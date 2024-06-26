Mini Kamera Insta360 GO 3S Özellikleri ve Fiyatı

4K Görüntü desteği sunan mini kamera Insta360 GO 3S görücüye çıktı. Tasarım açısından bir önceki sürümü ile benzer bir görünüme sahip olan model 4K çekim yeteneğine sonunda kavuştu.

Bu yazımızda kullanımı oldukça kolay olan, hayal gücünüzü kullanarak kreatif videolar üretebileceğiniz yeni mini kamera Insta360 GO 3S’in özelliklerini ve fiyatını inceliyoruz. İşte, yeni mini kamera ile ilgili bilmeniz gereken detaylar!

Insta360 GO 3S Özellikleri

Su geçirmeme özelliğine sahip olan video kamera küçük boyutları ve portatifliği sayesinde kullanım kolaylığı sağlıyor. 30 FPS’de 4K video çekim imkânı sunan cihazda düşük ışıkta yapılan çekimlerde düzenleme yapma şansınız var. Bir adet yerleşik mikrofona sahip olan modelin bataryaya bağlı kullanım süresi yaklaşık 2 saat olarak belirtiliyor.

1.9 x 2.5 x 1.2 inç boyutlarında olan cihaz 12 MP çözünürlük ile çekim yapabiliyor. Dahili batarya ve hafıza kartının mevcut olduğu modelde 2.2 inç büyüklüğünde bir adet ekran mevcut. 10 metreye kadar su geçirmeme özelliğini koruyabiliyor. 1080p çekimde 200FPS, 2.7K’da 100 FPS kayıt yapma imkânı sunuyor.

İsteğe bağlı olarak hareketli ekranın bulunduğu ana ekrandan ayrılarak kullanılabiliyor. Cihazda bulunan yapay zekâ desteği, kameranın el hareketlerini algılamasına ve uzaktan yönetilebilmesine imkân tanıyor. İstediğiniz yere takıp kullanabileceğiniz bu ürün ile birbirinden yaratıcı videolar elde edebilirsiniz.

Kendi üstünüze, çekim yapmak istediğiniz alandaki herhangi bir nesneye hatta evcil hayvanınıza bile bu kamerayı yerleştirip yeni video çekimlerini gerçekleştirebilirsiniz. Instagram, TikTok vb. platformlarda içerik üretmek ilginizi çekiyorsa bu kamera ile kaydettiğiniz videoları düzenleyip sosyal medyada yenilikçi içerikler paylaşabilirsiniz.

Insta360 GO 3S Fiyatı

Kısa bir süre önce satışına başlanan Insta360 GO 3S taşınabilir video kamera almak isteyenlere yeni bir seçenek sunuyor. Şu an için güncel satış fiyatı 400 dolar olarak belirtiliyor. TL olarak karşılığına baktığımızda yaklaşık 13.150 TL gibi bir rakama denk geliyor. Bu fiyata vergilerin dahil olmadığını da hatırlatmakta fayda var.

Siz bu mini kamerayı nasıl buldunuz? 30 FPS’de 4K çekim özelliği sizce yeterli mi? Bu kamerayı satın almayı düşünür müydünüz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşın!