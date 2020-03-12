Instagram’da Harika Bir Biyografi Oluşturmanın İpuçları

Instagram biyografiniz, hedef kitlenizin dikkatini üzerinizde toplamak için kilit bir önceliğiniz olmalıdır. Harika bir Instagram biyografisi, markanızın kişiliğini sergileyecek, işinizi büyütecek ve insanların sizi takip etmesini sağlayacaktır.

Bu makalede, Instagram’da harika bir biyografi oluşturmanın ipuçlarını derliyoruz. İşte mükemmel bir biyografi oluşturmanın ipuçları!

Ad Bölümünde Anahtar Kelimeler Kullanılmalı

Profil düzenleme sayfasına girdiğinizde ilk bulacağınız şey addır. Bu, Instagram profil URL’nizi (instagram.com/kullanıcı adı şeklinde) belirleyen ve sayfanıza marka adını veren kullanıcı adınızdan farklıdır.

Ad bölümü, Instagram’ın arama bölümünde önemli bir rol oynar. İnsanlar Instagram’da arama yaptığı zaman adınızdaki kelimelerle eşleşen sonuçlar önlerine gelir.

Biyografinin Önemi

Bir Instagram biyografisinin takipçiler üzerinde büyük bir etkisi olmalıdır. İnsanlara işinizin ne olduğunu, ne yaptığınızı ve neden size ihtiyaçlarının olduklarını kısa bir şekilde anlatabilmeniz gerekiyor.

Mükemmel Bir Biyografinin Oluşturmanın İpuçları

Biyografiniz için sadece 150 karaktere izin veriyor. Karakter sınırlaması, harika bir biyografi oluşturmanızın önüne geçiyor olabilir. Bu nedenle biyografinize neleri dâhil etmeniz gerektiklerine karar vermeli, biyografinizde sadece bunlara yer vermelisiniz.

Özel niş veya hizmet: Belirli bir meslekte ya da endüstri alanında çalışıyorsanız veya belirli bir hizmet sunuyorsanız, o zaman sizin alanınızla ilgilenen insanların doğru yerde olduğunu bilmelerini sağlamak için Instagram biyografinizde bunu açıkça belirtmeniz gerekir.

Belirli bir meslekte ya da endüstri alanında çalışıyorsanız veya belirli bir hizmet sunuyorsanız, o zaman sizin alanınızla ilgilenen insanların doğru yerde olduğunu bilmelerini sağlamak için Instagram biyografinizde bunu açıkça belirtmeniz gerekir. Beceriler ve deneyimler: Becerilerinizi ve deneyimlerinizi paylaşmak, profesyonel bir işletme olduğunuzu anlatmanıza, hedef kitlenizle aranızda bir güven bağı oluşturmanıza ve onlara sunduklarınız hakkında fikir vermenize yardımcı olacaktır.

Becerilerinizi ve deneyimlerinizi paylaşmak, profesyonel bir işletme olduğunuzu anlatmanıza, hedef kitlenizle aranızda bir güven bağı oluşturmanıza ve onlara sunduklarınız hakkında fikir vermenize yardımcı olacaktır. Markanızın sesine mizahi dokunuşlar: Markanızın sesini kullanmak bir zorunluluktur çünkü sosyal ağlarda bir tutarlılık sağlar ve takipçilerinizin sizi hemen tanımalarını sağlar. Bunun yanında, markanızın sesine mizahi dokunuşlarda bulunmak, kişisellik katacaktır ve elbette bu markanızı daha çekici bir hâle getirecektir.

Instagram biyografinizi yazarken dikkat etmeniz gereken çok fazla şey var. Bunlarla sınırlı kalmıyoruz. Şimdi de etkili bir biyografi oluşturmak için eklemeniz gereken diğer öğelere bakalım.

Emojiler

Instagram biyografinizde emoji kullanmak, markanızın kalabalıktan uzak durmasına yardımcı olurken profilinize görsel yönden eğlenceli bir görünüm verecektir.

İşte Instagram biyografinizde emoji kullanma şekliniz için bazı önemli ipuçları:

Yaratıcı olun, emojilerin ve kelimelerin harika uyumunu yakalamaya çalışın.

İçeriğinizdeki kilit noktaları vurgulamak için emojileri kullanın ya da metni parçalamak, okumayı kolaylaştırmak için madde işareti olarak kullanın.

Emojiler her zaman markanızla ilgili olmalı ve biyografinize değer katmalıdır.

Yazısız bir şekilde kendi başına sadece emojileri kullanmak iyi bir fikir değildir. Bu, kitleniz için kafa karıştırıcı ve marka tanıtımınızı yapacağınız en değerli alanı israf etmenize neden olabilir.

Hashtag

Biyografide hashtag kullanmak bir diğer önemli stratejimizdir. Bu, markanızın etrafında bir topluluk oluşturmanıza imkan verecektir.

İnternet Sitesi

Instagram, biyografinizin alt bölümünde internet sitenizi tanıtmanız için size özel bir yer verir. Bu, internet sitenize trafik almanız için çok etkili bir yöntemdir. Kullanıcıların sizin hakkınızda daha fazla bilgi sahibi olmasını sağlamak için mutlaka internet sitenize yer vermelisiniz.

Profil Fotoğrafı

Bu sürecin son adımı profil fotoğrafı seçmektir. Bunun için en bariz seçenek, internet sitenizde, pazarlama materyalinizde ve diğer sosyal ağlarda kullandığınız marka logonuzdur.