iOS 14 Wi-Fi Sorunu Modeminizle Alakalı Olabilir

iOS 14 Wi-Fi sorunu, iPhone ve iPad kullananların son günlerde sıkça karşı karşıya geldiği problemlerin başında geliyordu. Birçok Apple kullanıcısı, yeni işletim sistemi güncellemesi sonrasından, cihazlarının Wi-Fi'a bağlı kalmakta zorluk yaşadığından şikayet ediyorlardı. Sorunun biraz derinine indiğimizde, karşımıza Türkiye'de kullanılan modemler çıktı.

16 Eylül itibarıyla kullanıcılara gönderilmeye başlanan iOS 14 güncellemesi, beraberinde birçok yeniliği getirmişti. Özellikle iPhone modelleri tercih edenler için oldukça kullanışlı detaylar sunan güncelleme, ilk günden milyonlarca kişinin ilgisini çekmişti. Yayınlanan güncellemenin telefonlara ulaşmasının ardından beklenmedik problemler de görülmeye başlanmıştı.

Apple'ın resmi forum adresinde iOS 14 ile ilgili birçok soru sorulmaya başlanırken, bu soruların en başında iOS 14 güncellemesi sonrası Wi-Fi sorunu geliyordu. Birçok iPhone ve iPad kullanıcısı, güncelleme sonrasında evlerinde ya da dışardayken Wi-Fi'a bağlanamadıklarından şikayet eder olmuşlardı.

iOS 14 Wi-Fi sorunu neden kaynaklanıyor?

Özellikle Türkiye'deki kullanıcılar, güncellemenin ardından evlerindeki modemlere bağlanamadıklarını Apple'a iletmeye başladılar. Güncelleme öncesinde sorunsuz şekilde yapılan bağlantılar, güncellemenin bitmesinin ardından sıkıntı yaratmaya başlamıştı.

Bir kullanıcısı, "8 plus kullanıyorum. Benim de aynı şekil. Wi-Fi kullanılmıyor doğru düzgün. Evdeki diğer telefonlar da hiç bir sıkıntı yok. Telefonum mahvoldu." şeklinde şikayetini iletiyordu. Bir başkası ise "Telefonumu ios14’e yükselttikten sonra halihazırda bağlı olduğu wifi ağlarına bağlanmıyor bağlanmaya çalışıncada gizlilik uyarısı veriyor." ifadelerini kullandı.

Hemen yukarıda bu problemi yaşayan kullanıcıların ortak problemi ise evlerindeki modemler olmalıydı. iOS 14'e dair Apple tarafından yayınlanan güncelleme notlarını incelediğimizde, en iyi performans için WPA3 özelliği bulunan modemlerin tercih edilmesi gerektiği aktarılmıştı. Kısaca Apple, veri güvenliği için cihazlarının WPA3 kullanan modemlere bağlanmasını istiyordu. WPA3 özelliği olmayan modemlere bağlanılmaya çalışıldığında ise iPhone ya da iPad modelleri güvenlik uyarısı veriyor ve bağlantının kurulmasını engelliyordu.

Sorunun çözümü ise WPA3 destekleyen modem almaktan geçiyor. Eğer evinizdeki modem eskiyse ve bu şifreleme özelliğini desteklemiyorsa, uzun bir süre daha cihazlarınız modeme bağlanamayacak gibi görünüyor.

Kısa süreli bir başka çözüm ise telefonunuzun Ayarlar bölüme gitmek ve burada Özel Adres seçeneğini aratmak. Özel Adres seçeneğini devre dışı bırakmanız durumunda, bir süreliğine modeminize bağlanmaya devam edebilirsiniz; ancak benzer sorunu tekrar yaşamanız çok muhtemel. Bu sebeple yeni bir modem almak, tek çözüm gibi görünüyor.

WPA3 nedir?

Wi-Fi Protected Access 3 teknolojisi, ilk olarak CES 2018 sırasında tanıtılmıştı. Modemlerde kullanılan güvenlik duvarını bir üst seviyeye çıkarmak için geliştirilen teknolojinin tanıtılmasının ardından birçok teknoloji şirketi, yakın zaman sonra bu teknolojiyi kullanmaya başlayacaklarını duyurmuşlardı. Apple gibi dev şirketler ise WPA2'yi desteklemeyi bıracaklarının sinyallerini çok önce vermişlerdi. WPA3 ya da Wi-Fi Protected Access 3 denilen bu teknoloji, herhangi bir modeme bağlanan cihazların bilgilerini şifrelemek adına geliştirilmişti.

"Yerel bir WiFi ağına erişimin sağlanmasındaki en büyük sorun yalnızca WiFi şifrelemesi değil, aynı zamanda cihazların Wi-Fi ağına nasıl kaydedileceğidir. Paylaşılan bir şifre varsa, bunu başka bir kişiyle paylaşan veya yazan herkes, yetkisiz kullanıcıların ağa erişme riskini arttırır. Hacker’lar da bir yere not edilen Wi-Fi parolalarını kullanarak ağa erişim sağlar ve ağ üzerindeki paketleri kaydetmeye başlar.

WPA3 güvenliği bunun önlenmesine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. WPA3, paylaşılan şifrelere güvenmek yerine, paylaşılan bir şifrenin kullanılmasını gerektirmeyen işlemlerle yeni cihazları ağ üzerine kaydeder. Wi-Fi Aygıt Kaydı Protokolü (DPP) olarak adlandırılan bu yeni sistem, bir şifreyi havaya aktarmadan sisteme nasıl erişileceğini ileterek çalışır. DPP ile, kullanıcılar aygıtları ağa bağlamak için QR kodlarını veya NFC etiketlerini kullanır. Bir resmi çekerek veya yönlendiriciden bir radyo sinyali alarak, bir cihaz güvenlikten ödün vermeden ağa erişebilir. WPA3 şifrelemesi, Wi-Fi teknolojisinin önceki sürümlerinden daha iyi olması için tasarlanmıştır. İlk olarak; Google Chrome ve Firefox’un, kullanıcıların güvensiz web sunucularına bağlanmasını engelleme veya doğrudan uyarma hareketi gibi WPA3 güvenliği de kırılmamış şifreleme mekanizmalarını tercih eder."