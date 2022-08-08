Instagram bilindiği gibi dünya üzerinde 2 milyardan fazla kullanıcıya sahip. Her geçen gün daha da fazla kullanıcı kazanan şirket, birçok insana ve şirkete para kazanma imkanı sağlamıştır. Ancak para kazanmak için takipçi kitlesinin fazla olması gerekmektedir. Bu durumdan dolayı birçok web sitesi ve uygulama ücretli veya ücretsiz takipçi arttırma, beğeni arttırma gibi hizmetler sunmaktadır. Bu hizmetler birçok şirket ve kullanıcı tarafından oldukça fazla kullanılmakta ve reklamları sürekli karşımıza çıkmaktadır. Peki Instagram takipçi satın almak güvenli mi?

Instagram’da Takipçi Satın Almak Ne Kadar Güvenli?

Takipçi büyütmek isteyen kullanıcılar ya da Instagram üzerinde büyüyüp geniş kitlelere ulaşmak isteyen e-ticaret şirketleri, ilk yaptıkları hata bir web sitesi veya uygulamadan beğeni, takipçi arttırma hilelerine başvurmaktadır. Fakat bu hizmetler güvenli veya sağlıklı değildir. Birçok yerde bu hizmeti sağlayan platformlar, gerçek takipçi, gerçek beğeni gibi reklamlar yapar. Bunun nedeni önceden sunulan bu hizmet, yabancı profilleri kullanarak hizmet vermesiydi.

Bu olayı gören alıcılar takipçi ve beğenilerinin sahte olduklarını kolay bir şekilde anlayınca satın alma işlemlerinden vazgeçmişlerdir. Bunu gören takipçi sayfaları gerçek Instagram kullanıcılarının hesaplarını birer zombi hesaba çevirerek pazarlama yoluna koyulmuştur. Bu pazarlama taktikleri başarılı olsada ücretli veya ücretsiz takipçi ya da beğeni hizmeti veren platformları kullanmamak gerekir.

Bu platformların birçoğu Instagram takipçi sayınızı veya beğeni sayınızı arttırmak istediğinizde hesabınızı girmenizi isteyecektir. Bu durum hesabınızın 3. kişiler tarafından erişilebilir olması demektir. Bu hizmetten yararlandığınız da hesabınızın takipçi sayısı ve beğeni sayısı artabilir hatta takip eden veya beğeni yapan kişiler gerçek bir profil olabilir. Ancak bu olay sanıldığı gibi masum değildir. Çünkü bu hizmet genellikle bir havuz oluşturularak yapılmaktadır. Yani sizin 3. kişiler tarafından erişilebilen hesabınız zombi moduna geçmiş ve sizden habersiz farklı kullanıcılara beğeni, yorum yapmakta ve takip etmektedir.

Bu hizmeti sağlayan platformların birçoğu bu şekilde çalışır. Bu sizin için bir şey değiştirmiyor olsa dahi Instagram algoritması sizin yaptığınız işlemlerin bir bot olduğunu anlayacak ve sizi diğer kullanıcılara önermeyecektir. Yani satış yapmak istediğinizde ya da popüler olmaya çalıştığınızda diğer kullanıcıların karşısına çıkmayacak sadece yaptığınız işlemlerle kalmış olacaksınız. Ayrıca bu hizmetin ne kadar yasal ve etik olduğu da ayrı bir tartışma konusudur.

Bizlerin tavsiyesi eğer Instagram üzerinde popüler olmak istiyorsanız. Gerçekleştirmeniz gereken birkaç önerimiz bulunmakta. Bunlardan bazılarını aşağıda listelenmiş halde bulabilirsiniz.

Instagram’da Popüler Olmak İçin Yapılması Gerekenler

Özgün içerik üretebilmek.

Düzenli içerik paylaşabilmek.

İçeriklerin görüntü kalitesinin iyi olması.

Doğru anahtar kelimeler ile etiket kullanmak.

Instagram’da dolaşan popülerliği takip etmek ve sizin için uygun olanları kullanmak.

Bu içeriğimizde Instagram’da takipçi satın almak ne kadar güvenilir, Instagram’da popüler olmak için yapmanız gerekenler neler? Adlı sorulara yanıt verdik. Sizler hiç Instagramda takipçi veya beğeni satın aldınız mı, bu hizmeti nasıl buluyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizler ile paylaşmayı unutmayın.