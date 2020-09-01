Instagram'ın En Popüler Köpek Hesapları

Instagram, dünyanın en popüler ve en çok kullanılan sosyal medya platformlarından bir tanesidir ve görsel tabanlı olduğundan ötürü köpeğinin fotoğraflarını yayımlamak isteyen kişiler için harika bir seçim olmaktadır. Hesap oluşturma işlemine başlamak için örnek alabileceğiniz bir ilham kaynağına ihtiyacınız varsa hazırladığımız Instagram köpek hesapları listesi size harika bir ilham kaynağı olabilir.

Birbirinden tatlı köpeklerin hesaplarını sıralamadan önce belirtmemiz gerekiyor ki bu listede yer alan hesapların her birinin 1 milyondan fazla kişi tarafından takip ediliyor. Bu evcil hayvanınıza özel bir hesap oluşturmak için güzel bir neden olsa da başlamak için örnek olarak alabileceğiniz hesaplara ihtiyacınız olabilir. İlham kaynağınızı bulmak için listemizde yer alan hesaplara göz atabilirsiniz.

Instagram'da 2020 Yılının En Popüler Köpek Hesapları

Evcil hayvanınızın insanlar tarafından keşfedilmesini sağlamak, bu süreçte herhangi bir hata yapmamak için aşağıdaki hesaplara göz atın. Onların nasıl bu kadar popüler olduğunu öğrenmek için hareketlerini takip edin. Bu hesapların sizin için mükemmel bir örnek olduğunu unutmayın, köpeklerinizin nasıl fotoğrafını çekebileceğinizi öğrenmek için bu hesapları kullanın.

1. Doug The Pug (4 Milyon Takipçi)

Şüphesiz ki süs köpeklerini gördüğünüz zaman heyecanınızı bastırabilen bir insan yoktur. Doug The Pug isimli bu Instagram hesabı süs köpeği sevenlerin kesinlikle bayılacağı hesaplardan biri. Bu ünlü köpeğin 3 milyonun üstünde takipçisi bulunuyor. Twitter, Facebook, YouTube, TikTok sosyal medya platformlarındaki hesaplarının yanında kendisine ait bir de web sitesi vardır.

2. Maru Taro (2,5 Milyon Takipçi)

Shiba Inu ırkına bayılan insanlardansanız Maru Taro'nun hesabından çıkmak sizin için çok da mümkün olmayacaktır. Maru Taro'nun Instagram'da binlerce fotoğrafı vardır ve sevimli hallerinden yakalanan fotoğraflar her gün düzenli olarak yayımlanmaya devam etmektedir. Sizi bu noktada uyarmamız gerekiyor çünkü Maru Taro'nun birbirinden tatlı fotoğraflarını gördükten sonra hesabından çıkmak imkansız hale gelmektedir.

3. Jiffpom (10.7 Milyon Takipçi)

Katy Perry'nin "Dark Hors" müzik klibinde yer alan ve çeşitli ödüllere sahip olan Jiffpom, dünyanın en popüler köpeklerinden bir tanesidir. Pomeranian türünden olan bu sevimli köpeğin Instagram'da şu an 10 milyonun üstünde takipçisi bulunuyor.

4. Tecuaniventura (2,2 Milyon Takipçi)

Tecuaniventura ilk üç yıldıza göre daha az bilinen bir köpektir. 2 milyondan fazla takipçisi olan bu köpeğin son derece fotojenik olduğunu da belirtmemiz gerekiyor. Üzerine giydiği giysilerle insanlara tebessüm ettiren Tecuaniventura'nın hesabına girdiğiniz zaman muhtemelen uzun bir süre çıkamayacaksınız.

5. Tuna Melts My Heart (2,1 Milyon Takipçi)

8 yaşındaki bu güzel köpeğin ise Instagram'da 2 milyonun üzerinde takipçisi bulunmaktadır. Sadık bir takpiçi kitlesine sahip olan Tuna'nın hesabı artık farkındalık yaratmak için yoğun çaba sarf etmektedir. Instagram'da daha fazla olumlu gönderilere rastlamak ve biraz gülmek istiyorsanız Tuna'yı takip etmemeniz için ortada hiçbir neden yoktur.

6. Loki (2 Milyon Takipçi)

Seyahat tutkusu ile köpek sevginizi birleştirmek mi istiyorsunuz? Loki'nin hesabında hem seyahat tutkunuza hem de köpek sevginize yönelik içerikler bulabilirsiniz. Bu sevimli köpeğin hesabında ise 2 milyondan fazla takipçi bulunuyor.

7. Marnie The Dog (1,8 Milyon Takipçi)

Marnie Instagram'da 1,9 milyon, Twitter'da 116 binin üstünde takipçisi olan bir köpektir. Hayvan barınağından sahiplenen Marnie'nin sahibi, dünyalar tatlısı bu köpeğin tedavisini üstlendi ve fotoğraflarını Instagram'da yayımladı.