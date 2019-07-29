Instagram Kullanmak Neden Bu Kadar Önemli?

Bugüne kadar Instagram’da gerek kişisel hesapların gerekse kurumsal hesapların bir basamak daha çıkabilmesi için sayısız yazı yazmışızdır. Peki, Instagram hakkında bu kadar çok yazı yazmamızın nedeni ne olabilir? Instagram neden önemli, neden Instagram kullanmamız gerekiyor?

Bazı insanlar ve işletmeler için Instagram en iyi seçenek olmayabilir. Birkaç sosyal medya sitesini yönetmek için fazlaca zamanınız varsa listeye bir sosyal medya sitesini daha eklemekten çekinmezsiniz ama kısıtlı zamanınız var ve sadece sayılı sosyal medya sitesini yönetiyorsanız, Instagram şimdilik sizin için uygun olmayabilir. Ancak bu yazıyı okumaya devam etmeniz, bu sosyal medya sitesini kullanmanın faydalarını göz önünde bulundurmanız yararınıza olacaktır. Instagram, gelecekte bulunmayı isteyebileceğiniz bir yer olabilir.

İşte Instagram kullanmanın önemi!

Bu Geçici Bir Şey Değil

Ufukta her zaman yeni bir oyuncak olur. Oyuncaklar ilk zamanlarda çok rağbet görür, herkes tarafından kullanılır. Bir gerçek var ki, hiçbir oyuncağın ömrü sonsuza kadar sürmez. Oyuncakların gördüğü ilgi, kelebeğin ömründen de kısadır. Instagram’ın ilk çıktığı zamanlarda bu tez doğru olabilirdi ama Instagram, 5 Ekim 2010’da kuruldu ve kısa sürede o kadar çok ilgi gördü ki 2012’nin Nisan ayında Facebook tarafından satın alındı. Her geçen gün büyüyor, gelişiyor ve sektörde kendini ölümsüzleştiriyor.

En Çok Gençlerin Olduğu Bir Yer

Genç kitlenin sıkça kullandığı birçok platform var ama çoğu Instagram kullanmayı tercih ediyor. Bunun en büyük nedeni, yaşlı akrabaların Instagram’ı gençlere nazaran daha az kullanması olabilir.

Ön Planda Her Zaman Görsellik Var

Bir fotoğraf paylaşırken neden uzun uzun yazı yazmanız gerekmiyor? Fotoğraflar büyüleyicidir, upuzun yazıları bir kadraja sığdırabilirsiniz. “Ne düşünüyorsun?” sorusunu yanıtlamak yerine bunu bir fotoğraf ile anlatabilirsiniz.

Fotoğraflar, duyguları, fikirleri, düşünceleri ve gerçeklikleri aktarırlar. Fotoğraflar, takipçilerinizi dünyanıza o kadar çok yakınlaştırıyor ki aslında bunun bir parçası olduklarına inanmaya başlıyorlar.

İnternet Sitenize Trafik Çekmek İçin En Mükemmel Platform

İnternet sitenize trafik çekmek için en mükemmel platform hiç şüphesiz Instagram'dır. Evet, Instagram sayesinde internet sitenize trafik çekebilirsiniz. Bunu Instagram’da yapmak Twitter, Pinterest, LinkedIn ve hatta Facebook’ta olduğu kadar kolay olmayabilir ama imkânsız değil. Diğer sosyal ağlara nazaran bir büyük dezavantajı varsa o da fotoğraf açıklamalarına ve paylaşımlardaki yorumlara bağlantı verememenizdir.

Instagram’da internet sitenize bağlantı verebilmenin tek yolu biyografinizi kullanmaktır. Gelecekte açıklamalara da bağlantı verilebilir ama şimdilik bununla ilgili bir şey düşünülmüyor.