Instagram'da Takip Etmeniz Gereken 8 Seyahat Hesabı

Birçok insanın hemfikir olduğu konu, dünya gezegenine dair en güzel şeyin içerisinde barındırdığı manzaralar olduğudur. Bir ressamın tuvale karşı attığı darbenin derinlerinde yatan izde de olduğu gibi, seyahat seçimlerimiz bizim için büyük bir ilham kaynağı olabilir.

Çeşitli nedenlerden ötürü seyahat edemiyor olabilirsiniz ama günümüzün en büyük teknolojilerinden biri olan internet sayesinde bu da artık bir sorun değildir. Instagram üzerinden manzara görsellerine bakarak ilham kaynağınızı bulabilirsiniz.

Bu yazıda, Instagram'da takip etmeniz gereken en iyi seyahat hesaplarını listeleyeceğiz. İşte, Instagram'da takip etmeniz gereken en iyi seyahat hesapları!

1. Tiff Penguin

Tiff Penguin isimli bu seyahat hesabı, Punta Cana'dan Barcelona'ya kadar çeşitli doğa görselleri paylaşmaktadır. Los Angelas'ta bulunan Tiff, dünyayı bir fotoğrafçı olarak gezmektedir. Bu kişinin en önemli yeteneklerinden biri, çevresini ve özellikle dağlık bölgeleri tam olarak yakalayabilmesidir. Sony ve Amazon gibi şirketler ile yaptığı çalışmalar da oldukça göz alıcıdır.

2. Alex Strohl

Doğa burnumuzun hemen önünde birçok gizem ve harika barındırır. Mevsimler geçtikçe renk paleti de değişiklik gösterir. Doğanın sırları her ülkede farklılık gösterir. Alex'in bize bu konuda öğreteceği çok şey var. Instagram'da 2 milyondan fazla takipçisi olan Alex, ormanların ve vadilerin derin mavilerini ve yeşilliklerini vurgulama konusunda oldukça yeteneklidir. Alex, Instagram'ın yanı sıra YouTube kanalında da doğa için harika belgeseller oluşturmaktadır.

3. Beautiful Destinations

Bu Instagram hesabı, seyahat fotoğrafçılığı konusunda en iyi eserleri ortaya çıkarıyor. Nereden başlayacağınızdan emin değilseniz bu hesap tam size göredir.

4. Everything Everywhere

Everything Everywhere, seyahat fotoğrafçılığı konusunda tek başına hareket etmektedir. Gary Arndt, doğaya olan aşkını her ne pahasına olursa olsun insanlarla paylaşmak istiyor. Dünyayı dolaşırken fotoğrafta yolculuğun zorluklarını ve seyahat etme zevkini yansıtan içerikler oluşturuyor.

5. Expert Vagabond

Expert Vegabond olarak da bilinen Matt Karsten, doğa ve etrafındaki eserleri olağanüstü olarak görüyordu. Bu nedenden ötürü neden hepsini ziyaret etmediğini düşündü. Aile hayatı ile seyahat arasında mükemmel bir denge kuran Matt, fotoğrafçılık için kendine bambaşka bir kişilik oluşturdu.

6. Hello Emilie

Hello Emilie, her fotoğrafın nasıl renk ve hissiyat ifadesine dönüştürüleceğini çok iyi biliyor. Yakaladığı her an ne kadar iyi bir fotoğrafçı olduğunu ortaya koyuyor. Emillie'nin Instagram hesabı, binden fazla fotoğrafa ev sahipliği yapıyor.

7. Travis Burke Photography

Mükemmel dağ manzaralarını yakalamada muhtemelen Travis Burke'nin üzerine fotoğrafçı tanınmaz. İnsanlara getirilen sınırlamaları aştığından Travis cesur yolculukları ile biliniyor. İnternet üzerinde bir şeyler yapabileceğinizi söyleyen çok fazla yazı bulunuyor ama bu tavsiyeleri veren kişilerin çok az bir miktarı gerçekten dünyayı keşfederken hayatı sonuna kadar yaşamanın ne kadar faydalı olabileceğini gösteriyor.

8. Earth Pix

Doğal seyahat fotoğrafları söz konusu olduğunda Earth Pix mutlaka bakmanız gerekenlerin arasında olmalıdır. Egzotik yerlerden bolca fotoğrafı olan Instagram hesabı, herkesin bulabileceği türde fotoğrafları barındırıyor.