Instagram Kullanarak YouTube İzlenme Sayısını Artırmanın Yolları

İşletmenizi ve YouTube videolarınızı Twitter’da tanıtmaya aşinaysanız, YouTube içeriklerinizi Instagram’da tanıtmak için bir adım öndesiniz demektir. Twitter birçok yönden Instagram’a benzerdir fakat Twitter daha çok metin tabanlı içeriklere odaklanırken Instagram ise daha çok video ve fotoğraflara odaklanır. Instagram bir bilgisayarda web tarayıcı vasıtası ile kullanılabilmesine rağmen öncelikli olarak bir akıllı telefondan ya da tabletten (Instagram’ın resmi uygulamasını kullanarak) erişilebilir şekilde tasarlanmıştır.

Facebook, Instagram’ın sahibi ve işletmecisidir ancak şimdiye kadar bağımsız bir sosyal medya hizmeti olarak yerini korudu. Şirketinizin Instagram hesabını Facebook hesabınıza bağlamanız mümkündür. Böylece Instagram’da bir şey yayımladığınızda otomatik bir şekilde aynı anda paylaştığınız şeyin Facebook’ta da paylaşılmasını sağlayabilirsiniz. Sadece Facebook ile de sınırlı değildir; hesabınızı Twitter, Tumblr gibi hizmetlere de bağlayabilirsiniz.

Bir Instagram hesabı oluşturmanın ve yönetmenin en basit yolu, Instagram’ın resmi uygulamasını cihazınızın uygulama mağazalarından indirmek, kurmak, uygulamayı başlatmak ve “Kaydol” butonuna dokunmaktır. Hesap kurulum talimatlarını takip edin, şirket adınızı içeren benzersiz bir kullanıcı adı oluşturarak hesabınızı özelleştirdiğinizden ve markaladığınızdan emin olduktan sonra şirket logonuzu hesabınızın profil fotoğrafı olarak kullanın. Şirketinizin tüm sosyal medya hesapları için aynı kullanıcı adını kullandığınızdan emin olun. Bu, kullanıcıların sizi daha çabuk bulmasına ve daha sade görünmenize yardımcı olur.

Instagram'dan YouTube'a nasıl yönlendirilir?

Hesabınızı ayarladıktan sonra sağ alt köşedeki profil simgesine dokunarak profilinize erişebilir, profilinizin olduğu sayfanın sağ üst bölümünde yer alan üç çizgiye dokunarak hesabınızın detaylarına erişebileceğiniz bölümü açabilir ve en alt bölümde yer alan “Ayarlar” yazısına dokunarak hesabınızı özelleştirebileceğiniz bölüme gelebilirsiniz.

Instagram, fotoğrafların ve videoların daha ön planda tutulmasını istediğinden YouTube kanalınızı ve içeriklerinizi tanıtırken bu sizin avantajınıza işleyebilir. Örneğin, yeni bir YouTube videosu tanıtırken bir videonuzdan küçük bir görsel ya da videonuzdan birkaç saniyelik alıntı ve bunun yanında, insanları videonuzu izlemeye yönlendirecek mükemmel bir açıklama içerebilir. Açıklamada bağlantı kullanamayacağınız için bağlantının biyografide olduğunu belirtme, hikâyelerde bulunan kaydırma özelliğini kullanma gibi yöntemlere başvurabilirsiniz.

Instagram hesabınızı kullanarak YouTube kanalınızda yer alan videoların daha çok izlettirmek istiyorsanız, Instagram’da reklam verebilirsiniz. Video tabanlı Instagram reklamların maksimum uzunluğunu 60 saniye kadar olabilir. Bu süre, YouTube içeriklerinizin tanıtımını yapmak için yeterli bir süredir.

Instagram fotoğraf ve video paylaşmaya odaklandığından ofisinizde ya da üretim tesisinizde çekilen perde arkası fotoğrafları / videoları insanlara sunarak şirketinizin insanların gözünde iyi bir konuma yerleşebilirsiniz. Ayrıca ürünleriniz / hizmetleriniz ile ilgili ayrıntıları paylaşmak, kitlenizden geri bildirim almak ve soruları yanıtlamak ya da müşterilerinizle etkileşimde bulunmak için tercih edilebilir.

İsteğe bağlı ücretli reklamların dışında şirketiniz için bir Instagram hesabı oluşturmak ve yönetmek tamamen ücretsizdir.