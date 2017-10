iOS 11: Portre Modu Efekti Nasıl Kaldırılır?

2016 yılında iPhone 7 Plus ile tanıtılan portre modu iOS 11 ile daha da geliştirildi. iPhone 8 Plus ve iPhone X ile farklı boyutlar kazanan portre modu özelliğini iPhone 7 Plus, iPhone 8 Plus sahipleri kullanabiliyor. İlerleyen dönemlerde bu kervana iPhone X sahipleri de katılacak.

iOS 10'da iken portre modu efekti, bir diğer deyişle derinlik efekti, fotoğraflara uygulandıktan sonra kaldırılamıyordu. Ancak artık, bu özellik sadece donanımsal bir şey olmaktan çıktı ve yazılım ile de bir üst seviyeye taşındı. iOS 11 ve sonrasındaki sürümlerde portre modunu kullanarak çektiğiniz fotoğraflardaki arka planda oluşan bulanıklığı kaldırabileceksiniz. Bu da çekilen fotoğrafın dosya formatının değişmesi ile sağlanacak. Önceden iPhone ile çektiğiniz fotoğraf JPEG olarak kaydedilirken, iOS 11 ile HEIF dosya formatında kaydediliyor. Yani Photoshop ile iPhone'dan çıkan fotoğrafları düzenlerken görüntü kalitesinde daha az kayıp yaşayacaksınız. Kamera ayarlarından bu dosya formatı ile ilgili değişikliği yapabilirsiniz. Normal fotoğrafı tut seçeneğini de işaretleyebilirsiniz ancak unutmamanız gereken bir konu var ki; iki fotoğraf kaydedileceği için kullandığınız depolama alanı da iki katına çıkacaktır.

Şimdi ise gelelim portre modunun nasıl kaldırılabileceğine.

Portre Modu ile Çekilen Fotoğraflardan Derinlik Efekti Nasıl Kaldırılır?

Fotoğraflara girdikten sonra portre modu ile çekilen fotoğrafınızı açın. Düzenleye dokunduktan sonra yukarıdaki derinlik yazısına tıklayın. Buradan derinlik efektini açıp kapatabilirsiniz. Burada tek dikkat etmeniz gereken nokta depolama alanını çok fazla tüketmemek adına, iki fotoğrafı da telefonunuzda bulundurmamak.

iOS 11'de portre moduyla ilgili yapılan birkaç değişiklik daha var. Bunlardan da bahsetmemek olmaz.

Çift kameranın avantajı kullanılarak görüntü sabitleme özelliğiyle artık fotoğraflardaki titreşim de videolardaki gibi minimuma indirilebiliyor. Aynı zamanda çift tonlu LED flaş kullanılarak portre moduyla derinlik efekti verilebilirken, flaş kullanmadan HDR özelliğini de aktif ederek daha doygun renkler elde edilebiliyor.