İnternet İhbar Başvurusu Nedir, Nasıl Yapılır?

İnternetin ilk gününden bugüne çok büyük gelişmeler meydana geldi. İnternet birçok kimsenin işi ve gelir kaynağı olurken birçok kimse için de sadece basit bir eğlence aracı oldu. Bugün cebimizden eksik olmayan akıllı telefonlarda internete bağlanarak sosyal medya sitelerine, anlık iletişim uygulamalarına ve çok daha fazlasına ulaşabiliyoruz.

Bu kadar faydalı bir şeyin elbette ki zararlı yanları da olacaktır. Son dönemlerde internetin kullanıcı kitlesi 3-4 yaşlarına kadar düştü ve bu pek çok ebeveynin çocukları hakkındaki endişesini büyük ölçüde artırdı. İnternet kullanımı günümüzde o kadar arttı ki, internet ortamında yer alan zararlı içeriklerin ve işlenen suçların önüne geçmek çok zor bir hâle geldi ama karşılaştığınız zararlı içerikleri şikâyet ederek bu işlenen suçların, zararlı içeriklerin önüne geçilmesini kolaylaştırabilirsiniz. Bu yazıda, internet ihbar başvurusunun ne olduğunu ve karşılaştığınız zararlı içerikleri nasıl ihbar edebileceğinizi açıkladık.

İnternet İhbar Başvurusu Nasıl Yapılır?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından kurulan İhbar Web, internet ortamındaki her türlü suçla mücadele etmek için kurulmuştur. 5651 sayılı yasanın 8. Maddesinde yer alan; intihara yönlendirme, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu ya da uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, müstehcenlik, kumar oynanması için yer ve imkân sağlama, Atatürk aleyhine işlenen suçlar, sağlık için her türlü tehlikeli madde temini, fuhuş suçlarından birini ve diğer benzeri suçları bu site üzerinden ihbar edebilirsiniz.

İhbar Web üzerinden bir ihbar başvurusu yapmak için öncelikle İhbar Web’in internet sitesine gidiniz. Burada 5651 sayılı yasanın 8. Maddesinde yer alan suçlardan birini seçebilir ya da “Diğer” yazısına tıklayarak “İhbar edeceğiniz içeriğin yayınlandığı internet adresi”, “İhbar edeceğiniz içeriğin detayları”, “İçerik ile karşılaştığınız tarih” ve “İhbar edeceğiniz içerikle nerede karşılaştınız?” bölümlerini doldurduktan sonra size ulaşmalarını istiyorsanız iletişim bilgilerinizi girmek için “İletişim Bilgilerim” yazısının solunda yer alan kutunun üzerine tıklayın. Burada doldurmanız gereken bölümler şunlardır: Ad, Soyad, T.C. Kimlik No, E-Posta.

Doldurulacak yerleri doldurduktan hemen sonra “Lütfen resimdekileri eksiksiz giriniz.” yazısının altında yer alan doğrulama işlemini başarılı bir şekilde gerçekleştirin. İşlemleriniz bittikten sonra “Gönder” butonuna tıklayın.

Sosyal medyada bulunan içerikleri nasıl şikâyet edebileceğinizi, hakkınızı ihlal eden internet siteleri için neler yapabileceğinizi, erişimin engellenmesi kararını kimlerin verebileceğini, erişimin engellenmesi için kullanılan yöntemlerin neler olduğunu öğrenmek için İhbar Web’in S.S.S bölümünü ziyaret edebilirsiniz.