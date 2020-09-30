iOS 14 Hataları ve Çözümleri - Apple geçtiğimiz haftalarda düzenlediği çevrim içi etkinlik sırasında iOS'in en yeni sürümü olan iOS 14 ile kullanıcıların karşısına çıktı ve bu sürümü herkese açık bir şekilde yayınladı. Nitekim bazı kullanıcılar güncellemeden sonra çeşitli hatalarla karşılaşmaya başladı. Peki bu sorunlar neler ve bunları nasıl çözersiniz?

iOS 14'ün beta sürümünden bu yana var olan bazı hatalar, halen devam ediyor gibi gözüküyor. Bu sorunlar genellikle ciddi sorunlar olmaktan uzak olsalar da can sıkıcı bir yapıya sahipler: Örneğin Wi-Fi bağlantısının sürekli ama sürekli olarak kesilmesi gibi.

Hemen aşağıdaki listede şimdiye kadar bilinen yaygın hataları listeleyeceğiz ve bunlara karşı hangi yöntemleri uygulayabileceğinizi sizlere aktaracağız. Eğer sizdeki hatayı bu listede görmüyorsanız hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.

En Yaygın iOS 14 Hataları ve Çözümleri Listesi

1- iOS 14 İndirme Hatası ve Çözümü

Bu sorun aslında iOS 14'e geçişinizden de önce başınıza geliyor ve ileride olabileceklerle ilgili ufak bir fragman niteliği taşıyor. Pek çok kullanıcı yeni sürümü cihazlarına yüklemek istediklerinde çeşitli sorunlarla karşılaştığını söylüyor. Bazıları daha da ileriye gidiyor ve güncellemenin kendilerine gelmediğini aktarıyor.

Çözüm

Öncelikle cihazınızın güncelleme alacak modeller listesinde olduğundan emin olun. Ufak bir hatırlatma olarak iPhone 6S ve daha yeni bir modele sahip olmanız gerekiyor. Bunun ardından telefonunuzu açıp kapatın, varsa beta profilini silin ve başka bir ağa bağlanarak tekrar kontrol edin. Güncellemenin kurulması için cihazınızın kablosuz ağa bağlı olması ve şarj durumunda olması gerekiyor.

2- iOS 14 Widget Ekleme Hatası ve Çözümü

Araç Takımları ya da diğer isimleri ile Widget'lar yeni güncellemenin şüphesiz yıldızlarıdır ancak bazı durumlarda bunları kullanmak mümkün olmayabilir. Bazı kullanıcılar indirdikleri uygulamaların araç takımı desteğine sahip olmasına rağmen widget eklemeye izin vermediğini söylüyor.

Çözüm

iOS 14.0.1 ile bu sorun çözüme kavuşturuldu. Lütfen telefonunuzun güncel yazılıma sahip olduğundan emin olun.

3- iOS 14 PiP Çalışmıyor Hatası ve Çözümü

Yine iOS 14 ile birlikte genişleyen Pencere içinde Pencere (PiP) ana ekranda YouTube videosu gibi çeşitli medyaları oynatabilmenize olanak sunar ancak bazı kullanıcılar, bu özelliğin belirli uygulamalarda çalışmadığının altını çiziyor. Peki bu sorun neden kaynaklanıyor?

Çözüm

YouTube gibi bazı uygulamalar bu özellikten faydalanabilmeniz için ücretli aboneliklere dahil olmanızı ister. Eğer YouTube'da bu özelliği kullanmak istiyorsanız YouTube Premium abonesi olmanız gerekiyor.

4- iOS 14 Wi-Fi Sorunu ve Çözümü

iOS 14 yükleyen pek çok kullanıcı kablosuz ağ bağlantısının sık sık kesildiğinden şikayet ediyor. Bu sorundan muzdarip olan kişilerde kablosuz ağ bağlantıları istikrarsız bir şekilde çalışıyor ve cihazın yeniden ağa bağlanması normalden daha uzun bir zaman alıyor.

Çözüm

iOS 14.0.1 ile bu sorun çözüme kavuşturuldu. Lütfen telefonunuzun güncel yazılıma sahip olduğundan emin olun.

5- iOS 14 Varsayılan Uygulama Sorunu ve Çözümü

Yine iOS 14 ile birlikte gelen varsayılan uygulama ayarı, kullanıcıların varsayılan internet tarayıcısını ve e-posta servisini değiştirebilmesine olanak sunuyor. Ancak cihazınızı açıp kapadığınızda bu ayarların eski haline sıfırlanmış olabileceğini fark etmiş olabilirsiniz.

Çözümü

iOS 14.0.1 ile bu sorun çözüme kavuşturuldu. Lütfen telefonunuzun güncel yazılıma sahip olduğundan emin olun.

6- iOS 14 (iPhone 7) Kamera Sorunu ve Çözümü

iOS 14 güncellemesini yükleyen iPhone 7 kullanıcıları kamera uygulamasına giriş yaptıklarında tamamen siyah bir ekran ile karşılaştıklarını raporluyor. Eğer siz de bu sorundan muzdarip olduysanız, genel bir sorundan etkileniyor gibi gözüküyorsunuz.

Çözümü

iOS 14.0.1 ile bu sorun çözüme kavuşturuldu. Lütfen telefonunuzun güncel yazılıma sahip olduğundan emin olun.

7- iOS 14 Batarya Sorunu ve Çözümü

Bu madde biraz tartışmalı olabilir çünkü kullanıcıların bir kısmı yeni güncelleme ile batarya ömrünün artığını söylerken bir kısmı ise batarya ömrünün ciddi derecede düştüğünü söylüyor. Eğer sizin cihazınızda artış varsa adınıza sevinebilirsiniz ancak düşüş varsa önemli bir sorunla karşı karşıyasınız.

Çözümü

Öncelikle cihazı sıfırlayarak temiz bir başlangıç yapın. Eğer sorun hala devam ediyorsa batarya ömrünü artırmaya yönelik bazı ayarları düzenleyin ve son olarak buna yönelik bir güncelleme olabileceğinden cihazınızı güncel tutmaya özen gösterin.

8- iOS 14 Jailbreak Uyarısı ve Çözümü

Bazı kullanıcılar cihazlarını iOS 14'e yükledikten sonra bazı uygulamaların cihazlarını jailbreakli olarak tanımladığını belirtiyor. Tabii bu kişilerin cihazlarında normalde jailbreak olmadığını belirtelim. Eğer siz de bu sorundan muzdaripseniz aşağıdaki maddeye göz atın.

Çözümü

Endişelenmeniz gereken bir sorun yok. Bu noktada geliştiriciler henüz iOS 14 odaklı değişiklikler yapmamış olabilir. Onlara biraz zaman tanıyın ve varsa, uygulamanın bir sonraki sürümünü yükleyin. Hata mesajını almaya devam ediyorsanız onları sorundan haberdar edin.