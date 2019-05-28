Instagram'da Fotoğrafları Tam Boyutlu Görüntüleyin!

Instagram’da takip ettiğiniz kullanıcıların paylaştığı fotoğrafları tam boyutlu olarak görüntülemek istiyorsanız, bu rehberimizde neler yapmanız gerektiğini anlatıyoruz.

Popüler sosyal medya platformu Instagram’da, her gün milyonlarca içerik paylaşılıyor. Takip ettiğiniz kişilerin paylaşmış oldukları fotoğrafları tam boyutlu olarak görüntülemek istiyorsanız, herhangi bir programa ihtiyaç duymadan bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Öncelikle, tam boyutlu olarak görüntülemek istediğimiz fotoğrafı web tarayıcısı üzerinden açıyoruz. Adres çubuğunda https://www.instagram.com/p/BxuZ4i-nKPv/ bağlantısına benzer bir bağlantı olacaktır. Burada bağlantının son kısmına müdahale edeceğiz.

Fotoğraf bağlantısının sonuna media/?size=l ekliyoruz ve Enter tuşuna basıyoruz. Bağlantı şu şekilde görünmelidir: https://www.instagram.com/p/BxuZ4i-nKPv/media/?size=l

Gördüğünüz gibi fotoğrafı tam boyutlu olarak görüntüledik. Fotoğrafı kaydetmek veya detaylı incelemek için hazırsınız.

Not: Fotoğraf bağlantısına eklediğimiz media/?size=l kısmında son harfinin L olduğunu belirtelim. (Large)

Instagram’da fotoğrafları tam boyutlu görüntülemek için kullandığınız farklı alternatifler varsa, yorum bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.