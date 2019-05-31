İnternete Bağlanıldığında Bilgisayar Yavaşlıyorsa Ne Yapılmalıdır?

İnternete bağlanıldığında bilgisayar yavaşlıyor ise bunun sebebini saptamak zor olabilir çünkü internete bağlı olmanın, bilgisayarınızın hızını ne ölçüde etkileyeceğini bilemezsiniz. Hatta bilgisayarınızın yavaş olmasının internetinizle bir ilişkisi olup olmadığını bile bilemeyebilirsiniz. İnternete bağlanmak, bilgisayarınızın yavaşlamasına yol açabilir.

Bu yazıda, internete bağlanmanın sonucunda bilgisayarın yavaşlamasına yol açan unsuru ve bunun çözümünü öğreneceksiniz.

Windows Güncellemesi

Windows, güncellemeleri indirmek için internete gereksinim duyar. İnternete bağlandığınızda bu güncellemeler için eğer otomatik güncelleme seçeneğini daha önceden işaretlemişseniz Windows, sizin için otomatik olarak indirme işlemini başlatır.

Windows 10, düzenli olarak arka plandaki güncellemeleri kontrol ettiğinden internete bağlandığınızda bilgisayarda ani bir yavaşlama olduğunu gözlemleyebilirsiniz. Windows güncelleme yaparken sisteminizi yavaşlatabilir.

Windows Güncellemelerini Devre Dışı Bırakmak

Bu duruma çözüm olarak Windows Update ayarlarında değişikliğe gidebilirsiniz. Windows Update’in otomatik olarak yüklediği güncelleştirmeleri kapatmanız, bunun için bir çözüm olabilir ama güncellemeleri kapatmanın bazı güvenlik problemlerine yol açacağını unutmamalısınız.

Bilgisayarınızın arama kısmına “Hizmetler” ya da “Services” yazdıktan sonra karşınıza gelen uygulamayı açınız. Bu bölümde, arka planda çalışan programları görüntüleyebiliyor ve durdurabiliyorsunuz. Buradan Windows Update’i bulunuz ve devre dışı bırakınız.