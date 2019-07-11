Instagram Hikayeleri Kullanmanın 4 Yaratıcı Yolu

Instagram hikayelere eklenen her yeni bir özellik ile kullanıcıların işleri daha da zorlaşıyor. Son zamanlarda çok atak halinde olduğu bilinen Instagram’ın Snapchat’ten bile önde tutulması, rakiplerinizin önüne geçmeniz için bir an önce yeni stratejiler denemeniz anlamına geliyor.

Hikayelerin hedef kitlenizin üzerinde etki bırakıp bırakmadığını çok geç olmadan öğrenmeniz gerekiyor. Sosyal medya sanılandan çok daha hızlıdır. Hangi markanın geri planda kalacağı, hangi markanın ön plana çıkacağı bilinemez. Yaptığınız en küçük hata, markanızın sosyal medyadan silinmesine neden olabilir.

Sosyal medyada nelerin popüler olduğunu, nelerin çok eleştiri aldığını bilmeniz gerekiyor. Instagram hikayeler, müşterilerin dikkatini markanıza vermeleri için çok önemli bir rol oynar. Bu yazıda, Instagram hikayeleri kullanmanın 4 yaratıcı yolunu bulacaksınız.

Kendin Yap

Gıda veya zanaat içerik üreticileri, sergiledikleri öğelerin nasıl oluşturulduğunu göstermeleri için bu yöntemi kullanabilirler. Kişiler, bu kategoriler ile sınırlı kalmamalıdır. Gıda ve zanaat içeriklerinin dışında kalan içeriklerin üreticileri de bu yöntemden faydalanabilirler.

Sorular

Müşterileriniz veya sizi takip eden kullanıcılar, sizlerle etkileşim kurmak ister ancak bunu doğrudan yapmak yerine sadece onlara yönelmenizi bekler. Hikayelerde ara sıra kullanabileceğiniz bir teknik olan sorular özelliğini kullanmaktan çekinmemeli, müşterilerin ya da sizi takip eden kullanıcıların hakkınızda merak ettiklerini sormalarına, kafalarındaki soru işaretlerini yok etmelerine imkan verebilirsiniz.

Canlı Yayın

Instagram’ın bir diğer harika özelliği ise hiç şüphesiz canlı yayındır. Müşterileriniz ile doğrudan etkileşim kurmak, müşterilerinizin sorularını yanıtlamak, onlardan fikir almak, potansiyel müşterileri markanıza çekmek gibi çeşitli amaçlarla kullanılabilir. Sizi takip eden kullanıcılara canlı yayından 24 saat önce nerede, ne zaman ve hangi konu hakkında konuşacağınızı da bildirmeniz gerektiğini unutmamalısınız.

Sahne Arkası

Sizi takip eden kullanıcıların sahnenin arkasında nelerin yaşandığını bilmelerine hakları var. Kullanıcıların sahnenin arkasında yaşananlar hakkında bilgi sahibi olmalarına olanak vererek markanıza daha çok güvenmelerini sağlarsanız, mevcut müşterileriniz markanıza sadık kalabilir ve hatta potansiyel müşteriler, markanıza sıcak bakmaya başlayabilir.

Benzersiz müşteriler, markanızın iç dünyasını merak eder ve kafalarında markanız ile ilgili iyi fikirler oluşması için doğal şeyler beklerler. Onlara gerçekte olanları düzenli olarak göstermeye başlayarak sıcak bir marka-müşteri ilişkisinin temellerini atabilirsiniz.