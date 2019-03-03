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İnternet Sitelerinde Sıkça Görülen Hata Kodları ve Anlamları

Anıl Özünaldım
Anıl Özünaldım - | İnternet

Bir internet sitesini ziyaret etmek görünürde çok basittir. İlgili bağlantıya tıklanır ve siteye girilir. Peki ya işler sandığınız gibi olumlu gitmezse? Bazen iç açıcı bir hoş geldin ekranı yerine bir hata kodu ile karşılaşabilirsiniz. Bu hatalardan bazıları sizden kaynaklı olmasa da hangi hatanın hangi anlama geldiğini bilmenizde yarar var.

Error 404

Eror 404, bir internet sitesinde en çok denk geleceğiniz hata tipidir. Bu hatanın nedeni, sayfanın bulunmadığından kaynaklıdır. Genellikle eski, silinmiş, sitede artık yer almayan bir bağlantıya tıkladığınızda karşınıza gelir.

Error 401

Error 401, kimlik doğrulama gerektiren bir sayfaya giriş yapmadığınız için karşınıza çıkar. Bu hata ile karşı karşıya gelmemek için sayfayı yenilemeli ve giriş yapmayı denemelisiniz.

Error 403

Error 403, 401 hatasından biraz daha farklıdır. Error 401’de giriş yapmadığınız için uyarı alıyorken; Error 403, giriş yaptığınız için değil, yetkinizin olmadığı bir faaliyeti gerçekleştirmeye çalıştığınız için karşınıza çıkar.

Error 504

Bu hata ziyaretçiden kaynaklı bir hata değildir. Sitenin barındığı sunucu ile iletişim kurulamadığında bu hata ile karşılaşılır. Bu noktada, site yetkilileri tarafından sitenin düzeltilmesi için beklemekten başka yapabileceğiniz bir şeyin olduğu söylenemez.

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