İnternet Sayesinde Hayatımıza Giren Kelimeler

Oxford Dictionary Online (ODO), internette İngilizce kelime dağarcığının bir parçası olarak yaygın kullanılan kelimeleri kabul etmek için yıllardır anketler oluşturuyor ve bunun sonucunda kelimelerin dile konulup konulmayacağı belirleniyor. Bu yeni kelimelerin bir kısmı sadece internet ortamında kullanılmaya devam ederken, geriye kalan kelimeler ise resmi olarak dile kabul ediliyor. Kısaltmalar, İngilizce kullanım biçimini de değiştirdi.

Bu yazıda ise internet sonucunda hayatımıza giren kelimeleri bulacaksınız. Kelimelerin İngilizce hali verilmiştir ancak listedeki kelimelerden birkaçının Türkçe karşılığı bulunmaktadır.

1. Selfie: Birinin akıllı telefon ya da herhangi bir dijital kamera kullanarak kendini çektiği fotoğraflardır.

2. Twerk: 2013 yılında Oxford Dictionary Online’a eklenmiştir. Cinsel yönden tahrik etmek için yapılan bir danstır.

3. Phablet: Akıllı telefon ile tablet bilgisayarların arasında boyuta sahip olan bir akıllı telefon için kullanılan kelimedir. 5 ila 7 inç arasındaki ekran boyutu ile karakterize edilir. (Bkz. Samsung Galaxy Note)

4. Derp: Manasız ya da saçma sayılan konuşma yerine ya da anlamsız veya saçma bir eylem hakkında yorum yapmak için kullanılır. Derp bu günlerde genellikle öfkenin ön planda tutulduğu çizgi romanlarda hikaye anlatımı için çok önemli olmayan bir karakter ya da bir eylem için yer tutucu olarak kullanılır. Derp, karakterin sahip olduğu duygu durumunu gösteren çok sayıda yüz ifadesine sahiptir. Derp kelimesinin kadınlar için kullanılan Derpina hali de vardır.

5. Unlike: Birinin beğenisini ya da onayını geri çekme anlamında kullanılır. Bir web sayfasını ya da daha önce bir sosyal ağda beğendiği bir yayını beğenmekten vazgeçmeye denir.

6. Srsly: Srsly, seriously kelimesinin kısaltılmış halidir. 140 karakterle sınırlandırmalar yapılan mikroblog sitelerde kelimeden tasarruf etmek için kullanılmıştır. Bugün WhatsApp ve WeChat gibi anlık mesajlaşma servisleriyle bu tür sınırlamaların kalkmasına rağmen kelimenin kullanımı hala tercih ediliyor.

7. Tweet: Twitter isimli sosyal ağda her paylaşıma verilen isimdir.

8. “TL;DR:”: “Too long; didn’t read.” yani “Çok uzun, okunmadı.” cümlesinin kısa versiyonudur.

9. FOMO: Heyecan verici ya da ilginç bir olayın şu anda başka bir yerde gerçekleşmekte olabileceğinin verdiği endişedir. Çoğu zaman bir sosyal medya sitesindeki önemli paylaşımların kaçırma ihtimalinin verdiği kaygıdır.

10. GIF: Hem animasyonlu hem de statik görüntüleri destekleyen görüntü dosyaları için kullanılan bir formattır.

11. Photobomb: Fotoğraf çekinirken kadrajda beklenmedik bir şekilde görünerek fotoğrafın bozulmasıdır.

12. Woot: Özellikle dijital iletişimde coşkuyu veya zaferi ifade etmek için kullanılır.

13. OMG: Şaşırma, heyecan ve benzeri ifadelerde bulunmak için kullanılır.

14. LOL: Yüksek sesle gülmek anlamına gelir. Bir şakaya ya da eğlenceli bir ifadeye dikkat çekmek ya da eğlenceyi ifade etmek için kullanılır.

15. Noob: Belli bir alanda ya da faaliyette uzman olmayan bir kişi için kullanılır.

16. Hashtag: Twitter gibi sosyal medya sitelerinde belirli bir konu ile ilgili mesajları tanımlamak için kullanılan bir işarete (#) denmektedir.

17. Unfriend: Bir sosyal ağ sitesinde arkadaşlarınızdan birini çıkarmak anlamına gelir.

18. Troll: Birini üzmek, birinden öfkeli bir yanıt almak için kasten rahatsız edici ya da kışkırtıcı bir eylemde bulunmaktır.