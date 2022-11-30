Instagram'da Gönderilere Yapılan Yorumlar Nasıl Silinir?

Milyonlarca kullanıcısı olan instagram şu an için dünyanın en popüler sosyal medya uygulamaları arasında yer almaktadır.

Öyle ki her geçen gün daha da popülerleşen sosyal medya uygulaması Instagram milyonlarca kullanıcının aktif olarak tercih etmesindeki en büyük sebeplerden biri de bir zamanların popüler olan uygulamalarının evrimleşerek yerini yeni uygulamalara bırakmasından kaynaklanmaktadır.

Peki kısa bir bilginin ardından Instagram'da gönderileri yaptığınız yorumlar nasıl silinir? Gelin birlikte bakalım.

Instagram Gönderilerine Yapılan Yorumlar Nasıl Silinir?

İlk olarak Instagram'ı açın.

Daha sonra yorum yaptığınız gönderiyi açın.

Yaptığınız yoruma gelin.

Yaptığınız yorumun üzerine basılı tutun.

Sağ üst köşede bulunan seçenek ile yorumunuzu silin.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Yukarıdaki adımları sırasıyla uyguladıktan sonra Instagram'da gönderilere yaptığınız yorumlarınızı hızlı bir şekilde silebilirsiniz. Peki bilgisayar üzerinden Instagram'da yapılan yorumlar nasıl silinir?

Bilgisayarda Instagram Yorumları Silme Nasıl Yapılır?

İlk olarak Instagram'ı açın.

Daha sonra yaptığınız yorumun üzerine gelin.

Üç nokta seçeneğine tıklayın.

Sil seçeneğini tıklayın.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Bilgisayar üzerinden de Instagram'da gönderilere yapılan yorumlar kolay bir şekilde silinebilmektedir.

Instagram'da Gönderilere Yapılan Yorumlar Toplu Olarak Silinebilir mi?

Instagram'ı uzun yıllardır kullanıyorsanız ve birçok yorum yapmış iseniz bazı yorumları silmek isteyeceksinizdir ve bu yaptığınız yorumlara toplu bir şekilde silmek en kolaylarından biridir. Ancak Instagram'da yapılan yorumların toplu bir şekilde silmeniz maalesef mümkün değildir.

Instagram Yorum Sabitleme Nasıl Yapılır?

Gönderilere yapılan yorumlar çok fazla olunca Instagram kullanıcısı bazı yorumları sabitlemek ister. Örneğin; bir başkasının güzel yorumunu veya kendi yorumunuzu gönderiniz de başta göstermek istiyorsanız Instagram yorum sabitleme özelliğini kullanabilirsiniz.

Peki bu nasıl oluyor? İlk önce gönderinizde sabitlemek istediğiniz paylaşım açın, daha sonra yorumlar seçeneğine tıklayın, sabitlemek istediğiniz yoruma basılı tutun. Yukarıda bulunan ataçi işaretini tıklayın. Açılan pencereden yorumumu başa tuttur seçeneğine tıklayın. Yorum başa tutturulmuş olacaktır.

Eğer kaldırmak isterseniz tekrar üzerine basılı tutarak Instagram’da sabitlenen yorumları kaldırabilirsiniz çok daha önceden Instagram'da bir gönderinin altına yorum yapmışsınız ve Instagram'da yapılan yorumları toplu bir şekilde görmek istiyorsanız. Instagram'da toplanan verileri görme adlı içeriğimizi göz atarak instagram'da yapılan yorumları toplu bir şekilde görebilirsiniz.



Bu yazımızda Instagram'da gönderilere yapılan yorumlar nasıl silinir? Adım adım anlatmış olduk. Peki, sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayınız. Instagram reels indirmek isteyen kullanıcıları yazımıza alabiliriz.