İnternette Güvende Kalmanız için 7 Modern Öneri

İnternet, iş ve kişsel amaçlı kullandığımız bir şeydir. İnternetten alışveriş ve ödeme yapabiliriz, banka hesaplarımıza erişim sağlayabiliriz. İnternet üzerinde yer alan bazı web siteleri, bu işlemlerimizi riske sokacak art niyet taşımaktadır. İnternette kamu, özel, devlet ve organizasyon gibi farklı tür ISS'ler bulunmaktadır ancak sıradan bir internet kullanıcısı olarak kamuya açık ya da özel bir ağda olabilirsiniz. Son birkaç yıl içinde ortaya çıkan siber suçlardan bazıları kimlik avı, siber zorbalık gibi önemli suçlardır.

Tüm dünyada 3,5 milyardan fazla insan internet kullanıyor ve siber suç ve sahtekârlıkların hızı giderek yükseliyor. Cihazınıza bağlı olan internet kablosu ya da Wi-Fi şebekesi verilerinizin saniyeler içinde başkasının eline geçmesine neden olabilir. Bu nedenlerden ötürü bugünün dünyasında nasıl tedbir alacağını bilmeniz gerekmektedir. İşte, internette güvenli kalmanız için 10 modern öneri!