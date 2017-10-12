iOS 11: Denetim Merkezi Nasıl Düzenlenir?

Apple, yeni işletim sistemi iOS 11 ile birçok yeniliği mobil cihaz kullanıcılarına sundu. Bu yeniliklerden biri de denetim merkezini kullanıcının isteğine göre düzenlemesi oldu. Her ne kadar Apple gibi neredeyse hiçbir şeye izin vermeyen bir şirketin bunu yapması beklenmese de, kullanıcıların yoğun baskısı dünya devi şirketi buna itti. Denetim merkezini baştan aşağıya yenileyen Apple, iOS 10 ve öncesindeki gibi kısıtlı bir denetim merkezi yerine birçok ayarın eklendiği ve bunların da kullanıcının düzenlemesine bırakıldığı bir denetim merkezini tercih etti.

Yeni denetim merkezine Apple TV kumandası, mobil veriyi açma/kapama, araç kullanımı sırasında rahatsız etme, düşük güç modunu açma/kapama, notlar, ekran videosu kaydetme gibi birçok yeni seçenek eklendi. Aynı zamanda bunların ve eski ayarların neredeyse hepsine iPhone 6S ve sonrasındaki cihazlarda bulunan 3D Touch özelliği ile kademeli kontrol seçeneği de eklendi. Peki eklenen bu özelliği nasıl kullanabiliriz, denetim merkezine yeni bir şey ekleyip nasıl çıkarabiliriz?

iOS 11 Denetim Merkezi Düzenleme Nasıl Yapılır?

Ayarlara girdikten sonra denetim merkezine dokunun. Daha sonra denetimleri özelleştire girin. Burada şu an aktif olan kontrolleri göreceksiniz. Sağ tarafta bulunan üç çizgiden tutarak sıralamayı değiştirebilir, böylece denetim merkezindeki sıralamayı düzenleyebilirsiniz. Aktif olmayan kontrolleri aktif hale getirmek için ise başındaki artı butonuna tıklamanız, aktif olan kontrolleri pasif hale getirmek için ise başındaki eksiye tıklamanız yeterli olacak.

Aynı zamanda yukarıda da bahsettiğimiz gibi 3D Touch ile flaşın parlaklığı, sesin yüksekliği gibi hassas şeyleri de kontrol merkezinden; ayarlara girmeden halletmeniz mümkün.