Instagram Gönderileri Reklam Oluşturma Nasıl Yapılır?

Instagram gönderileri reklam oluşturma işlemiyle işletme ya da markaların tanıtımı yapılabilir. Instagram üzerinden marka ve işletmeler hizmet ya da ürünlerinin olduğu gönderiler yayınlayabilir. Bu gönderilerin daha çok kişiye ulaşması için reklam oluşturulması gerekir.

Instagram üzerinden bütçenize göre ödeme yaparak gönderilerinizi tanıtabilirsiniz. Bunun için öncelikle Instagram hesabınıza giriş yapmanız gerekiyor. Daha sonra “Tanıtımını Yap” bölümünden gönderilerinizin öne çıkmasını sağlayabilirsiniz.

Hedef kitle seçimi yapıp akabinde kaç gün yayınlanacağına karar verilip işaretlenir. Instagram’la Facebook hesabı bağlantılı olduğu takdirde; “Facebook Reklam Yöneticisi” kısmından da gönderilerin tanıtımı yapılabilir. Böylelikle gönderiler Instagram haricinde Facebook’ta da tanıtılmış olur.

Instagram Gönderileri Reklam Oluşturma Neden Yapılır?

Instagram reklam verme taktikleri arasında gönderilerin etkileşimini artırmak en akıllıca yöntemdir. Instagram gönderileri üzerinden reklam oluşturmanın birçok faydası vardır. Bu faydaları şöyle sıralayabiliriz;

Hedef kitleye daha hızlı ulaşılır,

Bilinirlik artar,

Bir alışveriş gönderisi tanıtılarak mağaza öne çıkartılıp satışları artırılabilir.

Instagram gönderilerinden reklam oluştururken hem hedeflerin hem de kampanyaların doğru seçilmesi gerekiyor. Ayrıca hedef kitle doğru analiz edildikten sonra gönderilerden reklam oluşturulmalıdır.

Instagram Gönderilerinin Tanımı İçin “Facebook Reklam Yöneticisi” Kullanma

Instagram gönderilerinin reklamını oluşturabilmek için “Facebook Reklam Yöneticisi” alanı kullanılabilir. Facebook Reklam Yöneticisi alanına giriş yaptıktan sonra şu adımlar takip edilmeli;

“Yeni kampanya oluşturun” alanına tıklanır,

“Instagram gönderisini öne çıkarma” hedef olarak seçilir,

Daha sonra hangi gönderiyi öne çıkarmayı düşünüyorsanız onu seçiniz,

Sonraki adımda kullanıcının karşısına bir sayfa çıkacak. Bu sayfa içerisinde reklam kampanyalarına dair detaylar yer alıyor,

Hedef kitle işaretlenmelidir,

Hedef kitle işaretlendikten sonra reklam süresiyle birlikte bütçe belirlenmelidir,

Bütün istenen bilgilerin doldurulmasının ardından kampanya hazır hale gelir.

Instagram gönderileri reklam oluşturma işlemi; potansiyel müşteri kazanma ve marka bilinirliğinin yanı sıra web sitesinin trafiğini artırmak için de kullanılabilir.