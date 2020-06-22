iOS 14 Güncellemesi ile iPhone'lara Gelecek Yenilikler

iOS 14 özellikleri, iOS 14 ile gelecek yenilikler, bugün ilk kez online düzenlenecek Apple WWDC 2020 etkinliğinde gösterilecek. iOS 14 alacak modeller fazla olduğundan iOS 14 güncellemesi sabırsızlıkla bekleniyor. iOS 14 güncellemesi yenilikleri neler olacak? iPhone kullanıcıları için iPhoneOS 14, iPad kullanıcıları için iPadOS 14 ile ne yenilikler gelecek? TSİ 20.00’de başlayacak Apple Geliştiriciler Konferansı’nda göreceğiz. Bakalım, Apple’ın sonraki büyük iOS güncellemesi neler getirecek?

iOS 14 Güncellemesi ile Gelecek Özellikler

Leaked iPhone OS promo video pic.twitter.com/nE870mLKTo — Max Weinbach (@MaxWinebach) June 21, 2020

Ana Ekran Güncellemeleri

iOS 14’te ana ekran çok farklı görünebilir. 9to5Mac’e göre iOS 14, uygulamaları mevcut ızgara görünümü yerine bir liste olarak düzenlemenize izin veren liste görünüm seçeneğini getirecek. Apple Watch zaten uygulamaları alfabetik düzende görüntülemenize izin veriyor ancak iPhone’da uygulamaları en çok kullanılan veya okunmamış bildirim sayısına göre sıralayabileceksiniz.

Varsayılan Uygulamaları Değiştirme

iPhone ilk çıktığından beri Apple, Haritalar, Müzik gibi önyüklü (yüklü gelen) kendi uygulamalarını varsayılan yaptı. iOS 14 ile Apple, üçüncü parti uygulamaları varsayılan olarak ayarlamanıza izin vereecek. Apple Müzik yerine Spotify, Apple Haritalar yerine Google Haritalar veya Safari yerine Chome tarayıcı gibi.

Mesajlarda @ Bahsetmeler

Apple’ın Mesajlar uygulamasının Slack ve WhatsApp gibi diğer mesajlaşma uygulamalarında olan, grup sohbetlerde kişilerin adlarından önce @ sembolü ekleyerek grup sohbetlerde belirli kişilerden bahsetme özelliğini alması bekleniyor. MacRumors’a göre, Apple Mesajlar’a mesaj gönderildikten sonra silme veya bir mesajı e-postadaki gibi okunmamış olarak işaretleme seçeneği gelecek. Ayrıca Animoji ve Memoji’lerle ilgili yeni özellikler de gelebilir.

iPad Benzeri Çoklu Görev Özellikleri

iOS 14, iPhone’a çoklu görev özellikleri de getirebilir. Apple, iPhone ekran boyutlarına gittikçe artıyor, 2020 iPhone’lar arasında tepe model olacak iPhone 12 Pro Max’in ekranının 6.7 inç olması bekleniyor. iPad benzeri özellikler görmememiz için hiçbir sebep yok. iPhoneOS 14’te çoklu görev nasıl olacak? en net yanıtı WWDC 2020 etkinliğinde alacağız.

Safari Tarayıcıya Yeni Özellikler

Siri zaten kelimeleri ve cümleleri çevirebiliyor ancak iOS 14 ekrandaki metinleri çevirmenize izin verecek. 9to5Mac’e göre Safari, Google Chrome’da bulunan çeviri gücüne sahip olacak, hücresel ve WiFi bağlantınız olmasa bile bir butona dokunarak diller arasında geçiş yapmanıza izin verecek. Apple’ın diğer uygulamalarında da çeviri özelliği olabilir. Safari ayrıca Apple Pencil desteği kazanabilir. Bu, kalemi imleç gibi kullanarak dokunabilmeniz, notlar alabilmeniz, sayfaları işaretleyebilmeniz anlamına geliyor.

Daha Fazla Erişilebilirlik Seçeneği

Yine bir başka 9to5Mac raporu, alarm zil sesi ve hatta bebek ağlaması gibi sesleri işitme kaybı olan insanlar için dokunuş geri bildirimine dönüştürmeyi sağlayan bir erişilebilirlik özelliğinden bahsediyor.

Yeni Spor Uygulaması

iOS 14 ile iki yeni uygulama göreceğiz. Birincisi, farklı egzersiz rutinlerinde siz rehberlik edecek bir egzersiz uygulaması. MacRumors’a göre yeni spor uygulamasında koşu, bisiklete binme, kürek çekme, dayanıklılık antrenmanı, dans, yoga ve bir dizi başka aktivite yer alacak. Uygulama ayrıca Apple Watch ve Apple TV’de de kullanılabilir olacak. Rapor, uygulamanın ücretsiz olacağını ancak Apple’ın servis için abonelik talep edebileceğini, premium içerikler sunabileceğini söylüyor.

Artırılmış Gerçeklik Uygulaması

Apple, iOS 14 için yeni bir artırılmış gerçeklik uygulaması hazırlamış olabilir. 9to5Mac’e göre, yeni AR uygulama, online arama yapmak zorunda kalmadan bir mağazada gördüğünüz ürün hakkında detaylı bilgi almanıza izin verecek. Söylentilere göre, başlangıçta Apple Store ve Starbucks’ta kullanılabilir olacak.

Araba Anahtarını Unutun

iPhone veya Apple Watch’unuzu araba anahtarı gibi kullanabileceksiniz. CarKey adında yeni özellik, kullanıcıların cihazlarını araba anahtarına çeviriyor. BMW’nin bu konuda Apple ile çalışan üreticilerden biri olduğu söyleniyor; hangi üreticilerin destekleyeceği ve hangi arabalarda göreceğimiz henüz belli değil. Özellik ayrıca sadece yeni iPhone ve Apple Watch’larda kullanılabilir olabilir.

iOS 14 Ne Zaman Gelecek?

iOS 14 ne zaman gelecek? iOS 14 ne zaman çıkacak? gibi iOS 14 çıkış tarihine ilişkin soruları geçtiğimiz WWDC etkinliklerine göre yanıtlayacak olursak, etkinlik sonrasında iOS 14 geliştirici (developer) beta sürümünü, birkaç ay sonra da iOS 14 herkese açık (public) beta sürümünü göreceğiz. iOS 14 final sürümü de Eylül ayı başında tanıtılacak 2020 iPhone’lar (iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max) ile birlikte çıkacak. Tabii ki bu yıl yeni tip koronavirüs Kovid-19 salgını nedeniyle zaman çizelgesi değişebilir. iPhone 12 üretiminin bile gecikebileceği ve hatta iPhone 12 tanıtım tarihinin Ekim ayına kayabileceği söyleniyor. Apple, yorum yapmadığından iOS 14 de iPhone 12 de zamanından tanıtılabilir.

iOS 14 Alacak Modeller

iOS 14 hangi cihazlara gelecek? iOS 14 güncellemesini alacak iPhone’lar listesi: