iOS 11: Tek El Klavye Özelliği Nasıl Kullanılır?

iOS 11 ile iPhone ve iPadlere birçok yeni özellik geldi. Apple'ın radikal değişikliklere gittiği yeni işletim sistemindeki özelliklerden iPhone'u ilgilendiren kısmında, tek elle klavyeyi kullanabilme de bulunuyor. Özellikle Plus modellerine sahip kullanıcıları ilgilendiren bu küçük ama etkili özelliğin nasıl kullanıldığına değineceğiz.

Tek El ile Klavye Özelliği Nasıl Kullanılır?

Klavyenizde bulunan "123" butonunun yanındaki emoji tuşuna ya da dünya tuşuna basılı tutun. Açılan menüde klavyeyi ne tarafta kullanmak istediğinizi seçin. Bu tuşa bastıktan sonra telefonunuzu rahatlıkla tek el ile kullanabilirsiniz.

Klavyeyi normal düzene döndürmek için ise klavyenin sağındaki ya da solundaki ok tuşuna basmanız yeterli olacaktır veya yine aynı şekilde emoji tuşuna basılı tutarak merkez seçeneğini seçebilirsiniz.

Bu özelliği varsayılan hale getirmek için ise yine emoji tuşuna basılı tutarak klavye ayarlarına girin (Ayarlar>Genel>Klavye yolunu tercih ederek de bu kısma ulaşabilirsiniz.). Daha sonra aşağıdaki görselde olduğu gibi seçiminizi yapın. Bundan sonra klavyeniz açıldığında varsayılan olarak seçtiğiniz şekilde karşınıza çıkacak.