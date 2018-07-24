Instagram'da Öne Çıkmanızı Sağlayacak 10 İpucu

Bir süredir Instagram kullanıyorsanız ve bir türlü istediğiniz etkileşime, takipçi sayısına ulaşamıyorsanız bu rehberimizde Instagram’da öne çıkmanızı sağlayacak 10 ipucunu paylaşıyoruz. Önerileri mutlaka dikkate almanızı tavsiye ediyoruz.

1. En İyi Fotoğraflarınızı Kullanın

Instagram’da takip ettiğiniz kullanıcılara göz atttığınızda arkadaşlarınız, ünlüler vb. hesaplarla karşılaşırsınız. Bu hesapların büyük bir kısmını fotoğraflarını beğendiğiniz için takip ediyorsunuz demektir. Siz de takipçilerinizin yerine kendinizi koyarsanız, beğenilecek türden fotoğraflar paylaşan bir hesabı takip edeceğinizi anlayabilirsiniz. Bu sebeple, en iyi fotoğraflarınızı seçerek paylaşırsanız takipçi sayınızın artması ve etkileşim de peşinden gelecektir.

2. Bir Konu Belirleyin

Daha fazla takipçiye sahip olmak istiyorsanız, belirli bir takipçi kitlesi yakalamanız gerekiyor. Örneğin, sık seyahat ediyorsanız diğer gezginlere hitap edecek paylaşımlar yapabilir, restoran sahibiyseniz yemek maceralarınızı diğer yemek meraklılarıyla paylaşabilirsiniz. Bu nedenle yüklediğiniz her fotoğrafın, takipçilerinizin ilgisini çekeceğinden emin olarak paylaşım yaparak daha fazla takipçiye sahip olabilirsiniz.

3. Kendi Estetiğinizi Oluşturun

Instagram kullanıcıları, takip ettikleri hesapların estetiğini sevdikleri için de bu hesapları takip ediyorlar. Yüklenen fotoğrafların stilini sevdikleri için çeşitli hesapları takip ettikleri için, siz filtrelerinizi sürekli değiştirirseniz bu tarzı elde edemezsiniz. Hesabınızda paylaştığınız görsellerin içeriğine göre seçebileceğiniz bir filtre ve renkler sayesinde takipçilerinizi artırabilmeniz mümkün olabilir.

4. Hashtag’leri Zekice Kullanın

Instagram Etiketlerini yani Hashtag’lerini kullanmak, fotoğraf ve videolarınızın daha fazla kullanıcıya ulaşmasını sağlıyor. Instagram, her gönderide kullanabileceğiniz hashtag sayısını 30 ile sınırlıyor. Elbette bu sınırı doldurmak zorunda değilsiniz, fotoğrafın konusuna uygun seçeceğiniz popüler etiketler ile bu etiketleri takip eden kullanıcıları hesabınıza çekebilirsiniz.

5. Gönderi Paylaşma Sıklığını Ayarlayın

Takipçi sayınızın artıyor olması, sizin daha fazla fotoğraf paylaşmanız gerektiği anlamına gelmiyor. Gün içindeki paylaşım sayısını abarttığınızda, takipçilerinizin rahatsız olup takibi bırakması da olası bir durum. Günde 3-4 fotoğraf veya video paylaşarak bu ince çizgiyi aşmamaya özen gösterebilirsiniz.

6. Topluluğunuz ile İletişime Geçin

Instagram sadece bir yayın platformu değil, bir sosyal medya platformudur. Gerçekten başarılı olmak istiyorsanız, takipçilerinizle iletişim kurmaktan çekinmeyin. En basitinden, gönderilerinize gelen yorumlara yanıt vermek ve alakalı kişileri, yerleri etiketlemek sizin işinize yarayacaktır. Hesabınızın konusuyla ilgili hashtag’leri takip ederek fotoğraflara yorum yapabilir, aynı konuyla ilgilenen kullanıcıların radarına girerek takipçi kazanabilirsiniz.

7. Instagram Hikayelerini Kullanın

Instagram’ın Hikayeler özelliği, oldukça hızlı bir şekilde platformun vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Bu özelliği takipçilerinizle bağlılık oluşturmak için kullanabilirsiniz. Instagram Hikayelerinizi öne çıkararak daha harika hale getirdiğinizde takipçilerinizin beğenisini toplayabilirsiniz. Örneğin, profilinizde paylaştığınız fotoğrafların kamera arkasını paylaşmayı düşünebilirsiinz.

8. Tek Seferde Birden Çok Fotoğraf Paylaşın

Çekim sırasında çeşitli fotoğraflar çektiyseniz, bunları tek seferde paylaşmak isteyebilirsiniz. Instagram, tek seferde 10 fotoğrafa kadar paylaşım yapmanıza olanak sağlıyor. Takipçileriniz de fotoğraflar arasında sağa sola kaydırma yaparak daha pratik bir deneyim kazanabiliyorlar. Ve ayrıca, tek tek paylaşmaktan çok daha avantajlı olduğunu da belirtmekte fayda var.

9. Harekete Geçirici Açıklamalar Yazın

Bir fotoğraf paylaştığınızda, açıklamalar bölümünü doğru şekilde kullanarak çok daha fazla etkileşim sağlayabilirsiniz. Örneğin, fotoğrafın konusuyla ilgili bir soru sorabilir, fotoğrafı beğenmelerini isteyebilir ya da tavsiyeler isteyebilirsiniz. Kullanıcılar bu tür paylaşımlarınıza çok daha fazla ilgi gösterecektir.

10. Fotoğraflarınızı Düzenlemeyi Bir Başka Seviyeye Taşıyın

Instagram’da daha fazla öne çıkmak istiyorsanız, bunu yapmanın bir başka yolu da fotoğraflarınızı farklı bir fotoğraf düzenleme uygulaması kullanarak düzenlemek. Instagram’ın düzenleme araçları etkileyici olabilir fakat çok daha iyi seçenekleri kullanmak sizin yararınıza olacaktır. Aşağıda paylaştığımız uygulamalara göz atabilirsiniz.



Yukarıda sıraladığımız ipuçlarının bir kısmını veya tamamını uyguladığınızda, çekici bir profil oluşturmanın yanında takipçilerinizin de beğenisini kazanan bir hesaba sahip olabilirsiniz.