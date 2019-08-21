İnternet Sitesi Oluşturmak İsteyenlerin Düşebileceği 5 Hata

Varlığınızı çevrimiçi olarak sürdürmek istemez misiniz? Bir internet sitesi oluşturarak çevrimiçi ortamlarda da yer alabilirsiniz. Her yönüyle iyi bir site, kendileri ile ilgili ürün ve hizmetler ile ilgilenen müşterileri markanıza çekmek için size çok yardımcı olabilir. Bilhassa siteniz bir DIY (Kendin Yap) projesini içeriyorsa, internet sitesi oluşturma fikrinizin gerçeğe dönüşmesini engelleyecek birçok etken vardır.

Bir internet sitesi oluşturmak artık eskisi kadar zor değildir. Eskisi gibi HTML, CSS ve benzeri dilleri bilmek zorunda değilsiniz. Hiçbir kodlama bilgisine sahip olmadan dahi bir internet sitesi oluşturabiliyorsunuz çünkü kendi sitenizi oluşturmanıza ve sadece sürükle-bırak mantığı ile yönetmenize olanak sağlayan birçok araç var. Bunların en ünlüsü WordPress’tir fakat bilmelisiniz ki bir WordPress uzmanı olsanız bile siteniz için çok fazla hata yapabilirsiniz.

Bunun temel nedeni, bir internet sitesi oluşturmanın sadece teknik bilgiye dayalı olmamasıdır. Kullanıcılar, Google’da bir arama yaptığı zaman önlerine sayısız çoklukta kaynak çıktığını ve hangisini seçeceklerini sitenizin kendisi belirler. Kullanıcıyı siteye çekmek de sitenin elindedir, kullanıcıyı itmek de sitenin elindedir.

Bu yazıda, internet sitesi oluşturmak isteyenlerin düşebileceği 5 hatadan bahsedeceğiz.

Doğrudan Bilgi

En başarılı siteler ya bir amaca hizmet ediyor ya da bir sorunu çözmeye yardımcı oluyor. İnternet siteleri, ziyaretçilerin dikkatini dağıtmadan doğruca yönlendirilmelidir. Burada insanların sabrı sınırlı ve süresi kısıtlıdır. Bu, ana sayfanızın çok kafa karıştırıcı göründüğü ve darmadağın olduğu durumlarda ziyaretçilerin sitenizi terk edeceği anlamına gelir. Büyük, her yerden çıkan reklamlar, ziyaretçiler için bir sorun olabilir.

Tasarım Bilgisizliği

2017 istatistiklerine göre, internet sitelerine erişen kullanıcıların %49,7’si bunu bir mobil cihaz kullanarak gerçekleştirmektedir. Bu, tüm cihazlarla uyumlu olmayan tasarımların kullanıcılar tarafından hoş karşılanmayacağı anlamına geliyor.

Anahtar Kelimeler

İnsanların içeriği anahtar kelime ile doldurabileceği ve bu sayede çok kısa metinden kurtulabilecekleri bir zaman vardı ama o zaman çok geride kaldı. Günümüzde, okurları meşgul edecek ve geniş bir kitleye hitap edecek bir içeriğe ihtiyacınız var. İçerik yazma stiliniz, karmaşık fikirleri açıklarken dahi anlaşılabilir olmalıdır. Einstein’ın da dediği gibi: “Basitçe açıklayamazsanız, yeterince iyi anlayamamışsınızdır.”

Sadece Bir Araca Bağlı Kalmak

WordPress, bir internet sitesi oluşturmak için en muazzam araçlardan biridir fakat bilmeniz, öğrenmeniz gereken bu araçla sınırlı kalmamalıdır. İçeriği kontrol etmek, siteniz için özel tasarımlar oluşturmak ve temel Photoshop becerilerine sahip olmak için dil bilgisi gibi araçlara ihtiyacınız olabilir. İçerik oluştururken hedef hâline getireceğiniz doğru anahtar kelimeleri bulmak için çeşitli SEO araçlarından faydalanabilirsiniz.

Bitirmek İçin Acele Etmek

Maraton koşucularının başlangıç çizgisinden itibaren koşmaya başlamalarının bir nedeni var. Acele ederseniz, sitenizi oluştururken hata yapma olasılığınızı artırırsınız. Bir domain ve barındırma hizmeti satın almak, tema seçmek, içerik oluşturmak, hataları düzeltmek ve öğeleri doğru konumlandırmak için kendinize bolca vakit ayırmanız gerekir.