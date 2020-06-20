İnternet Bağımlılığının Belirtileri Nelerdir?

İnternet kullanımı, son birkaç seneden beri günlük hayatımızın bir parçası olmaya devam ediyor. İnternetin ölçülü kullanılması gerektiğine önem vermediğimiz ve internet kullanımı için günlük bir limit belirlemediğimizden ötürü internetin faydalarından çok zararlarını görebiliyoruz. İnternet bağımlılığının belirtileri, internet bağımlısı olup olmadığınızı öğrenmenize yardımcı olabilir.

İnternet Bağımlılığının Belirtileri

Sigara ve alkol bağımlılığı kadar tehlikeli internet bağımlılığının belirtilerine dair fikir sahibi olmak çok önemlidir. Dr. Kimberly Young 1998 yılında "İnternet Bağımlılığı Testi" geliştirdi. Bu internet bağımlılığı çeşitli soruların olduğu bir anket içerir. Bu sorulardan bazıları şunlardır:

Ne sıklıkla planladığınızdan daha çok internet kullanıyorsunuz?

Yakın çevrenizdeki kişiler ne sıklıkla çevrim içi ortamda geçirdiğiniz süreden şikâyetçi oluyor?

İnternet bağlantısı olmadığı zamanlarda internete bağlanmanın hayallerini ne sıklıkla kurarsınız?

Bu testten geçen kişilerin ise hiçbir zaman (1), nadiren (2), bazen (3), sık sık (4) ve her zaman (5) olmak üzere 5 farklı cevap hakkı bulunuyor. Bu testin sonunda ise tüm cevapların değerleri toplanıyor ve ne kadar şiddetli bir internet bağımlılığının olduğu öğreniliyor.

Dr. Young'un internet bağımlılığı testinin haricinde diğer internet bağımlılığı testleri de popülerlik kazandı. Örneğin, Dr. Keith W. Beard, 2005 yılında internet bağımlılarında görülen 8 özelliğin bulunduğu bir makale yayımladı. İnternet bağımlısı olduğu tahmin edilen kişilerde aşağıda sıraladığımız internet bağımlılığının belirtilerinden en az 5 tanesi bulunursa kişinin internet bağımlısı olduğuna dair bir tanı koyulur.

Gündelik işleri devam ettirirken çevrim içi etkinlikler hakkında düşünür.

İnternet kullanım süresini giderek arttırır.

İnternet kullanımını sonlandırmak için sarf ettiği çaba başarısızlıkla sonuçlanır.

Planladığından çok daha uzun süre çevrim içi olur.

İnternetteki etkinliklerine, internet kullanım süresine dair çevresine yalan söyler.

Eğitim, ilişki ve kariyer gibi önemli alanlarda yoğun internet kullanımından ötürü başarısız olur.

İnterneti çaresizlik, suçluluk gibi karmaşık duyguların şiddetli acısını hafifletmenin bir yolu olarak kullanır.

İnternet bağımlılığının bir kişi üzerinde hem fiziksel hem de duygusal olarak birçok zararlı etkisi olabilir. Vücutta ağrılar meydana gelebilir, uyku düzeninde bozulma görülebilir, kilo alabilir veya kaybedebilir, ruh hâlinde sürekli bir değişiklik olabilir.

Bu makalede yer verdiğimiz belirtilerin çoğunun sizde de olduğunuzu düşünüyorsanız internet bağımlılığının tek bir tedavi yönteminin olmadığını bilmeniz gerekir. İnternet bağımlılığının kişinin tedavisinde bağımlılık seviyesine ve davranışlarına bağlı olarak farklı tedavi türleri izlenir. Unutmamalısınız ki internet bağımlılığının arkasında zihinsel hastalıklar yer alabiliyor. Bu nedenle, bu tür bağımlılıklardan kurtulmak için uzmanlardan yardım almak iyi bir fikirdir.