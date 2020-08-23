Instagram Reels Videoları Nasıl İndirilir?

TikTok'a büyük bir rakip olarak gelen Instagram Reels Türkiye'de kullanıma sunulduktan sonra sosyal medya kullanıcıları elbette ki gözünü Instagram'ın yeni özelliğine çevirdi. TikTok'un rakibi Reels tahmin edebileceğiniz üzere kısa videolar yapmak için geliştirilen bir özelliktir ve insanlar özelliğin çıkışının üzerinden bir ay bile geçmeden sayısız video oluşturup yayımladı. İnsanların oluşturduğu eğlenceli Instagram Reels videoları indirmek ve arkadaşlarınıza göndermek istiyorsanız ipuçlarımızı takip edebilirsiniz.

Instagram Reels Videoları Nasıl Kaydedilir?

Instagram'da yer alan videoları kaydetmek, o videoları ilerleyen günlerde tekrar seyretmenizi sağlar. Instagram Reels videoları kaydetmek için aşağıda yer verdiğimiz aşamaları takip etmek yeterlidir. İşte Instagram'ın yeni özelliği kullanılaran oluşturulan videoları gelecekte yeniden izlemek üzere kaydetmenin yöntemleri!

• İlk olarak Instagram'ın uygulamasını açın ve Instagram'ın yeni özelliği kullanılarak oluşturulan videoları bulmak için keşfet sekmesine gidin. İndirmek istediğiniz zaten bir video varsa video oluşturucusunun profiline gidebilir, IGTV sekmesinin yanında yer alan Reels sekmesine tıklayarak kullanıcının oluşturduğu videoları görüntüleyebilirsiniz.

• Instagram Reels videosu önünüze geldikten sonra videonun sağ üst köşesinde yer alan üç noktanın üzerine dokunun ve önünüze gelen seçeneklerin içerisinden kaydetme seçeneğinin üzerine basın.

• Kaydedilen Reels videolarına gitmek için sağ alt köşesinde yer alan profil fotoğrafınızın üzerine dokunup profilinize gidin. Sağ üst köşedeki üç çizginin üstüne dokunun ve önünüze gelen pencereden "Kaydedilenler" seçeneğine basın.

• Kaydettiğiniz videoların tamamının burada yer aldığını göreceksiniz.

Android'de Instagram Reels Videoları İndirme

Videoları kendiniz için değil de arkadaşlarınızla paylaşmak için indirmek istiyorsanız bunu sağlamanın da bazı yöntemleri mevcuttur. Android kullanıcılarına özel olarak hazırladığımız adımları takip ederseniz istediğiniz videoları büyük bir kolaylıkla cihazınıza indirebilirsiniz. İşte Android kullanıcılarına özel olarak hazırlanan o adımlar!

• Google Play Store'u açın ve arama kutusuna "Video Downloader for Instagram" yazın.

• Uygulama yüklendikten sonra Instagram uygulamasını açın ve indirmek istediğiniz videonun sağ üst köşesinde yer alan üç noktanın üstüne dokunun ve bağlantıyı kopyalama seçeneğinin üzerine basın.

• İndirdiğiniz Video Downloader for Instagram uygulamasını açın ve önünüze gelen kutunun içerisine Instagram'da kopyaladığınız bağlantıyı yapıştırın.

iPhone'da Instagram Reels Videoları İndirme

iPhone kullanıyorsanız sizlerin de kullanabileceği bir yöntem bulunuyor. Instagram Reels videoları cihazınıza indirmenize izin veren bir sürü uygulama olsa da biz InSaver for Instagram uygulamasını kullanacağız. İşte iPhone'da Reels videosu indirmek için takip edilmesi gereken adımlar!

• İlk olarak App Store'u açın ve arama kutusuna "InSaver for Instagram" yazın.

• Uygulama yüklendikten sonra Instagram uygulamasını açın ve indirmek istediğiniz videonun sağ üst köşesindeki üç noktanın üzerine dokunup bağlantıyı kopyalama seçeneğinin üzerine basın.

• İndirdiğiniz InSaver for Instagram isimli uygulamayı açın, Instagram'da kopyaladığınız bağlantı otomatik olarak yapıştırılacaktır. Seçenekler bölümünden paylaşma seçeneğine dokunun ve videoyu kaydetme butonuna dokunun.