  1. Tamindir
  2. Blog
  3. nasıl yapılır
  4. Instagram'da Fotoğrafları Tam Boyutlu Görüntüleyin!

Instagram'da Fotoğrafları Tam Boyutlu Görüntüleyin!

Instagram'da Fotoğrafları Tam Boyutlu Görüntüleyin!
Volkan Yılmaz
Volkan Yılmaz - | nasıl yapılır

Instagram’da takip ettiğiniz kullanıcıların paylaştığı fotoğrafları tam boyutlu olarak görüntülemek istiyorsanız, bu rehberimizde neler yapmanız gerektiğini anlatıyoruz.

Popüler sosyal medya platformu Instagram’da, her gün milyonlarca içerik paylaşılıyor. Takip ettiğiniz kişilerin paylaşmış oldukları fotoğrafları tam boyutlu olarak görüntülemek istiyorsanız, herhangi bir programa ihtiyaç duymadan bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Instagram fotoğraf açma

Öncelikle, tam boyutlu olarak görüntülemek istediğimiz fotoğrafı web tarayıcısı üzerinden açıyoruz. Adres çubuğunda https://www.instagram.com/p/BxuZ4i-nKPv/ bağlantısına benzer bir bağlantı olacaktır. Burada bağlantının son kısmına müdahale edeceğiz.

Instagram fotoğraf bağlantısı

Fotoğraf bağlantısının sonuna media/?size=l ekliyoruz ve Enter tuşuna basıyoruz. Bağlantı şu şekilde görünmelidir: https://www.instagram.com/p/BxuZ4i-nKPv/media/?size=l

Instagram tam boyutlu fotoğraf

Gördüğünüz gibi fotoğrafı tam boyutlu olarak görüntüledik. Fotoğrafı kaydetmek veya detaylı incelemek için hazırsınız.

Not: Fotoğraf bağlantısına eklediğimiz media/?size=l kısmında son harfinin L olduğunu belirtelim. (Large)

Instagram’da fotoğrafları tam boyutlu görüntülemek için kullandığınız farklı alternatifler varsa, yorum bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.

Instagram'da Gönderdiğiniz Takip İstekleri Nasıl Bulunur? NASIL YAPILIR Instagram'da Gönderdiğiniz Takip İstekleri Nasıl Bulunur?

Instagram Hesabı Nasıl Gizlenir? NASIL YAPILIR Instagram Hesabı Nasıl Gizlenir?

ETİKETLER : instagram fotoğraf indirme instagram fotoğraf yakınlaştırma

YORUMLAR