Instagram’da Çekiliş Düzenleyen Kişi ve Kurumlara En İyi 5 Öneri

Instagram ve benzeri platformlarda yapılan çekilişler genellikle kişilerin ya da kurumların kitlesinin büyümesini sağlamak amacıyla yapılır. Bu yapılan çekilişlerin rağbet görebilmesi için de kişi ya da kurumların daha farklı fikirlere ihtiyacı vardır ve tahmin edebileceğiniz üzere, “Çekiliş yapıyoruz. Katılın, bir deneyin bakalım şansınızı.” mottosu ile kimseye ulaşılamıyor.

Bu yazıda, Instagram’da çekiliş düzenleyen kişi ve kurumların çekilişleri daha ilgi çekici bir hale getirebilmesi için önerilerimizi peş peşe sıraladık.

1. Ödülün Olabildiğince Üzerinde Durun

Çekilişin ödülü, kullanıcıların “Neden bu çekilişe katılmalıyım ki?” sorusunu yanıtlayabilen en önemli unsurlardan birdiir ve kesinlikle olabildiğince vurgulanmalıdır. Ödül ne kadar ilgi çekici görünürse çekilişe katılım da bir o kadar çok olacaktır.

2. Yüksek Takipçili Hesaplara Reklam Verin

Yeni yeni katılımcılar edinmenin en iyi yollarından biri, yüksek takipçili hesaplara reklam vermektir. Fakat unutmayın ki siz bir futbol sayfasıysanız, reklam vereceğiniz sayfa da mutlaka futbol ile ilişkili bir sayfa olmalıdır. Bir dizi/film sayfası iseniz, reklam vereceğiniz sayfa da dizi/film sayfası olmalıdır.

Çekilişi kişisel hesabından yapanlar ise ödülden yola çıkarak reklam vereceği hesabı seçmelidir. Örneğin, makyaj seti ödüllü bir çekiliş yapıyorsanız, makyaj ile ilişkili sayfalara reklam vermelisiniz.

3. Büyük Kitlelere Sahip Olan Kişilerle Çekilişinizi Sürdürün

Yüksek takipçili hesaplara reklam vermektense, yüksek takipçili hesaplar ile çekilişi ortakça sürdürebilirsiniz. Sayfaya doğrudan güvenen kişiler de böylece çekilişinize samimi bir katılım gerçekleştirecektir.

4. Yarışmalarla Süsleyin

Yarışmalar ile çekilişinizi çok farklı bir boyuta taşıyabilirsiniz. Yarışmalar beraberinde rekabeti de getirir. “En iyi fotoğrafı sen çek, büyük ödülü kap!” gibi sloganlar ile yola çıkarak çok büyük katılımlar elde edebilirsiniz.

5. Paylaşılmasını Sağlayın

Bazı Instagram sayfaları kullanıcılara çekilişe katılabilmek için minimum 3 arkadaşı etiketleme gibi şartlar koşuyor fakat bu, çok büyük kitlesi olmayanlar için çok da iyi bir seçim olmayacaktır. Bazı kullanıcılar sırf bu şarttan bile çekilişinize katılmaktan vazgeçebilir.

3 arkadaşını etiketleme gibi şartlar yerine daha ilgi çekici, daha istek uyandırıcı fikirler düşünmelisiniz ve paylaşıp paylaşmama kararını da katılımcılarınıza bırakmalısınız.