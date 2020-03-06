Instagram Çıkartmalarını Kullanmanın 10 Faydalı Yolu

Markalar ya da kişisel hesaplar, hemen hemen her gün envaiçeşit nedenden ötürü Instagram’ın çıkartmalar özelliğini kullanıyor. Instagram’da çıkartmaları kullanmanın sonsuz nedeni var. Bazen sadece kullanması çok eğlenceli olduğu için dahi kullanıldığı oluyor.

Instagram çıkartmaları, markalar için, sektöre ya da nişe bakılmaksızın, yepyeni bir dijital etkileşim ve tanınma dünyasının kapısını aralar. Birçok farklı çıkartma türünden birini seçebilirsiniz:

Hashtag çıkartmaları

Anket çıkartmaları

Soru çıkartmaları

Konum çıkartmaları

Söz çıkartmaları

Müzik çıkartmaları

Geri sayım çıkartmaları

GIF çıkartmaları

Emoji çıkartmaları

Bu yazıda, Instagram çıkartmalarını kullanabileceğiniz kullanışlı yolların bir listesini oluşturduk.

1. İçeriği Doğrudan Paylaşma

Bir fotoğraf bin kelimeye bedeldir ama bazen ipuçları eklemeniz gerekebilir. Mağazanın dışında duran kalabalığın olduğu rastgele bir fotoğrafı, kendi başına bir şey ifade etmiyor. Bunun bir etkinlik olduğunu belirten bir çıkartma eklerseniz, hayranlarınızın bunun ne anlamana geldiğini anlayabilir.

2. Geri Sayım Çıkartmasını Hatırlatma Olarak Kullanma

Markalar ve şahsi hesaplar için gördüğümüz birçok Instagram çıkartmasından en önemlisi, hatırlatma aracı olan geri sayım çıkartmasıdır. Hikâyenize bir geri sayım çıkartması koyduktan sonra hayranlarınız bu etkinliği takvimlerine ekleyebilir ve hatırlatıcı bildirimlerini aktifleştirebilir.

3. Canlı Yayınlar Hakkında Bilgilendirme İçin Geri Sayım Çıkartmasını Bir Hatırlatıcı Olarak Kullanma

Canlı yayın açmanızdan belirli bir süre önce bunu hayranlarınıza bildirirseniz, hayranlarınız canlı yayının ne zaman olacağını öğrenebilir ve o saatte yayınınıza akın edebilirler.

4. Kampanyaları Tanıtma

Sadece bir günlüğüne ya da belirli bir süreye kadar sürecek olan kampanyalar için Instagram’ın çıkartmalar özelliğinden yararlanabilirsiniz. Markalar, geri sayım sayacını kullanmaya ek olarak GIF’ler ya da emojiler ekleyebilir ve böylece hikâyenize heyecan belirtisi ekleyebilir, zaman sıkıntısına dikkat çekebilirsiniz.

5. Sıkça Sorulan Sorular

En sık sorulan soruları ya da müşterilerinizden gelen markanıza yönelik en çok merak edilen soruları cevaplamak için Instagram soru çıkartmasını kullanabilirsiniz. Soru çıkartması, kısa sorulara ve kısa cevaplara izin verir.

6. Ruh Hâlinizi Belirtin

Bir hissi aktarmanın en iyi yolu, doğru bir müzik seçmekten geçer. Ruh hâlinizi en iyi yansıtan müziği bulmak için müzik çıkartmasını kullanın. Instagram, mutlu, iyimser ve ilham verici müzikleri belli bir kategoriye göre filtrelendirmiş ve istediğiniz türde müziği bulmanız böylece daha kolay bir hâl almıştır.

7. Doğrudan Geri Bildirim Alma

Sorularınıza doğrudan cevap almak istiyorsanız, Instagram hikâyelerin en mühim çıkartması olan anketleri kullanabilirsiniz. İnsanlara iki seçenek veriyor, bu iki seçenekten birini işaretlemelerini istiyorsunuz.

8. Yeni Ürünleri Tanıtma

Yeni ürünlerinizi tanıtmak için Instagram hikâyelerini kullanabilirsiniz. Ürünlerinizi tanıtırken çıkartmaları kullanarak ürünlerinizi daha satın alınabilir ve sevimli kılabilirsiniz. Hikâyede konum ve puanlama gibi detaylara yer verebilirsiniz.