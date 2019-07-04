İnternetteki Gizliliğinizi Koruyan 5 Ücretsiz VPN Hizmeti

Ücretsiz ve sınırsız VPN aslında bir aldatmacadan ibaret olsa da hiçbir ücret ödemenize gerek kalmadan belli bir kısıtlama şartıyla kullanabileceğiniz VPN’ler de vardır. Bu yazıda, internetteki gizliliğinizi koruyan 5 ücretsiz VPN hizmetini sıralayacağız.

Speedify, hızlı ve eşsiz bir VPN hizmetidir. İnternet bağlantısının zayıf olduğu bir bölgede yaşıyorsanız mutlaka bunu denemeniz gerekiyor. Evinizdeki tüm bağlantıları tek, sabit, daha hızlı ve daha güvenli bir erişim noktasında birleştirebilir.

Tüm VPN kullanıcılarının katlanmak zorunda olduğu hız kaybının bir kısmını telafi etmek için iyi çalışır. Şirketin başlangıç planını kullanmak tamamen ücretsizdir. Size ayda 5 GB veri ödeneği verilir. Tüm trafiğiniz ChaCha veya AES kullanılarak şifrelenilir ve şirket günlük tutmaz. Speedify verilerinizi asla satmaz.

CyberGhost, VPN endüstrisinde uzun yıllardır ön saflarda yer almaktadır. Çeşitli premium paketler sunar ancak reklam içeren ücretsiz sürüm de birçok kullanıcı için yeterlidir. Ücretsiz sürüm sadece Chrome’da kullanılabilir ve bant genişliği sınırlıdır. Sürekli olarak Netflix izliyorsanız sizin için çok kullanışlı olmayabilir.

Sunucularının çoğu Avrupa’dadır. Gizlilik, sansür, sahtekarlık ve üçüncü taraf girişimlerine karşı korunur.

VPNBook tamamen ücretsizdir. Bant genişliği için bir sınırlama ya da bir servis sınırlaması yoktur ve premium servis içermez.

Bunun yeni başlayanlar için uygun olmadığını söyleyebiliriz. Yükleyici yoktur, yazılım yoktur ve rehberlik ise yok denecek kadar azdır. Sadece bir sunucu listesi verilir, gerisi size bırakılır.

PPTP VPN veya OpenVPN seçeneğiniz vardır. PPTP VPN hemen hemen tüm platformlarda desteklenir ancak hükümetler ve içerik sağlayıcılar tarafından engellenmesi daha kolaydır. OpenVPN daha güvenlidir fakat VPNBook’un yapılandırma ve sertifika paketleriyle birlikte bir OpenVPN istemcisi indirmeniz gerekir.

Windscribe hem Chrome eklentisi olarak hem de Windows masaüstü uygulaması olarak kullanılabilir. Gizlilik açısından bakıldığında, bazı harika araçların olduğunu göreceksiniz. Bağlantınızı kaybetmeniz durumunda IP adresinizin kullanılmasını önlemek için bir güvenlik duvarı, bir reklam, izleyici engelleyici ve bir güvenli bağlantı oluşturma özelliklerini içerir. Ücretsiz pakette tamamını görebilirsiniz.

Ücretsiz sürüm sınırlı bir indirmeye sahiptir ve sadece ABD, İngiltere, Kanada, Hong Kong, Fransa, Almanya gibi sunucular sunar. Aylık 7.50 dolarlık pro sürümü tercih ederseniz listeye ayrıyeten 40 ülke daha eklenir.

Hide.me, Malezya merkezli bir proxy servisidir. Kanada, Hollanda ve Singapur gibi ülkelerde sunucuları bulunur. Ücretsiz servis PPTP, L2TP, IPsec (IKEv1 ve IKEv2), OpenVPN, SoftEther, SSTP ve SOCKS’leri destekler.

2015 yılının ortalarında, şirket herhangi bir kayıt tutmama kararı aldı. Gizlilik bakımından bu büyük bir artıdır. Şirket ayrıyeten bir şeffaflık raporu yayımlar, onlardan bilgi isteyenlerin tamamını listeler.