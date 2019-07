iOS 13 Beta Nasıl İndirilir? iOS 13 Ne Zaman Çıkacak? iOS 13 Özellikleri (Yenilikler) Neler?

iOS 13 Public Beta, 24 Haziran’da indirilmeye açıldı ve şu anda 4. Beta sürümü kullanıcılar tarafından test ediliyor. Peki, iOS 13 final sürümü ne zaman gelecek? Kaç iOS 13 Beta sürümü göreceğiz? iOS 13 Beta (Developer ve Public) nasıl yüklenir? , iOS 13 hangi cihazlara (modellere) gelecek? , iOS 13 özellikleri ve iOS 13 ile gelen yenilikler neler? iOS 13 wallpaper’ları (duvar kağıtları) nereden indirebilirsiniz? iOS 13 hakkında en çok sorulan soruları yanıtlıyoruz.

iOS 13

Apple’ın yeni mobil işletim sistemi iOS 13, kullanıcıların en çok istediği özellikleri getiriyor. Örneğin; sistem genelinde etkin olan karanlık mod. Senelerdir beklenen karanlık mod (dark mode) ya da siyah tema, nihayet iOS 13 ile geldi. Artık, sistem geneli ve yerleşik uygulamalar siyah tema ile geliyor. Pil tasarrufu sağlayan koyu modun yanında fotoğraflar ve videolar uygulamasındaki geliştirmeler dikkat çekiyor. Fotoğraf ve videolar uygulamasına yeni eklenen düzenleme seçenekleri üçüncü parti uygulamalara ihtiyacı ortadan kaldırıyor. Performansın yanı sıra (kilit açma ve uygulama açılışları) gizlilik ve güvenliğin de artırıldığı güncellemede tüm yerleşik uygulamalar da yenilenmiş olarak karşımıza çıkıyor. İlk görüşte fark edilmeyen ancak deneyimledikçe göze çarpan yeniliklerle dolu bir yazılım güncellemesi olan iOS 13’ün final sürümünün çıkmasına az kaldı. Eylül ayında tanıtılacak iPhone 11 ile birlikte yeni iOS sürümü iOS 13 indirilmeye açılacak. Biz de hem iOS 13 betayı indirip yükleyip deneyimlemek isteyenlerin hem de iOS 13 final sürümünü bekleyenlerin sorduğu soruları bu blog yazda bir araya getirdik. İşte iOS 13 hakkında tüm merak edilenler ve cevapları.

iOS 13 Özellikleri - iOS 13 ile Gelen Yenilikler Neler?

Karanlık Mod: iOS 13 ile yüklü gelen tüm Apple uygulamalarının yanı sıra App Store’daki çoğu popüler uygulama siyah tema desteğine kavuştu. Kullandığınız uygulamaların yanı sıra sistem geneli de karanlık . Yeri gelmişken, iOS 13 karanlık mod nasıl açılır? sorusunu da yanıtlayalım. iOS 13 karanlık modu açma k için tek yapmanız gereken; Genel - Ekran ve Parlaklık altında Görünüş’ü Koyu olarak seçmek. iOS 13 karanlık modu , Denetim Merkezi’nden de (parlaklığa basılı tutup görünüşe dokunarak) açmanız, geceleri otomatik olarak devreye girecek şekilde ayarlamanız mümkün.

Kamera uygulamasına ışık yoğunluğunu değiştirip istediğiniz görünümü yakalamanızı sağlayan ile portre ışığı modunda çektiğiniz fotoğraflara harika bir tek renk efekti eklemenize izin veren olmak üzere iki yeni mod geldi ancak tüm modellerde kullanılabilir olmadığından detaya inmeyeceğiz. iOS 13'te Fotoğraflar ve Videolar uygulaması baştan aşağı yenilendi. Fotoğraf uygulamasında bambaşka bir arayüz ve fotoğraf düzenleme uygulamalarında en çok kullanılan düzenleme araçları bizleri karşılıyor. Video uygulaması da yenilendi. Ters çekilen videonun kolayca düzeltilmesinden kırpılmasına birçok işlemi yerleşik videolar uygulamasından yapabiliyorsunuz. Gizlilik ve Güvenlik: iOS 13’ü yüklediğinizde ilk dikkatinizi çekecek şeylerden biri; uygulamaların Bluetooth’a erişim istemesi olacak. Hangi uygulamaların Bluetooth’a erişeceğini belirmek dışında artık uygulamaların konumunuza sadece bir kere erişmesini de sağlayabiliyorsunuz. iPhone’unuza yükleyip kaldırdığınız veya kullanmadığınız uygulamalar konumunuza erişmeye devam etmiyor. Bluetooth ve Konum dışında Apple ile Giriş Yap geldi. Apple ID ile giriş yapmanın Facebook, Google ile giriş yapmaktan farkı; sadece adınız ve mail adresinizin uygulamayla paylaşılması ve gerçek mail adresinizin gizlenmesi.

Memoji ve Mesajlar: Mesajlar uygulaması ülkemizde fazla kullanılmasa da, Apple’ın rakiplerinin taklit ettiği yeni nesil ifadeler Memoji her iPhone modelinde kullanılabilir olmasa da belirtmekte fayda var; Mesajlar uygulamasında artık WhatsApp’ta olduğu gibi ad ve profil fotoğrafı ekleyebiliyorsunuz. Memoji tarafından da daha fazla seçenek var ve çıkartmalar eklenmiş durumda.

Performans: iOS 13’te gerek iPhone’unuzun kilidini açarken gerekse de uygulamaları açarken bir hızlandırma farkedeceksiniz. iPhone’u hızlandırma yollarına, yöntemlerine artık ihtiyacınız yok. Uygulama güncelleme boyutlarının da önemli ölçüde küçültüldüğü Apple tarafından belirtildi. Genel hızlanma dışında pil performansında da artış hissedebilirsiniz. iPhone’unuzu karanlık modda kullanıp pil tüketimini gözlemlenmenizi tavsiye ederiz. Pil demişken, iOS 13’te Pil menüsü altına “İyileştirilmiş Pil Şarjı” adında bir seçenek eklendi. Varsayılan olarak açık gelen bu seçenek, iPhone’unuzun pil performansını koruyor. iOS 13 yüklediğinizde iPhone’unuzu gece şarjda güvenle bırakabilirsiniz.

iOS 13 özellikleri, iOS 13 ile gelen yenilikler tabii ki bunlarla sınırlı değil. DualShock ve Xbox kontrolcü desteği, kablolu ve Bluetooth mouse desteği, iki farklı Bluetooth kulaklığı ses aktarımı (müzik paylaşımı), ekranın ortası yerine yanda çıkan yeni ses butonu, font yükleme, aboneliklerin olduğu uygulamalarda uyarı penceresi gibi Apple’ın bahsetmediği, iPhone’unuzu kullandıkça fark edeceğiniz yenilikler de mevcut.

iOS 13 Beta İndirme, Yükleme ve Kaldırma

iOS 13 Developer (Geliştirici) Betası 4 Haziran’da, iOS 13 Public Beta (Herkese Açık) da 24 Haziran’da indirilmeye açıldı. “iOS 13 Beta nasıl indirilir ve yüklenir?”e geçmeden önce, Developer Beta ile Public Beta arasında hiçbir fark olmadığını, sadece yayınlanma zamanlarının fark ettiğini belirtmek gerek. Tabii ki Developer Beta ile Public Beta indirme adımları da farklılık gösteriyor.

iOS 13 Developer Beta İndirme ve Yükleme:

iOS 13 güncellemelerini önceden almak istiyorsanız, Developer Beta’yı tercih etmelisiniz. Developer Beta’yı indirebilmeniz için bir geliştirici hesabınızın olması gerekir. Kendi Apple Geliştirici Hesabı’nıza giriş yaparak indirebileceğiniz gibi Apple Geliştirici Hesabı olan birinden cihazınızı kaydetmesini isteyerek (UDID kaydı). Bir diğer yol; iOS 13 Developer Beta Profile yayınlayan sitelerden (betaprofiles.com gibi) yardım almak. Bu yol ücretsizdir. iOS Developer Beta Profile’ı indirir ve en yeni iOS beta sürümü cihazınıza indirip yüklersiniz. Güncellemeleri biraz daha geç alayım ama güvenli olsun diyorsanız, Apple Beta Software Program sitesine gidip Apple ID’nizle giriş yaptıktan sonra iOS sekmesi - Enroll Your Devices - Install Profile - Download Profile yolunu izleyerek iOS 13 Beta Profili indirmeniz gerekiyor.

iOS 13 Developer Beta - iOS 13 Public Beta hangisi seçerseniz seçin, iOS 13 profili cihazınıza indirdikten sonra yüklemek için baştan başlatmanız gerekir. Genel - Yazılım Güncellemesi altından iOS 13 Beta indirip yükleyebilirsiniz.

iOS 13 Nasıl İndirilir, Yüklenir (Kurulur), Güncellenir?

iOS 13 İndirme ve Yükleme Adımları

iOS 13 final sürümü çıktığında betaları almamak için veya iOS 12’ye geri dönmek isterseniz öncelikle iOS 13 Beta profili kaldırmalısınız. Ayarlar - Genel - Profil (iOS 13 & iPad OS 13 Beta Software Profile Beta Software Profile) - Profil Sil yolunu izleyerek iOS 13 Beta’yı kaldırabilirsiniz. iOS 13 final sürümünü indirip yüklemek için Ayarlar - Genel - Yazılım Güncelleme yolunu izleyin. iOS 13’e geçmeden önce, iTunes veya iCloud üzerinden yedek almanızda fayda var. iOS 13’te aldığınız yedeği iOS 12’te kullanamayacağınızı da bilmelisiniz.

iOS 13 Ne Zaman Çıkacak?

Her sene olduğu gibi yeni iOS sürümü, yeni iPhone’ların tanıtılacağı Eylül etkinliğiyle birlikte çıkacak. iPhone 11 serisinin tanıtımından birkaç gün sonra iOS 13 final sürümünü de göreceğiz. Lansman gününe kadar kaç iOS 13 Beta’sı yayınlanacağını tahmin etmek güç ancak iOS 12 tam 12 betanın ardından indirilmeye açılmıştı.

iOS 13 Alacak Cihazlar - iOS 13 Hangi Modellere Gelecek?

Peki, iOS 13 güncellemesini hangi cihazlar alacak? iPhone 6S/6S Plus ve üzeri modeller (SE, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, X, Xr, Xs, Xs Max) iOS 13 güncellemesini alacak. iPhone 5S, maalesef iOS 13 güncellemesini almayacak.

iOS 13 Duvar Kağıtları (Wallpaper) İndirin

iOS 13 duvar kağıtlarını beğenen ancak güncellemeyi indiremeyecek iPhone kullanıcıları için resmi iOS 13 duvar kağıtlarını .zip formatında paylaşıyoruz: