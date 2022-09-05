Kopya çekmenin bir diğer boyutu olan intihal, sık sık gündeme gelmekte ve insanlar tarafından sürekli "İntihal ne demek" diye sorulmaktadır. Fakat, intihal konusu bir o kadar da yanlış anlaşılabilmektedir. Peki, intihal ne demek, ücretsiz intihal kontrolü nasıl yapılır, intihal ne değildir? Gelin şu sorulara birlikte bakalım.

İntihal Ne Demek?

İntihal kopya çekmenin bir diğer türüdür. Aşırtma anlamına da gelmektedir. Bir kişinin veya birkaç kişinin eserinden bir kısmını ya da tamamını kendi eseriymiş gibi yayımlamasına intihal denmektedir. Eğer bir kişinin eserini kaynak göstermeden kendi eseriniz gibi paylaşım yaparsanız intihal yapmış olursunuz. Bazı kurumlar kaynak verilse dahi kendi eserlerinin başka bir yerde kullanılmasını istemez.

Ücretsiz İntihal Kontrolü Nasıl Yapılır?

İntihal kontrolü yapmak istediğiniz metni kopyalayın.

Daha sonra SmallSEOTools web sitesine gidin.

İlgili alana kopyaladığınız metni yapıştırın.

"Ben robot değilim" seçeneğini tıklayın.

Doğrulamaları tek tek gerçekleştirin.

"İntihal Kontrolü" butonuna tıklayın.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Yukarıdaki işlemleri sırasıyla gerçekleştirdikten sonra bir metnin intihal yani aşırtma olup olmadığını anlamış olacaksınız. Eğer 4 ile 5 kelime yan yana sıralı bir şekildeyse bu metin intihal olmuş olacaktır. Örnekteki web sitesini faydalı bulmuyorsanız aşağıdaki web sitelerine göz atabilirsiniz.

İntihal kontrolü yapmak istediğiniz yazılı metni kopyalayın.

Daha sonra Dupli Checker web sitesini ziyaret edin.

İlgili alana kopyaladığınız metni yapıştırın.

"I'm not robot" seçeneğini tıklayın.

Doğrulamaları tek tek gerçekleştirin.

"Check Plagiarism" butonuna tıklayın.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Aynı işlemleri Plagiarism Detector web sitesi içinde gerçekleştirebilirsiniz.

İntihal Ne Değildir?

Birçok yazar içeriklerini yazarken intihal yapmamaya özen göstermektedir. Fakat, bazı noktada yazarlar acaba intihal yapıyor olabilirim diye şüphelere düşmektedir. Bu oldukça doğal bir şeydir. Ancak, intihal yapmak için doğrudan kopyalamanız gerekmektedir. Bazı bilindik bilgiler intihal olmayabilir. Örneğin: "Uzaya ilk giden millet Sovyetler Birliğidir" gibi bilgiler her yerde kabul görüldüğü için intihal olmamaktadır.

Mesela geçmişten bugüne GTA oyunlarının evrimi veya geçmişten günümüze Windows işletim sistemleri hakkında bir yazı yazmak istiyorsunuz. Bu tarz bir yazı yazmak istiyorsanız tüm GTA oyunları ve Windows işletim sistemlerinin kronolojik sırası zaten bellidir. Bu tarz içeriklerden ya geçmişten günümüze ya da günümüzden geçmişe doğru bir sıralama yapmanız gerekir. Oyunların veya işletim sistemlerinin sırasını değiştirmeniz pek mümkün olmayabilir.

Ancak, söylemek isteriz ki birçok sitede benzer içeriklerde bu tarz eserlerin sırası olsa dahi içerikler tamamen farklı olması gerekmektedir. Yani makalenin başlığı ve içindekiler kısmı olabildiğince özgün olması gerekir. Tabi yukarıda bahsettiğimiz üzere bazı bilgiler değişmeyecektir. Örneğin: "İlk GTA oyunu 1997 yılında yayımlandı" bu bilgileri sadece farklı bir anlatımla okuyucuya anlatabilirsiniz. Bu tarz bilgileri değiştirmeniz mümkün değildir.

Bu içeriğimizde intihal nedir, intihal kontrolü nasıl yapılır? Gibi sorulara cevap verdik. Sizler intihal kontrolü yaparken hangi web sitelerini kullanıyorsunuz, intihal hakkında düşünceleriniz neler? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.