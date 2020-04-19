Instagram’da paylaştığınız fotoğraf ve videolara belirli kişilerin yorum yapmasını engellemek istiyorsanız, bu rehberde Instagram'da belirli kişilerin yorumları nasıl engellenir? öğrenebilirsiniz.

Popüler sosyal medya platformu Instagram’da, paylaştığımız gönderileri tüm kişilerin yorumuna kapatabiliyor ve açabiliyorduk. Ancak, gizlilik ayarlarında yer alan özellik sayesinde belirli kişilerin yorumunu engelleyebilirsiniz. Bu listeye dahil edeceğiniz kullanıcılar, gönderinin tamamen yoruma kapalı olduğunu düşünecek ve artık rahatsız edici yorumlarıyla size zor anlar yaşatmayacaktır. Eğer takipçi listenizde, gönderilerinize istemeyeceğiniz türden yorumlar yapan kullanıcılar varsa aşağıdaki adımları uygulamaya başlayabilirsiniz.

Öncelikle Ayarlar bölümüne giriyoruz ve Gizlilik seçeneğine tıklıyoruz.

Etkileşimler sekmesi altındaki Yorumlar seçeneğine tıklıyoruz.

Açılan sayfada Şu Kişilerin Yorumlarını Engelle bölümüne gidiyoruz.

Son adımda ise arama bölümünü kullanarak yorum yapmasını istemediğiniz kişileri seçebilirsiniz.

Bu adımları uyguladıktan sonra son adımda seçtiğiniz kişiler haricinde herkes fotoğraf ve videolarınıza yorum yapabilecektir. Yorumları tüm kişilere kapatmak yerine belirli kişilere kapatma seçeneğini tercih ediyorsanız, bu basit adımları uygulamanız yeterli olacaktır.

Kişilerin yorum engelini kaldırmak için, ilgili kişinin sağ kısmındaki Engellemeyi Kaldır butonuna tıklayabilirsiniz.