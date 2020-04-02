Instagram'da Birden Fazla Kişiyle Görüntülü Konuşma Nasıl Yapılır?

Instagram birden fazla kişiyle görüntülü konuşma nasıl yapılır sorusunun cevabını aradık. Instagram halihazırda 6 kişi ile aynı anda görüntülü konuşma yapmanıza imkan tanıyor ve bunu çok basit şekilde hallediyor. Hazırsanız adım adım Instagram görüntülü konuşma özelliğine göz atalım.

Facebook tarafından satın alındıktan sonra tam bir sosyal medya platformuna dönüşen Instagram, önceleri sadece fotoğraf paylaşabildiğiniz bir uygulamaydı. Facebook'tan sonra hızlı bir değişime giren Instagram, önce videoları desteklemeye başlamış ardından Hikayeler özelliği ile uçuşa geçmişti. Anlık mesajlaşma desteği de sunan uygulama, az kullanılmasına karşın 6 kişiye kadar görüntülü konuşma desteği de veriyordu.

Bu yazımızda ise Instagram üzerinden nasıl görüntülü konuşma yapacağınızı, konuşmaya başkalarını nasıl ekleyeceğinizi ve konuşmayı 6 kişiye kadar nasıl yükselteceğinizi anlatmaya çalışacağız.

Instagram'da 6 Kişiye Kadar Görüntülü Konuşun

Instagram platformu görüntülü konuşma sırasında 6 kişiye kadar destek sunuyor. Bunu yapabilmek için izlemeniz gereken yolları, hemen aşağıda sırasıyla anlattık.

1- Intagram yükleyin

Her şeye uygulamayı yükleyerek başlıyoruz. Görüntülü konuşma yapabilmek için öncelikle Instagram uygulamasını akıllı telefonumuza kuruyoruz. Bunun için hemen aşağıda yer alan yeşil renkli indir tuşuna basmanız yeterli. Ardından karşınıza gelen sayfada tekrar indir tuşuna basıyorsunuz ve uygulamanın telefonunuza yüklenmesini bekliyorsunuz.

2- Instagram hesabı açın

Uygulama telefonunuza yüklendikten sonra varsa hesabınız ile giriş yapıyorsunuz. Facebook kullanıyorsunuz, Facebook hesabınızla hızlıca giriş yapmanız da mümkün. Bunun için uygulamanın ilk ekranında yer alan mavi renkli Facebook yazısına tıklamanız yeterli olacaktır. Facebook hesabınız otomatik olarak Instagram'a giriş yapacaktır.

Eğer Facebook da kullanmıyorsanız, Kayıt Ol diyerek kendinize bir Instagram hesabı oluşturmanız gerekiyor. Bunun için bir e-posta adresiniz olmalı ve kendinize bir şifre belirlemelisiniz.

3- Arkadaşlarınızı ekleyin

Instagram görüntülü konuşma yapabilmek için arkadaşlarınızı eklemeniz gerekiyor. Eğer Facebook hesabınızla giriş yaptıysanız, Facebook'taki arkadaşlarınızın Instagram hesaplarını kolayca bulabilirsiniz. Eğer istediğiniz kişiyi bulamadıysanız, ekranın hemen altında yer alan mercek simgesine tıklamalısınız. Merceğe tıkladıktan sonra en yukarıda yer alan ara kısmına aradığınız kişilerin isimlerini girebilirsiniz.

Eğer uygulamayı kurarken arkadaşlarınızı eklemediniz ya da Facebook hesabınızı bağlamadıysanız, bunu uygulama içinde de yapabilirsiniz. Hemen yukarıdaki görselde yer aldığı gibi öncelikle sağ altta yer alan kendi resminize tıklamalısınız. Ardından profilinizin sağ üstünde yer alan çizgilere dokunmalısınız. Bunu yaptıktan sonra açılan menünün en altındaki arkadaş ekle seçeneğini görebilirsiniz. Bu ekranda isterseniz Facebook hesabınızı bağlayabilir, isterseniz rehberinizdeki numaralara göre arkadaş ekleyebilirsiniz.

4- Instagram görüntülü konuşma başlatma

Arkadaşlarınızı bulduktan sonra görüntülü konuşma başlatmak için uygulamanın sağ üst köşesinde yer alan ve hafif yukarıyı gösteren ok işaretine tıklamalısınız. Ok işaretine tıkladığınızda mesajlaşma bölümünün açıldığını göreceksiniz. Eğer daha önce birileriyle görüştüyseniz, onlar bu ekranda listelenecektir. Görüşme yapmadıysanız burası boş olarak görünecektir.

Görüntülü konuşma başlatmak için hemen yıkarıda yer alan ve isminizin hemen sağında yer alan kamera işaretine tıklamasınız. Kareye benzer şekilde tasarlanan bu ikona bastığınızda, kiminle görüntülü konuşma yapmak istediğiniz sorulacaktır. Buradan aramak istediğiniz kişiyi seçtiğinizde, ona bildirim gidecektir.

Karşı tarafın aramayı onaylaması durumunda görüntülü konuşma anında başlayacak ve yüksek kalitede görüntülü konuşma yapacaksiniz.

5- Instagram'da görüntülü konuşmaya başka kişiler nasıl eklenir?

Seçtiğiniz kişi ile görüntülü konuşma başlattıktan sonra 4 kişiyi daha konuşmaya dahil edip, toplamda 6 kişi görüntülü konuşma yapabilirsiniz. Bunun için görüntülü konuşma sırasında, yine ekranın en sağında duran iki insan silüeti olan işarete tıklamalısınız.

Bu işarete tıkladığınızda yine arkadaş listeniz karşınıza çıkacak. Buradan istediğiniz kişileri gruba dahil ederek, birden fazla kişiyle Instagram görüntülü konuşma keyfine varabilirsiniz.