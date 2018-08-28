Instagram TV Videoları Nasıl İndirilir?

Instagram, kullanıcıların kendi kanallarını oluşturmalarına ve ürettikleri video içeriklerini takipçileriyle paylaşmalarına olanak tanıyan Instagram TV (IGTV) özelliğini duyurmuştu. Bu platformda yayınlanan videoları indirmek istiyorsanız, bu rehberimizde Instagram TV videoları nasıl indirilir? Sizlere anlatacağız.

IGTV platformunda dikey videolar üzerine odaklanılıyor ve video üreticilerinin de bu formatta video paylaşmaları isteniyor. IGTV’de beğendiğiniz videolar varsa ve arşivinize kaydetmek istiyorsanız, bunun için ek bir araç kullanmanız gerekiyor. IGTV Downloader uygulaması bu iş için kullanabileceğiniz en iyi araç diyebilirim.

IGTV videolarını indirmek için öncelikle IGTV’den indirmek istediğiniz videoyu açıyoruz ve video bağlantısını kopyalıyoruz.

Daha sonra IGTV Downloader sitesine girerek kopyaladığımız bağlantıyı ana sayfadaki alana yapıştırıp Search butonuna tıklıyoruz.

Kısa süre sonra alt kısımda Download Now butonu belirecektir. Bu butona tıklayarak ilgili videonun indirme işlemini başlatabilirsiniz. İndirdiğiniz video, herhangi bir cihazda oynatabileceğiniz bir MP4 formatında olacaktır. Artık dilediğiniz zaman videoyu seyredebilirsiniz.