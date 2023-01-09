Instagram'da Reels Öne Çıkarma Nasıl Yapılır?

Instagram hiç şüphesiz reels özelliği sayesinde son dönemlerde birçok sosyal medya platformunun önüne geçti. En çok kullanılan paylaşımlardan biri olan reels, insanların vakit ayırdıkları paylaşımlar arasında yer alıyor. Instagram reels öne çıkarma işlemi burada önemli bir rol oynamaktadır. Biz de sizler için Instagram'da reels öne çıkarma işlemini anlatıyoruz.

Instagram Reels Öne Çıkarma Nasıl Yapılır?

Telefonunuzu açın.

Instagrama girin.

Profil sekmesine gidin.

Öne çıkarma istediğiniz gönderiye girin.

Sağ üst köşede bulunan; "üç nokta" seçeneğine girin.

Profiline tuttur seçeneğine dokunun.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Yukarıdaki işlemleri sırasıyla yaptıktan sonra Instagram reels öne çıkarma işlemi tamamlanmış olacaktır. Bu işlem direkt olarak öne çıkarma işlemi ile maalesef yapılamamaktadır. Instagram bunun için başa tutturma işlemi kullanmanız gerekmektedir.

Instagram Reels Öne Çıkarma Sorunu Nasıl Çözülür?

Eğer Instagram üzerinde reels öne çıkarma işlemi yapamıyorsanız. Büyük ihtimalle bu işlemi yapamanızın sebebi Instagram'ın güncel olmamasından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle Instagram'ın son güncellemesini yapmanız gerekmektedir. Ayrıca Instagram reels öne çıkarma sorunu yaşıyorsanız bir diğer ihtimal ise o sayfanın yöneticisi olmayabilirsiniz.

Son olarak bu işlemi yine de gerçekleştiremiyorsanız yapmanız gereken işlemlerden biri de hesabınızı profesyonel hesaba dönüştürmeniz gerekmektedir. Eğer yine de bu sorun ile karşı karşıya kalıyorsanız ve çözüm arıyorsanız Instagram destek ekibi ile iletişime geçmenizde yarar var.

Instagram Destek Ekibine Nasıl Ulaşılır?

Instagram'ı açın.

Profilinize gidin.

Sağ üst köşede bulunan; "üç çizgi" seçeneğine dokunun.

Ayarlar seçeneğine gelin.

Yardım seçeneğine girin.

Sorun Bildir seçeneğine dokunun.

Instagram'a destek istediğiniz metni yazın.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Bu içeriğimizde Instagram reels öne çıkarma nasıl yapılır? Adım adım anlatımış olduk. Peki, sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca Instagram gönderdiğiniz takip istekleri nasıl bulunur? Meraklıları yazımıza göz atabilir.