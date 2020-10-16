Instagram Reels vs. Instagram Hikayeler: Farkları Neler?

Instagram'ın büyük başarısını önceden görmek muhtemelen çoğu insan için mümkün olmadı. Şirket, hizmet vermeye ilk olarak bir fotoğraf paylaşım platformu olarak başladı ve dijital dünyadaki en son trendleri çok hızlı bir şekilde benimseyerek sosyal medya platformunun çok farklı bir boyut kazanmasını sağladı. Sosyal medya uygulamasına ilk önce Snapchat'ten esinlenilerek geliştirilen Instagram Hikayeler (Instagram Stories) geldi. Hikayeler özelliğinin üstünden sonra sosyal medya platformunun en büyük amacı dijital dünyanın en son trendlerine yetişmek oldu. Şirket, TikTok uygulamasından esinlenilen Instagram Reels ile bunu kanıtlamış oldu.

Hikayeler özelliği çok uzun zaman önce geldiğinden ve sosyal medya kullanıcıları tarafından zaman içerisinde yaygın olarak kullanılmaya başladığından ötürü sosyal medya platformlarında üyeliği olup da özellik hakkında bilgisi olmayan insan kalmadı. Reels özelliği, Hikayeler özelliğine nispeten daha yeni bir özellik olduğundan özellik henüz sosyal medya kullanıcıları tarafından kavranılamadı. İkinci özelliğe ilk kez göz atan sosyal medya kullanıcıları genellikle iki özelliği birbirine karıştırmaktadır çünkü ikisinin de çok fazla ortak yönü bulunmaktadır. Sizler de iki özelliğin birbirinden ayrıldığı noktaları birleştirmekte zorlanıyorsanız karşılaştırmamıza göz atabilirsiniz.

Instagram Reels ve Instagram Hikayeler Karşılaştırması

Sosyal medya kullanıcılarının kafasındaki soru işaretlerinin en büyük nedeni olarak iki özelliğin de aynı arayüze entegre edilmesi olarak gösterilebilir. Instagram Hikayeler de Instagram Reels de aynı arayüze entegre edilmiştir. Ekranı sağa kaydırırsanız "Canlı", "Hikayeler" ve "Reels" olmak üzere üç sekmenin yer aldığını fark edebilirsiniz. Sosyal medya kullanıcısı olarak ilk bakışta Hikayeler ile Reels'in birbirinden hiçbir farkının olmadığını düşünebilirsiniz ancak aslına bakacak olursanız özelliklerin geliştirilme amacı birbirinden çok farklıdır. İki özelliğin birbirinden ayrıldığı noktaları hemen aşağıdan ayrıntılı bir şekilde öğrenebilirsiniz.

1. Temel Farklılıklar

Sosyal medya kullanıcılarının Instagram Stories olarak da bildiği Instagram Hikayeler yalnızca hesabınızda saklamak istediklerinizi değil aynı zamanda günün tüm önemli anlarını paylaşmanıza imkan veren bir araç olarak tanımlanmaktadır. Bu özellik birden fazla fotoğraf ve video paylaşmanıza olan veren bir özellik olmakla birlikte art arda birkaç hikaye paylaştığınız zaman hikayelerinizi görüntüleyen kişilere hikayeleriniz slayt gösterisi şeklinde sunulur. Hikayeler aracılığı ile paylaştığınız fotoğraf ve videolar yalnızca 24 saat boyunca kalmaktadır. 24 saat dolduktan sonra arşivlenir ve sizin dışınızda kimse tarafından görüntülenemez.

Instagram Reels şu anda maksimum 15 saniyelik videolar oluşturmanıza ve başkaları ile paylaşmanıza imkan veren yeni bir içerik türüdür. TikTok ile hemen hemen aynı amaca sahip olan Reels özelliği, Instagram'da eğlenceli ve ilgi çekici kısa videolar oluşturmak için yaratıcılığınızı tetikleyecek bir dizi araç sunmaktadır. Ses, metin, özel efektler ve çıkartmalarla 15 saniyelik videolar kaydetmek, düzenlemek ve takipçierinizle paylaşmak isteyenlere çok büyük faydası dokunmaktadır. Hikayeler ile Reels birçok yönden birbirine benzemektedir. Şirket de bunun farkında olarak ikisi arasında bazı farklılıklar yaratacak özellikler geliştirmiştir.

2. İçerik Oluşturma Araçları

Hikayeler özelliği uzun bir zaman önce kullanıma sunulduğu için mükemmel bir hikaye oluşturmak üzere elinizin altında çok daha zengin özellikler vardır. Reels, Hikayeler özelliğine kıyasla daha çok yeni bir özellik olduğu için Hikayeler'de yer alan araçlara göre çok daha kısıtlı araç yelpazesi bulunmaktadır. Sizi takip eden sosyal medya kullanıcılarının gözüne hitap edecek güzel bir hikaye oluşturmak için kullanabileceğiniz özellikler şu şekildedir:

• Metin: Hikayenize yazı eklemenizi sağlar. Kullanıcının isteğine bağlı olarak yazının ve arka planının rengi değiştirilebilir. Hikayeler özelliğinde mevcut metin aracında ayrıca arka plan renginin şeffaflık durumunu ayarlama özelliği de yer almaktadır. Sosyal medya kullanıcıları söz konusu özellikle arka planın rengini dilerse saydam hale getirebilir.

• Bumerang: Kullanıcıların hikaye oluştururken kullanabileceği başka bir özellik ise bumerang şeklinde hareketli görüntüler oluşturmaktır. Kullanıcılar bu özellikte videonun normal çekimdeki halini ve sondan başa doğru sarılmış halini görüntüleyebilir.

• Layout: Kullanıcılar layout ile tek bir hikayenin içerisine maksimum 6 fotoğraf yerleştirebilir.

• Superzoom: Hikayelerine renk katmak isteyenlerin kullanılabileceği eklenti "Superzoom" ise kullanıcıların seçim yapabileceği alev ve benzeri efektlerin olduğu hareketli görüntüler oluşturmasını sağlar.

• Eller Serbest: Video çekerken ekrandaki butona basılı tutmak zorunda kalmak istemeyenlerin kullanabileceği bir özellik olan eller serbest, akıllı telefonlarda dahili gelen kamera uygulamasındaki gibi video kaydının tek bir dokunuşla başlatılmasını sağlar.

Instagram Hikayeler'in ilgi çekici özelliklerinin dışında Instagram Reels'in de çok sayıda eğlenceli ve faydalı özelliğinin olduğu söylenebilir. Örneğin, Reels özelliğini kullanan kişiler videolarına müzik ekleyebilir ve videolarının oynatma hızını istediği gibi azaltabilir veya arttırabilir.

• Müzik: Reels ile beraber gelen özellik, sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekeceğiniz videolar oluşturmak için ihtiyacınız olan bir özelliktir ve Instagram içerisinden seçim yapabileceğiniz sayısız müzik sunmaktadır.

• Oynatma Hızı: Kullanıcılar tarafından yaygın olarak kullanılan oynatma hızı, videonun hızını yavaşlatmanıza veya arttırmanıza olanak sağlar.

• Efektler: Instagram kullanıcılarının büyük bir kısmının kullanmaktan keyif aldığı efektler, Reels özelliğinde de yer almaktadır. Instagram söz konusu özelliği kullanan kişilere birçok eğlenceli ve göz alıcı efekt sağlamaktadır.

• Zamanlayıcı: Fotoğrafçılar için en önemli unsurlardan bir tanesi doğru anları yakalamaktır. Reels'in zamanlayıcısı ile sosyal medya kullanıcıları büyük bir kolaylıkla zamanlayıcı başlatabilmektedir.

3. İçerik Paylaşımı ve Keşfedilme Şansı

Hikayeler özelliği ile Reels özelliğinin birbirinden ayrıldığı en önemli nokta içerik paylaşımı ve içerik oluşturucusunun keşfedilme ihtimalidir. Hikayeler özelliği ile içerik oluşturan kişilerin hikayeleri yalnızca kendisini takip eden kişiler tarafından görüntülenmektedir ancak Reels ile içerik oluşturan kişilerin içeriklerinin görüntülenmesi için sosyal medya platformuna özel bir sekme getirilmiştir. Sosyal medya kullanıcıları, ana sayfa butonunun hemen yanındaki "Reels" sekmesine tıklayarak içeriklerinize erişme imkanına ulaşabilir. İçerik oluşturucularının ikili arasında bir seçim yaparken dikkat etmesi gereken önemli bir husus daha bulunmaktadır. Reels ile içerik oluşturup paylaşanların içerikleri sonsuza kadar kalabilirken hikayeler yalnızca 24 saat boyunca görüntülenebilmektedir.