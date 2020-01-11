İnsanların Oyuncularla İlgili Doğru Bildikleri Yanlışlar

2019 yılında olmamıza rağmen oyuncuların hakkında doğru bilinen yanlışlar hâlen mevcut. Oyuncuların tamamı gözlüklü, kilolu ve yağlı saçlı gençlerden oluşmuyor. Olaya büyük pencereden bakınca ve popüler kültür düşkünlerinden oluşan oyuncuları görmezden gelince çoğu video oyunu hayranlarının yalnızca eğlenmek isteyen normal insanlardan oluştuğunu görmeye başlayabiliriz.

Bu yazıda, bunca zamandır doğru bilinen büyük yanlışlar hakkında hiçbir bilginiz yoksa bu doğru bildiğiniz yanlışları öğreneceksiniz. İşte insanların oyuncularla ilgili doğru bildikleri yanlışlar!

1. Efsane: Oyuncular Asosyaldir

Bu, birbirinden farklı birçok grubu kapsar: oyuncular, bilgisayar korsanları, programcılar… Bunların arasındaki bağlantı, bu kişilerin zamanını bir klavye, fare ve monitör karşısında geçirmekten keyif almalarıdır. Bazı insanlar onları içe dönük olarak nitelendiriyor. Bazı insanlar ise onları asosyal olarak tanımlıyor.

Bilgisayarlara olan yakınlıkları, onları içe dönük ya da asosyal olduğu anlamına gelmiyor. Amerika’nın yaklaşık %50’sinin içe dönük olduğunu söylememize gerek olmadığını düşünüyoruz. İstatistiğin çoğu birinci dünya ülkesi için de geçerli olduğunu kabullendiğimizde, zaten sosyal açıdan biraz başarısız olan kişilerin sosyal alandaki zayıflıklarını sadece video oyunlarına bağlamak yanlış olur.

Monitörlerin ve mobil ekranların önünde her gün milyonlarca insan zamanlarını heba ediyor ve sosyal açıdan yeterlilik ölçütlerini azar azar kaybediyor. Geniş çaplı düşününce bunun aslında video oyunları ile bir ilişkisinin olmadığını görebiliriz.

2. Efsane: Oyuncular Tembeldir

Bu, oyuncuların çoğunun çocukluktan bu yana en çok sinir olduğu söylemlerden biridir. Bu tanım, oyunculara karşı yapılan bir haksızlıktır. Her gece Netflix karşısında zaman öldüren, her gün televizyon karşısında belirli saatler içinde yayımlanan programları/dizileri izleyen, sosyal mecrada fuzuli vakit kaybeden insanlar göz önüne getirildiğinde, bu işin oyuncularla bir ilgisi olmadığını görüyoruz.

İnsanlar, video oyunlarına zaman ayıran kişileri gördüklerinde, onları tutkusu veya yaşam hedefleri olmayan bir tembel olduğunu düşünüyor. Oyun oynamanın diğer dijital faaliyetlerden daha iyi olduğunu söyleyemeyiz ancak daha kötü olduğunu da söyleyemeyiz.

3. Efsane: Oyuncular Genç Erkeklerden Oluşur

Video oyunlarını oynayan şahısların geleneksel olarak kafada canlandırılışı, okuldan eve gelen, çantasını fırlatan ve saatlerce Xbox ve PlayStation gibi oyun konsollarında oyun oynamak için ekranın önüne geçen bir genç çocuktur. Bu gerçekte de var mıdır? Elbette ki vardır. Peki, tüm oyuncuları temsil ediyor mu? Hayır.

Türkiye’de oyun oynayan insanların yaş ortalaması diğer ülkelere göre daha düşük olsa da, Entertainment Software Association'ın araştırmalarına göre Amerikalıların %59’u video oyunlarını oynuyor ve bunların %71’i 18 yaşın üzerinde ve yaş ortalaması 31’dir. Bu demografinin erkekler tarafından yönetildiğini düşünüyorsanız, tekrardan gözden geçirmek isteyebilirsiniz çünkü oyuncuların %48’i kadınlardan oluşmaktadır.