Instagram'da Yorum Engelleme Nasıl Yapılır?

Instagram’da yorum engeli artık belirli kişilere uygulanabiliyor. Instagram’da yorum engelleme özelliği tüm Android ve iPhone kullanıcılarına açıldı. Instagram fotoğraflarınıza gelen istenmeyen yorumları artık yorumları tamamen kapatmadan engelleyebiliyorsunuz.

Facebook, Twitter, Snapchat ve diğer popüler sosyal ağlardan daha fazla aktif kullanıcısı olan fotoğraf ve kısa video paylaşma uygulaması Instagram, son güncellemeyle yorum sistemini geliştirdi. Sahte hesaplardan gelen spam yorumları engellemek veya taciz mesajı gelir endişesiyle kullandığımız “Yorum Yapmayı Kapat” seçeneği hala bulunuyor ancak artık belli kişilerin gönderilerimize yorum bırakmasını sağlayabiliyor, belirlediğimiz kişilerin yorum yapmalarını engelleyebiliyoruz. Kısacası; Instagram'da yorum engeli sistemi geliştirildi.

Instagram Yorum Engelleme (Yorum Engeli):

Hem Android hem de iPhone kullanıcılarına sunulan yeni yorum kontrollerine Seçenekler – Ayarlar – Yorumlar menüsü altından erişilebiliyor.

Bu menüde en üstte yer alan Yorum Kontrolleri’ne dokunduğunuzda karşınıza iki seçenek çıkıyor: “Şu Kişiden Yorumlara İzin Ver” ve “Şu Kişinin Yorumlarını Engelle”.

İlk seçenekte herkesin, takip ettiğiniz ve takipçilerinizin, sadece takip ettiğiniz kişilerin veya takipçilerinizin gönderilerinize yorum yapmalarına izin vermiş oluyorsunuz. Eğer artık yorumlarını görmek istemediğiniz bir kişi varsa onun için de ikinci seçenek olan engellemeyi kullanıyorsunuz. Burada ufak bir not paylaşmam gerekirse; Engellediğiniz kişinin yorumları size gösterilmiyor, yaptığı yorumları sadece kendisi görebiliyor ve engellendiğinden haberi olmuyor.

İstenmeyen yorumlarla karşılaşmamak için yorum yapmayı tamamıyla kapatma sisteminin ne kadar saçma olduğunun Instagram geliştirici ekibi tarafından anlaşılması biraz zaman aldı; ama olsun. Bu arada Yorumlar menüsü altında belirlediğiniz sözcükleri içeren yorumların gizlenmesi, uygunsuz yorumları gizleme, yorumu tamamen kapatma seçenekleri hala mevcut; kaldırılmış değil. Son olarak Instagram’ın yorum kontrollerini kullanıcıya bırakan yeni seçeneklerini görmek için Android ve iPhone cihazınızda mağazaya gidip son sürüme güncellemeniz gerekiyor.