Instagram Hikayelerinde Bağlantı Özelliği Nasıl Kullanılır?

Instagram, markalar tarafından genellikle trafik kaynağı olarak kullanılır. Instagram’ın bağlantı özelliği de bu nedenden ötürü sadece işletmelere özgüdür. Hikayeler, markalar tarafından ürün tanıtımları ve benzeri amaçlarla kullanılabilir.

Faydalı kullanımların yanı sıra Instagram’da bağlantı özelliğini kullanarak kullanıcıları tehlike içine atan art niyetli kişilerin olduğunu da unutmamamız gerekiyor. Bu hesaplar çoğunlukla ünlü markaların taklit hesaplarını açarak kendi sitelerine yönlendirme yapıyor. Yukarıya kaydırarak gittiğiniz siteler, asıl markanın sitesi olmamakla birlikte sizi büyük bir dolandırıcılık ağına maruz bırakabilir.

Instagram Hikayelerine Nasıl Bağlantı Verilir?

Instagram’da yukarı kaydırma özelliğini kullanarak hikayelerinize bağlantı verebilmek için öncelikle Instagram’ın kullanıcılar için daha önceden belirlediği aşağıdaki kurallara uygun olduğunuzdan emin olmalısınız.

Hesabınız mutlaka işletme hesabı olmalıdır. (İşletme profiline ayarlar bölümünden işletme profiline geç dedikten sonraki gereksinimleri yerine getirerek sahip olabilirsiniz.)

Instagram hesabınızın belli bir takipçi sayısına sahip olması ve hesabınıza etkileşim oranının yüksek olması gerekir.

Hesabınız telefon ve e-posta ile doğrulanmış olmalıdır.

Hesabınızın yukarıdaki kurallara uygun olduğunu düşünüyorsanız, aşağıdaki talimatlara geçebilirsiniz.

Bağlantısını vereceğiniz sitenin linkini kopyalayınız.

Instagram’ı açınız ve hikayeler bölümüne geliniz.

Hikayeye ekleyeceğiniz video veya fotoğrafı belirledikten sonra sağ üst bölümde yer alan tutturgaç simgesinin üzerine tıklayınız.

Önceden kopyaladığınız bağlantıyı yapıştırınız.

Eğer doğrulanmış ve oldukça aktif durumda olan hesabınız işletme hesabına da sahip olduğu halde halen Instagram bağlantı verme özelliği aktif değilse Instagram ile iletişim kurmayı deneyebilir, Instagram’dan bu özelliği aktifleştirmelerini rica edebilirsiniz.