Instagram'da En Popüler Şehirler Belli Oldu, Türkiye de Var!

Çoğunlukla fotoğraf paylaşımının yapıldığı Instagram, en çok kullanılan sosyal ağlar arasında. İnsanlar, gittikleri, gezdikleri her yeri bu mecrada paylaşıyor. Peki, dünyanın dört bir yanından en çok fotoğrafın paylaşıldığı Instagram’da popüler şehirleri merak ettiniz mi? Ulaşım tarifelerini karşılaştıran bir firma olan Hoppa, Instagram’da en çok paylaşım yapılan 50 şehri listeledi. İnsanların gezmekten keyif aldığı, paylaştığı şehirler galerimizde.

Instagram’ın en gözde ülke ve şehirlerini ortaya çıkaran listede Türkiye'nin de bulunması şaşırtıcı değil. Türkiye, dünyada Instagram’ın en çok kullanıldığı beşinci ülke. 40 milyonun üzerinde kişi, gezdiği yerleri, yediğini içtiğini, anlarını Instagram’da paylaşıyor. Hoppa tarafından yayınlanan listede selfie paylaşmayı en çok seven ülke Almanya olurken, manzara paylaşımını en çok Şili yapıyor. Sevgililerin paylaştığı ülkelerde birinci sırada Dubai bulunuyor. Yiyecek fotoğraflarının en fazla paylaşıldığı ülke; Tokyo. Instagram’da karşılaştığınız müstehcen fotoğrafların çoğunluğunun adresi Brezilya.