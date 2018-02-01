iOS 11: Notlar Hakkında Her Şey

iOS 11'in en yeni ve belki de en kullanışlı özelliklerinden biri; notlar uygulamasının belge, fotoğraf, makbuz, fatura vb. tarayabilme özelliği kazanmış olması. Hatta dökümanı tarayabilmesinin yanında üzerinde düzenleme de yapılabiliyor olması bir çoğumuzun işini oldukça kolaylaştırabilecek gibi görünüyor. Bu yazıda size belge tarama ve düzenleme işlemini nasıl yapabileceğinizden bahsedeceğiz.

Öncelikle bu özellik iOS11 veya üstündeki bir cihazı gerektirir; bu demek oluyor ki iPhone 5 ve öncesi modellerde kullanamazsınız. Şimdilik Mac bilgisayarlarda da bulunmuyor.

iCloud hesabınız sayesinde tüm Apple cihazlarınızla senkronize edebilseniz de dökümanlarınızı sadece iOS 11 işletim sistemine sahip cihazlarınızda görüntüleyebiliyorsunuz. Eğer cihazınız iOS 11 değilse dökümanınızı görütülemeye çalıştığınızda bir uyarı mesajı alırsınız.

Belge nasıl taranır?

Taranacak olan belgenizi uygun, düz bir zemine yerleştirin. Notlar uygulamasını açın. Yeni bir not oluşturun veya mevcut bir notu açın. Alttaki “+” simgesine tıklayıp "Belge Tara"yı seçin. Kameranızı belgenin üzerine tutun.

Tarayıcı, belgenin kenarlarını algıladığında belgenin üzerinde saydam sarımsı bir kaplama oluşur. Notlar çoğu zaman kenarları doğru belirler fakat eğer belirleyemezse kaplamayı sürükleyerek siz de ayarlayabilirsiniz.

Manuel veya otomatik tarama

Manuel mod: Sağ üst köşede eğer “oto.” yazıyorsa onun üstüne tıklayıp “elle” moduna getirebilirsiniz. Bu modda taramayı gerçekleştirebilmek için deklanşöre (veya ses kısma düğmesine) basmanız gerekmektedir.

Otomatik mod: Birden çok belgeyi aynı anda taramanız gerekiyorsa bu modu kullanmanızı tavsiye ederiz, daha hızlı olmanızı sağlayacaktır. Eğer sağ üst köşede “elle” yazıyorsa onun üstüne tıklayarak taramayı otomatik moda getirebilirsiniz.

Tarama ön ayarları

Belgenize uygun filtrenizi de taramadan önce seçebiliyorsunuz fakat tarayıp kaydettikten sonra da filtre uygulayabiliyorsunuz. Filtreleri seçmek için ekranın yukarısındaki üç daireye tıklayın.

Filtreler:

Renkli: Dergi makalelerini ve grafik açısından zengin belgeleri taramak için kullanmalısınız.

Gri tonlu: Renkleri gri tonlara çevirir.

Siyah-Beyaz: Çoğu belge taramasında bu ayar en iyi seçenektir.

Fotoğraf: Belgeyi dijital ortama aktarmak istiyorsanız bu ayarı seçmelisiniz.

Taranan belgeler Notlar’a kaydedilir bunları PDF dosyası olarak dışarı aktarabilir, uygulamalarda kullanabilir, kişilere yollayabilir ve daha pek çok şey yapabilirsiniz.

Son olarak taranan belgeleriniz kaydetmek için sağ altta ki "Kaydet"e tıklamanız yeterli.

Manuel modda her sayfa için "notlar" sizeden kaydetmenizi ister fakat otomatik modda sayfaları çoklu olarak kaydetme imkanınız var. Bu daha kullanışlı ve daha hızlıdır. Taramayı durdurmak isterseniz sol üstteki "İptal"e basmalısınız.

Taramaları nasıl düzenleyebilirsiniz?

Notlar uygulaması dosyalarınızı dilediğiniz gibi düzenleyebileceğiniz birçok özellik de bulundurmaktadır, farklı bir uygulama kullanmanıza gerek yoktur. Notlar uygulamasında dosyalarınızı kırpabilir, filtre uygulayabilir ve birçok şey daha yapabilirsiniz.

Notlar uygulamasını başlatıp taranan belgeleri içeren bir notu açın. Notta bulunan belgeye tıklayın. Ekranın altında bulunan düzenleme araçlarını sırasıyla kullanabilirisiniz.

Tarama ekleme: Başka bir belge daha eklemek için “+” işaretine dokunun.

Kırp: Belgenin kenarlarını ayarlayabilirsiniz.

Filtreler: Taramalarınızın türüne uygun bir filtre seçebilirsiniz.

Döndür: Taramaları saat yönünün tersine 90 derece döndürür.

Sil: Seçilen belgeyi siler.

İpucu: Taranan belgeleri sildiğinizde notlarınızda olduğu gibi bunların da 30 güne kadar saklanma özelliği yoktur. Neyse ki tekrar geri getirmek istediğiniz belge görüntüsü için telefonunuzu hızlıca sallayıp karşınıza çıkacak olan kutuda "Geri Al"ı seçip belgenizi geri getirebilirsiniz. Bu özellik için Ayarlar>Genel>Erişilebilirlik>Geri Almak İçin Salla ayarını açmalısınız.

Taramaları yeniden sıralama

Taranan belgelerin bulunduğu nota girdiğinizde ekranın altında fotoğraflar küçük ve sıralı olarak görünmektedir. Yerini değiştirmek istediğiniz fotoğrafa bir süre basılı tutup istediğiniz yöne yatay olarak sürükleyebilirsiniz. Ayrıca fotoğrafa uzun süre basılı tuttuğunuzda birkaç kısayol çıkmakta: Kopyala, Sil, Paylaş.

Tarama önizlemelerinin boyutunu ayarlama

Taranan belgelerin bulunduğu bir nota girin. Karşınıza çıkan önizlemenin üzerine basılı tutup boyut seçebilirsiniz:

-Küçük Görüntü

-Büyük Görüntü

Bu ayar notlarınızın düzenli görünmesini sağlar.

Tarama paketlerini yeniden adlandırma

Taramalarınız “Taranmış Belgeler” olarak saklanır. Siz bunları birbirinden ayırmak istiyorsanız adlandırma seçeneğiniz de bulunmaktadır.

Taranan belgelerini içeren bir nota dokunun. Yeniden adlandırmak istediğiniz belgelerin bulunduğu notu seçin. Üst taraftaki “Taranmış Belgeler” yazısının üzerine tıklayın. Tarama için yeni bir isim girin ve "Kaydet"e basın. Değişikleri tamamlamak için ise "Bitti"ye tıklayın.

Bir tarama paketinden sayfaları tek tek paylaşma

Paylaşmak istediğiniz belgenin bulunduğu nota girin. Tarama paketindeki sayfalar arasından paylaşmak istediğiniz sayfayı bulup o sayfa üzerine basılı tutun ve "Paylaş"ı seçin. Bu işlem sadece üzerine basılı tuttuğunuz sayfayı paylaşır.

Önemli belgelerinizi gizleyin

Taranan belgelerinizi güvende tutmak için notlarınızı korumanız gerekir. Bunun için belgelerin bulunduğu notu tutup sola doğru kaydırın. Sağ tarafta çıkacak seçenekler arasından kilit simgesine tıklayın. Sizden kilit için bir parola ve ipucu belirlemeniz istenecek, bu işlemleri de tamamladıktan sonra "Bitti"ye tıklayıp notunuzu kilitleyebilirsiniz.

Taranan belgelerin üzerine nasıl ekleme yapılır?

Taranan belgelerinizin bulunduğu notu açın. Üzerine işaretleme yapmak istediğiniz belgeyi seçin. Aşağıda bulunan kalem işaretine dokunun.

Karşınıza farklı kalem ve fırça seçenekleri çıkacak. Bunları kullanarak istediğiniz gibi imza, işaretleme yapabilirsiniz. Bu kalem ve fırçalar için aynı zamanda renk seçenekleri de mevcut.

Sayfalar arası geçiş yaparken ekranın sağ üstündeki işaretleme seçeneğine dokunarak bu eylemi sonlandırıp sonra sayfalar arası geçiş yapmalısınız. Tekrar sağ üstteki işaretleme simgesine dokunursanız çizimlerinize devam edebilirsiniz.

Değişiklikleri kaydetmek için Bitti’ye tıklayın.

Taramaları PDF dosyasına dönüştürme

Taranan belgelerinizi istediğiniz zaman e-postayla yollayabilmek, uygulamalarda kullanabilmek ve üzerinde daha fazla düzenleme yapabilmek için PDF dosyası haline getirebilirsiniz.

Belgelerinizi içeren nota girin. PDF dosyası haline getirmek istediğiniz belgelerin üzerine basılı tutunuz. Menüde çıkacak olan "Paylaş"a tıklayın ve "PDF Yarat"ı seçin.

Bir PDF önizlemesi görecekseniz ve artık dosyanızı paylaşma menüsünü kullanarak paylaşabilirsiniz ya da sağ üst köşedeki kalem simgesine tıklayarak düzenlemeler yapabilirsiniz.

PDF önizlemesinden "Bitti"ye tıklayarak çıkabilirsiniz.

PDF yi kaydetmek veya silmek isteyip istemediğiniz sorulacaktır.

"Şuraya Kaydet…" diyerek kaydetmek istediğiniz platformu seçebilirisiniz. Cihazınızda iCloud dışında başka bir depolama uygulaması da yüklüyse dosyanızı o uygulamalara da kaydetme şansınız var. Örneğin Google Drive, Dropbox gibi

"PDF’i sil" seçeneği ile taramanız bozulmadan kalır fakat PDF dosyasını siler.

Vazgeç ise işlemi durdurur

Taramalarınızı nasıl paylaşabilirsiniz?

Notlar uygulamasına girip taranan belgelerinizin olduğu notu açın. Notun üzerine basılı tutup "Paylaş"a tıklayın

Karşınıza çıkacak olan şu seçenekler arasından seçim yapabilirsiniz:

AirDrop: Taramayı kablosuz olarak yakındaki bir AirDrop cihazına gönderir.

Mesaj: Taramayı mesaj ile paylaşır.

Mail: Taramayı mail olarak paylaşır.

iBooks’a Kopyala: Taramayı iBooks’a PDF olarak gönderir.

Kopyala

Yazdır

Dosyalara Kaydet: Taramayı "Dosyalar" uygulamasına kaydeder.

PDF yarat: Taramayı PDF dosyasına çevirir.

NOT: Eğer taramalarınızdan sayfaları tek tek paylaşmak istiyorsanız taranan belgelerinizin bulunduğu nota girin ve paylaşmak istediğiniz sayfayı açıp üzerine bir süre basılı tutup "Paylaş"a tıklayın. Bu eylem sadece seçmiş olduğunuz sayfayı paylaşır.