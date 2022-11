Instagram İçin En İyi Yardımcı Araçlar

Instagram için geliştirilen yardımcı araçlar sayesinde görüntü tabanlı sosyal medya platformunu daha etkili şekilde kullanabilirsiniz. Bu yazıda popüler sosyal medya uygulamasında yer alan hesabınız için kullanabileceğiniz hizmetleri bir arada topladık.

Yıllardır popülerliğini devam ettirerek oldukça büyük bir başarının altına imza atan Instagram için kullanılabilecek hizmetler sayesinde çeşitli analizler yapabilir, daha etkileyici görünüme sahip olan videolar hazırlayabilir ve daha birçok işlem gerçekleştirebilirsiniz.

Instagram İçin Kullanılabilecek Yardımcı Araçlar Listesi

No Crop for Instagram

Repost for Instagram

CCSoft+

Hashtagsforlikes

Panoramiq Insights

Command for Instagram

Filmora

Yukarıda görüntü tabanlı sosyal medya hizmetini daha etkili kullanabilmenize yardımcı olacak uygulamalar bulunuyor. Listede yer alan hizmetlerin detaylarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

No Crop for Instagram

No Crop for Instagram, fotoğrafları yeniden boyutlandırabilmenize imkân tanıyor. Sosyal medya görsel boyutları, uygulamadan uygulamaya değişiklik gösterebiliyor. Bu nedenden dolayı fotoğrafınızın boyutunu Instagram'a uygun hâle getirmek için No Crop for Instagram'dan yararlanabilirsiniz.

30 farklı filtrenin yer aldığı uygulamada 200'ü aşkın arka plan bulunuyor. Görsellerin üzerine metin ekleyebilmenize olanak tanıyan hizmette fotoğraf kolajı oluşturma özelliği de mevcut.

Repost for Instagram

Repost for Instagram, repost ve indirme işlemlerinin yapılabilmesine imkân tanıyor. Sosyal medya platformu üzerinden paylaşılan fotoğrafı, videoyu ya da Reels içeriğini kolayca cihazınıza indirebilirsiniz. 10 milyonu aşkın indirme sayısı ile dikkat çeken uygulama, çok pratik bir kullanıma sahip.

CCSoft+

CCSoft+, görüntü tabanlı sosyal medya platformu için takipçi analiz ve yönetim uygulamasıdır. Takip etmeyi bırakanları görebilmenize olanak tanıyan hizmette hesabınızı engelleyen kullanıcıları görüntüleme, toplu takip etme ve takipten çıkarma gibi işlemleri de yapabilmenizi sağlıyor. Bunların yanı sıra toplan beğeni sayısını da öğrenebilmeniz mümkün.

Hashtagsforlikes

Bir video ya da fotoğraf paylaşırken kullandığınız etiketleri nasıl belirliyorsunuz? Paylaştığınız gönderilerin daha fazla insana ulaşabilmesi açısından etiketler büyük bir öneme sahiptir çünkü içeriklerinizin daha fazla insana ulaşması, etkileşim ve takipçi sayılarının artmasına yardımcı olabilir.

Başarılı bir algoritmaya sahip olan Hashtagsforlikes, doğru hashtag'leri yani etiketleri kullanma konusunda ön plana çıkıyor. 256 bit SSL şifreleme desteği sayesinde güvenli bir kullanım sunan hizmet, trendde olan etiketleri göstermek için etiket kategorilerini sürekli olarak güncelliyor.

Panoramiq Insights

Hootsuite'te yer alan Panoramiq Insights, Instagram analizi yapılabilmesine imkân tanıyor. Hizmet üzerinden görüntü tabanlı sosyal medya platformunda yer alan hesabınız için takipçi demografisi, görüntüleme, bağlantı tıklamaları dahil olmak üzere çeşitli verilere erişebilirsiniz.

Command for Instagram

IOS işletim sistemine sahip olan cihazlar için geliştirilen Command for Instagram, kullanıcılara sosyxal medya hesapları için çeşitli istatistiki bilgiler sunuyor. Hashtag önerilerinde bulunan hizmette bağlantı tıklama, profil görüntülenme sayısı, gönderi paylaşmak için en iyi zaman dahil olmak üzere çeşitli veriler mevcut.

Filmora

Gelişmiş özellikleri ile dikkat çeken Filmora sayesinde etkileyici görünüme Instagram Reels videoları hazırlayabilirsiniz. 1000'i aşkın müziğin yer aldığı uygulamada çok fazla sayıda çıkartma, ses, emoji, arka plan, metin ekleme dahil olmak üzere pek çok araç bulunuyor. 50 milyondan fazla indirilen uygulama modern arayüze sahip.

Bu yazıda dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından kullanılan sosyal medya platformunda yer alan profiliniz için kullanabileceğiniz çeşitli hizmetleri sıraladık. Peki, sizce en başarılı uygulama hangisi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.

