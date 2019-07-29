İnternetin Yok Ettiği 4 Önemli Şey

İnternet olmadan birçoğumuz yaşayamıyoruz; çünkü modern toplumumuz buna çok bağımlı hâle geldi. Her gün minimum bir saat internette aktifiz ve internete o kadar alıştık ki internetin yaşamımız üzerindeki etkisini gerçekten anlamıyoruz. İnkâr etmiyoruz, internet dünyanın geri kalanı ile iletişim kurmamıza izin vererek bize en büyük yardımı etti.

Bu kolaylıklar elbette bir fiyat etiketi ile birlikte geliyor. Bir dakikanızı ayırmalı, bu yol boyunca kendinize neleri feda edebileceğinizi sormalısınız. Bu sayede kazanmamıza nazaran daha fazla kaybetmemeyi öğrenerek internete birazcık daha dikkatli yaklaşabiliriz.

1. Gizlilik

Bu, özellikle Facebook kullanan internet kullanıcılarının tamamının farkında olduğu bir şeydir. Eskiden, internet yokken avcılar avlarını takip edebilmek için fiziksel yollara başvuruyordu ama internetten sonra artık buna ihtiyaç duymuyorlar.

İnternet, hobilerinizin, kişisel bilgilerinizin, nelerden hoşlandıklarınızın, nerede olduğunuzun ve hakkınızda çok daha fazlasının öğrenilebileceği bir yer. İnternette var olduğunuz sürece bu sayılan ve aklınıza gelebilecek diğer bilgileriniz tehlike altında.

Facebook gibi bir sosyal ağda artık hesabınızın bulunmamasını istemeseniz ve hesabını silseniz bile sizinle ilgili bilgiler hâlâ o sosyal ağda kalmaya devam edecektir. Facebook’u örnek verelim. Facebook’u kullanmaya devam eden arkadaşlarınız olduğu sürece dünyanın dört bir yanında sizinle ilgili bilgiler paylaşılabilir. Dün gece partide çok fazla sarhoş oldunuz ve arkadaşınız küçük düşürücü fotoğrafınızı çekti. Bu fotoğrafı kendi hesabında paylaştı ve sizi de etiketledi. Hesabınızı sildiniz etiket kalktı ama fotoğraf silinmedi.

Bu sadece küçük bir örnekti. Bir sosyal ağa kaydolduğunuzda bütün bilgilerinizi muhtemelen onlara teslim ediyorsunuz. Televizyon tarihini inceleyelim. Kanalları yaşatan, onlara gelir kapısı olan nedir? Reklamlar! Bir kanalın yaşayabilmesi, para kazanabilmesi için markaların, ürünlerin tanıtımının yapıldığı reklamlar olmalı. İnternet bundan farksız değil. Sitelerin ayakta kalabilmesi için reklam almaları gerekiyor. Size yönelik en iyi reklamı gösterebilmek için kişisel bilgilerinize ihtiyaçları var. Sesinizi dinleyecek kadar ileri gidebileceklerini bilmiyorsanız “Ne olmuş yani?” diyebilirsiniz.

2. Bilgilerin Güvenilirliği

İnternette milyonlarca web sitesi bulunuyor ve günde binlerce internet sitesi oluşturuluyor. Sormamız gereken, bu sitelerin bizlere yani sıradan internet kullanıcılarına sundukları bilgilerin ne kadar güvenilir olduğudur.

İnternet sitelerinde yer alan bilgilerin bazen hiçbir doğruluk payı olmayabiliyor. İnternette yanlış bir bilginin paylaşılması ve bu bilgilerin doğruymuş gibi yayılması sandığınızdan çok daha kolaydır.

3. Telif Hakları

İnternet, özgürlük kavramını olumsuz yönde kullandı. İnternet sitelerinde düzenli olarak içerik üretiyorsanız, içeriklerinizin başka yerlerde biraz üzerinde oynama yapılarak paylaşılmasına sık sık tanık olmuşsunuzdur. Telif hakları, içerik hırsızları tarafından çok da mühim olmayan bir unsur.

4. Fiziksel İletişim

İnternet, e-postalar ve anlık mesajlaşmalar olduğu sürece dışarıdaki hayattaki insanları görmezden gelmemize neden oluyor. Bazen yanımıza gelen birinden bile haberimiz olmayabiliyor. Fiziksel iletişimin en büyük katili hiç şüphesiz internettir.