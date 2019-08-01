İnterneti Değiştiren 20 Büyük İsim

Dünya, internetten bu yana sıkı bir şekilde birbirine bağlandı. Artık çoğumuz kâğıt ve kalem yerine e-posta ile iletişim kuruyoruz. Çevrimiçi olarak web sitelerde gezinebiliyor veya filmler izleyebiliyoruz. Hatta internet üzerinden faturalarımızı dahi ödeyebiliyoruz.

İnternet aynı zamanda çeşitli sosyal medya platformları aracılığı ile dostlukları değiştirdi. Sosyal medyanın temelleri ileri atıldı. Sosyal medya platformları, bize çocukluk arkadaşlarımız ile tekrar iletişim kurma gibi imkânlar verdi.

Harika bir fikre sahip olmak ve bu fikri uygulamaya dönüştürmek en önemli şeydir. İnternet üzerinde en büyük etkiye sahip olan insanlar, bugün hayatımızı yönetme biçimimizde devrim yarattılar. İnternet olmayan bir dünya hayal edin. Birçoğunuz bunu hayal edemez çünkü internet hayatımızın bir parçası haline geldi. Biz de bu yazıda, interneti değiştiren 20 büyük ismi derledik.

İnternetin Babası: Vint Cerf ve Bob Kahn

Vint Cerf ve Bob Kahn, TCP/IP iletişim protokolleri grubunu oluşturdu. TCP/IP iletişim protokolleri, bir ağda birbirleriyle konuşmak için bilgisayarların kullandığı bir dildir. Vint Cerf, internetin popülasyonun sadece bir aynası olduğunu ve spam'in ücretsiz bir hizmetin yan etkisi olduğunu söyledi.

WWW’nin Mucidi: Tim Berners-Lee

Tim Berners-Lee, WWW (World Wide Web)’i icat etti. İlk web istemcisini ve sunucuyu yazdı. Tim Berners-Lee, farklı çevrimiçi bilgi parçaları arasında bağlantılar veya köprü metni oluşturmanın bir yolunu tasarladı.

E-mail’in Babası: Ray Tomlinson

Programcı Ray Tomlinson, farklı konumlardaki makineler arasında mesaj alışverişini mümkün kıldı. Tomlinson, e-mail adresleri için “@” sembolünü ilk kez kullanan kişidir. Bugün dünya çapında bir milyardan fazla insan her gün @ işaretini yazmaktadır.

E-kitapların Doğuşu: Michael Hart

Michael Hart, e-kitapların mucididir. Hart’ın Gutenberg Projesi, okuma biçimimizi değiştiren dünyanın ilk elektronik kütüphanesi olarak kabul edildi.

İlk Spam E-mail: Gary Thuerk

Spam, eski bir pazarlama tekniğidir. Pazarlama bölümünde çalışan Gary Thuerk, Digital’in T-series VAX sistemleri için Arpanet üzerinden müşterilere bir e-mail spam’i gönderdi. Thuerk’in o zaman farketmediği şey, dünyanın ilk spam'ini göndermiş olmasıydı.

İlk Yüz İfadesi: Scott Fahlman

Scott Fahlman, 19 Eylül 1982 tarihinde Carnegie Mellon Üniversitesi’nin bültenlerinde ilk yüz ifadesini kullanan kişidir. Fahlman, ilk kez :-) ve :-( işaretlerini kullandı. Artık herkes bu işaretleri, mesajlaşma uygulamalarında, sohbet odalarında ve e-postada kullanıyor.

İlk İnternet Tarayıcısı: Marc Andreessen

Marc Andreessen, daha sonra Netscape Navigator olarak ticarileştirilen Mosaic adlı ilk internet tarayıcısını buldu. Mosaic’in geliştirme süreci yaklaşık 4 yıl sürmüştür.

IRC’in Mucidi: Jarkko Oikarinen

Jarkko Oikarinen, IRC (Internet Relay Chat) isimli ilk gerçek zamanlı çevrimiçi sohbet aracını geliştirdi. IRC'nin şöhreti 1991'de başladı. Irak Kuveyt'i işgal ettiğinde radyo ve TV sinyalleri kapatılınca IRC sayesinde güncel bilgiler dağıtılabildi.

İlk Worm Virüsünün Yaratıcısı: Robert Tappan Morris

Bir Worm virüsü kavramı, geleneksel hack'le kıyaslandığında benzersizdir. Robert Tappan Morris, ilk Worm virüsünü oluşturdu. Hacker’lar kendileri bir ağa girmek yerine, bu işi yapması için kodladıkları küçük bir program gönderirler.

İnternet üzerinden gönderilen ilk Worm virüsü, 80'li yılların sonlarında piyasaya sürüldüğünde yanlışlıkla binlerce dolarlık zarara ve “verimlilik kaybına” neden olmuştur.

Geocities Kurucusu: David Bohnett

David Bohnett, 1994 yılında John Rezner ile birlikte Geocities’i kurdu. Geocities, internetteki en büyük oluşumlardan biri haline geldi. Bohnett, internet kullanıcılanın ücretsiz olarak web sayfasına sahip olabileceği bir hizmetin öncülüğünü ve savunuculuğunu yaptı. Geocities şirketi, 27 Ekim 2009 tarihinde kapandı.

İlk Viki Uygulamasının Kurucusu: Ward Cunningham

Ward Cunningham, 25 Mart 1995 tarihinde İlk viki uygulaması olan WikiWikiWeb’i kurdu. Amerikalı programcı Cunningham, WikiWikiWeb’i insanların birlikte çalışmasına, çevrimiçi sayfaları oluşturmasına ve düzenlemesine izin veren bir yöntem olarak geliştirdi.

Hotmail’in Kurucusu: Sabeer Bhatia

Sabeer Bhatia, Hotmail’i kurdu. Hotmail markası, HTML’e ünlü harfler eklenerek oluşturuldu. Bhatia, Hotmail’i 400 milyon dolara Microsoft’a sattı. 1998 tarihinde Draper Fisher Jurvertson tarafından “Yılın Girişimcisi” ödülüne layık görüldü.

Google’un Kurucuları: Larry Page ve Sergey Brin

Larry Page ve Sergey Brin, internette arama yapma ve kullanma biçimimizi değiştirdi. Google, kurulduğu günden itibaren her yıl hızla büyüdü. Page ve Brin, kendi fonlarıyla başladı ancak Google hızlı bir şekilde mevcut kaynaklarını aştı. Daha sonra Stanford aracılığıyla özel yatırımlar aldılar.

Microsoft’un Kurucusu: Bill Gates

Bill Gates, üniversite eğitimini yarıda bırakarak “Micro-Soft”u kurdu. Daha sonra Gates, DOS (Disk Operating System) için yeni bir GUI (Graphical User Interface) geliştirdi. Gates, bu yeni stile Windows adını verdi. Günümüzde bilgisayar kullanıcılarının büyük bir kısmı Windows işletim sistemini kullanmaktadır.

Apple’ın Kurucusu: Steve Jobs

Steve Jobs, kişisel bilgisayarlar hakkındaki yenilikçi fikri, onu bilgisayar donanımı ve yazılımı endüstrisinde devrim yarattı. Apple’ın kurucusu Steve Jobs, çalışma, oyun oynama ve iletişim kurma biçimimizi değiştirdi. Basit ve düzenli web tasarımını daha şık bir hale getirdi. Apple ve Steve Jobs'un hikâyesi kararlılıkla, yaratıcı dehayla, yenilikle tutkuyla ve amaçlarla takip etmekten ibarettir.

Yahoo’nun Kurucuları: David Filo ve Jerry Yang

David Filo ve Jerry Yang’ın kurmuş olduğu Yahoo, insanların birbirleriyle iletişim kurma, bilgiye erişme ve bir şeyler satın alma şeklini değiştiren evrensel bir marka haline geldi. Yahoo, günümüzde ise eski popülerliğini kaybetti.

Napster’ın Kurucusu: Shawn Fanning

Shawn Fanning, müzik dosyalarının paylaşımını sağlayan dosya paylaşım programı Napster’ı geliştirdi. Napster, 2001 yılında 25 milyondan fazla kullanıcıya sahipti. Napster, daha sonra kendisine açılan davalar sonucunda kapatıldı.

Paypal’ın Kurucusu: Peter Thiel

Peter Thiel, 31 yaşında online ödeme sistemi olan PayPal’ı kurdu ve dört yıl sonra 1,5 milyar dolara eBay’e sattı.

eBay’in Kurucusu: Pierre Morad Omidyar

Pierre Morad Omidyar, alıcıları ve satıcıları bir araya getiren bir çevrimiçi pazar oluşturdu ve anonim bir kullanıcının güvenilirliğini belirleme konseptine öncülük etti. Günümüzde eBay, internet üzerindeki en büyük açık artırma usulü e-ticaret sitesidir.

Wikipedia’nın Kurucusu: Jimmy Wales

Jimmy Wales, 2001 yılında internet dünyasının en büyük ansiklopedisi olan Wikipedia’yı kurdu. Wikipedia, herkes tarafından kolayca düzenlenebilen makaleler bulunan bir platformdur. Ek olarak, Wikipedia, ülkemizde "Türkiye'yi terör örgütleriyle aynı zeminde gösteren ifadelerin bulunması" gerekçesiyle 2017 yılında erişime kapatıldı.