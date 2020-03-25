Instagram Hikayelere Bağlantı Nasıl Eklenir?

Instagram’da paylaştığınız hikayelere bağlantı eklemek istiyorsanız, bu rehberimize göz atmanızda fayda var.

Popüler sosyal medya platformu Instagram’da hikayelerinizde video, fotoğraf, metin, GIF ve çeşitli çıkartmalar ekleyebileceğiniz gibi anketler oluşturabiliyor, konum ekleyebiliyor ve kişileri etiketleyebiliyorsunuz. Bazı kullanıcıların hikayelerinde, bir web sitesine giden bağlantı için “Yukarı Kaydırın” uyarısını görmüşsünüzdür. Peki bu bağlantı ekleme nasıl yapılıyor?

Hikayelere bağlantı ekleme özelliği ne yazık ki tüm Instagram kullanıcıları tarafından kullanılamıyor. Bu özelliği kullanabilmek için doğrulanmış bir hesabınızın veya 10.000 takipçinizin olması gerekiyor. Bu ikisinden birine sahipseniz, hikayelerinize bağlantı ekleyebilirsiniz.

Instagram Hikayesine Bağlantı Ekleme

Instagram hikayenizde paylaşmak istediğiniz fotoğraf ve videoyu seçtikten sonra sağ üst köşede bir araç çubuğu görünecektir. Eğer yukarıda belirttiğimiz kriterlere sahipseniz, burada bağlantı butonu da yer alacaktır.

Hikayelerinize eklediğiniz bağlantılar ise yukarıdaki gibi görünecektir. Yukarı kaydırarak ilgili web sitesine gidebilirsiniz.

Hikayelere bağlantı ekleme özelliğinin sınırlandırılmasındaki temel amaç, spam ve bazı durumlar için sahtekarlığı önlemek olarak belirtiliyor. Eklenen bağlantılar Instagram’ın kontrolünün dışında olduğu için olası risklerin önüne geçmek adına alınan bu önlem genellikle işletme hesapları, yayıncılar, içerik oluşturucular vb. kişi veya kurumları bağladığı için bireysel kullanıcıların çok etkileneceğini düşünmüyoruz.