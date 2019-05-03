Instagram Hesabı Hacklendiğinde Neler Yapılmalıdır?

Şifrenizin yüksek seviyede güvenli olduğunu düşünüyorsanız yanılıyor olabilirsiniz zira Instagram hesabınız sırf bu yüzden bilgisayar korsanlarının basit bir hedefi haline gelebilir.

Instagram hesabının saldırıya uğramasını önlemek için neler yapılmalı, Instagram hesabının çalınması nasıl engellenebilir ve Instagram hesabı ele geçirildiğinde neler yapılmalı gibi soruların yanıtlarını bu yazıda öğreneceksiniz.

Instagram Hesabının Hacklendiği Nasıl Öğrenilir

Instagram, biri Instagram hesabınızla ilişkili e-posta veya şifrenizi değiştirmeye çalıştığında sizi bilgilendirir fakat aynı kişinin e-posta hesabınıza da erişimi var ise bilginiz olmadan bunu yapması mümkündür. Instagram sadece hesabınıza farklı bir bölgeden erişildiğinde size e-posta gönderir.

Bu gibi durumlarda, Instagram hesabınızda önceki etkinlikleri gözden geçirmelisiniz. Bilmediğiniz tüm değişiklikleri veya güncellemeleri bulmak için hikayelerinize, paylaşımlarınıza ve yorumlarınıza göz atın.

Giriş etkinliği, gizlilik güncellemeleri ve hesap ile ilişkili e-posta adresleriyle ilgili bilgileri görüntülemek için “Hesap Verileri” özelliğini kullanabilirsiniz. Hala Instagram hesabınıza erişebiliyorsanız, önce Instagram hesabınıza sonra da Profil > Ayarlar yolunu takip edin. Bu sayfada “Gizlilik ve Güvenlik” bölümüne gelin, “Hesap Verilerini Görüntüle” seçeneğine tıklayın.

1. Adım: Instagram Şifrenizi Değiştirin

Hesabınızı ele geçiren kişi sadece şifrenizi değiştirmişse şifreyi sıfırlayarak Instagram hesabınızı geri alabilirsiniz. Android ya da iPhone cihazlarda, oturum açma bölümüne gidin ve “Parolanızı mı unuttunuz?” yazısının üzerine basın.

E-postanızı girerek ekrandaki talimatları izleyin ve devamında şifreyi sıfırlamak için bir e-posta alacaksınız. Bağlantıya tıkladığınızda şifre sıfırlama ekranı önünüze gelecektir. Yeni parolanın güçlü olduğundan ve daha önce kullanılan bir şifre olmadığından emin olun.

2. Adım: Şüpheli Uygulamaların Erişimini Sonlandırın

İzin verdiğiniz uygulamalar bazen kötü amaçlı olabilir. Belki de hesabınıza girememenizin nedeni, hiç düşünmeden izin verdiğiniz uygulamalar olabilir.

Hesabınıza giriş yaptıktan sonra ayarlara gelin ve izinli uygulamalardan, izin verdiğiniz uygulamaları kontrol edin.

3. Adım: Instagram’dan Yardım Alın

Instagram hesabınız çalınmışsa ve çalan kişiler, e-posta adresiniz ve telefon numaranız dahil tüm bilgileri güncellemişse hesabınızın geri alınması çok daha zor olacak ve çok daha fazla sabır isteyecektir. Instagram hesabınızı geri almanız bazen birkaç hafta sürebilir.

Biri tarafından hesabınızın e-posta ve şifre gibi bilgileri değiştirildiğinde e-postanıza Instagram’dan bir bildirim gelecektir. Burada elinizi çabuk tutmanız gerekir. E-postada size şifrenizin veya e-posta adresinizin değiştirildiği yazacaktır. Şifre değişikliği sizin tarafınızdan gerçekleştirilmediği takdirde “Bu değişikliği geri al” (veya “şifrenizi sıfırlayın” bağlantısı e-postada yer alacaktır. Hesabınızı geri almak için bağlantıya tıklayın.

Instagram güvenlik ekibi, bu noktada sizden kimliğinizi doğrulamanızı isteyen bir e-posta ile geri dönecektir. Instagram’ın gönderdiği e-postada yer alan kodu yüzünüz görünecek şekilde elinizde kağıt ile fotoğraf çekmeniz ve Instagram’a iletmeniz gerekir. Bunun dışında, hesaba kaydolmak için hangi cihazı kullandığınızı da (iPhone, iPad vs.) belirtmeniz gerekir.

Bundan sonrasıysa tamamen sizin müdahaleniz dışındadır. Instagram güvenlik ekibinin durumu değerlendirdikten sonra size geri dönmesini beklemekten başka yapabilecek bir şeyiniz yoktur.

4. Adım: Hesabınızın Tekrardan Ele Geçirilmemesini Sağlayın

Instagram hesabınızın bir daha saldırıya uğramayacağının garantisini veremeyiz ancak aşağıdaki önerilerimizi değerlendirirseniz gelecekte hesabınızın ele geçirilme ihtimali daha az olacaktır.

Daha Güçlü Bir Şifre Seçin

Instagram, en az altı sayı, harf ve noktalama işaretli bir şifre kullanmanızı önerir. Şifrenin en az 10 karakterden uzun olduğundan, sayılar, özel karakterler ve büyük ve küçük harfler içerdiğinden emin olmalısınız. En önemlisi, şifrenizin sizi yansıtmadığından yani sizi tanıyan biri tarafından çabucak bulunamayacağından emin olun.

Şifrenizi Düzenli Olarak Değiştirin

Şifrenizi kimseyle paylaşmamanızı söylemeye gerek yok ama güçlü bir şifre oluştursanız bile şifrenin hala yazılı bir kopyasının yanlışlıkla bir yerde paylaşma ihtimaliniz var. Her hafta ya da her ay şifrenizi değiştirmenizi öneririz.

İki Faktörlü Kimlik Doğrulamasını Aktifleştirin

Instagram hesabınızın güvende olduğundan emin olmanın en iyi yolu iki faktörlü kimlik doğrulamasını kullanmaktır. Bu özellik, sizden başka birinin hesabınıza erişememesini sağlar.

İki faktörlü kimlik doğrulama sayesinde, hesabınıza her giriş yaptığınızda telefonunuza güvenlik kodu içeren bir sms gelir. Hesabınıza ancak bu kodu girdikten sonra erişebilirsiniz.

İki faktörlü kimlik doğrulama özelliğini aktifleştirmek için Profil > Ayarlar > Gizlilik ve Güvenlik > İki Faktörlü Kimlik Doğrulama bölümüne gidin.