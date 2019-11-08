İnternette Güvende Kalmanız için 7 Modern Öneri

İnternet, iş ve kişsel amaçlı kullandığımız bir şeydir. İnternetten alışveriş ve ödeme yapabiliriz, banka hesaplarımıza erişim sağlayabiliriz. İnternet üzerinde yer alan bazı web siteleri, bu işlemlerimizi riske sokacak art niyet taşımaktadır. İnternette kamu, özel, devlet ve organizasyon gibi farklı tür ISS'ler bulunmaktadır ancak sıradan bir internet kullanıcısı olarak kamuya açık ya da özel bir ağda olabilirsiniz. Son birkaç yıl içinde ortaya çıkan siber suçlardan bazıları kimlik avı, siber zorbalık gibi önemli suçlardır.
Tüm dünyada 3,5 milyardan fazla insan internet kullanıyor ve siber suç ve sahtekârlıkların hızı giderek yükseliyor. Cihazınıza bağlı olan internet kablosu ya da Wi-Fi şebekesi verilerinizin saniyeler içinde başkasının eline geçmesine neden olabilir. Bu nedenlerden ötürü bugünün dünyasında nasıl tedbir alacağını bilmeniz gerekmektedir. İşte, internette güvenli kalmanız için 10 modern öneri!
- Kişisel bilgilerinizi gizli tutun: Telefon numarası, e-posta ve fiziki adres gibi kişisel bilgiler çok hassas bir kullanıcı bilgisidir. Hassas bilgileri internet üzerinde herkese açık bir şekilde paylaşmak, büyük bir tehlikenin içine girmenize neden olabilir. Bir site telefon numaranızı istiyorsa bu telefon numarasının diğerleri tarafından görüntülenmediğinden emin olun.
- Zararlı reklamları engelleyin: Reklamlar günümüzde internette oldukça yaygındır ve bu kullanıcıların kötü bir internet deneyimi yaşamasına yol açmaktadır. Reklamlar öte yandan da milyarlarca web sitesinin gelir kaynağıdır. Yetişkin ve korsan içerik gibi ögelere yer veren internet sitelerini ziyaret ederseniz pop-up reklamlar gibi zararlı reklamlara maruz kalabilirsiniz. Adblock gibi reklam engelleme araçlarını kullanarak bu reklamların önüne geçebilirsiniz.
- Neye tıkladığınızı bilin: Sahte bir indirme butonuna tıklamanız, sizi zararlı bir internet sitesine yönlendirecektir. Hangisinin gerçek, hangisinin sahte olduğunun nasıl farkında olacağınızı bilmiyorsanız fare imlecini bağlantının üzerine getirin. Tarayıcının (genellikle) sol alt kısmında bağlantı görünecektir.
- Özel bilgilerinizi tarayıcınıza asla kaydetmeyin: Web tarayıcıları, çerezler olarak da bilinen e-posta, şifre ve kullanıcı adı gibi kullanıcı bilgilerini saklamak için yerleşik bir işleve sahiptir. Bir internet sitesine kayıt olduğunuzda ya da giriş yaptığınızda tarayıcınız sizden kimlik bilgilerinizi kaydetmenizi ister. Tüm kayıtlı kullanıcı adı ve şifreler güvenli bir şekilde saklanır ama finansal işlemleriniz için bunu yapmanız önerilmez çünkü bilgisayarınıza erişen bir bilgisayar korsanı tarayıcınızın çerezlerine erişebilmektedir.
- Bilinmeyen kişilerden gelen e-posta eklerini asla açmayın: E-posta eki, bilgisayarınıza kötü amaçlı yazılım bulaştırmak için en sık kullanılan yollardan biridir.
- Güvenli olmayan sitelerde ödeme yapmayın: SSL sertifikası kullanan bir sitenin https ile başladığını görürsünüz. Bir internet sitesinin güvenli olup olmadığını öğrenmek için sitenin SSL sertifikası kullanıp kullanmadığını kontrol edin.
- Dijital ortamda insanlara güvenmeyin: Gerçek hayatta gördüğünüz ve tanıştığınız kişilere güvenebilirsiniz çünkü onların kimliklerini doğrulayabilirsiniz ancak dijital ortamda gördüğünüz kişiler aslında tanıdığınız kişiler olmayabilir. İnternette bir maske takarak birilerini taklit etmek çok basittir. Çok yakından tanıdığınız birini taklit eden biri, bu fırsatı bilgilerinizi ele geçirmek için kullanabilir.