iOS 18’de Odak Modları Nasıl Ayarlanır?
iOS 18 işletim sistemine yeni Odak modları ayarlanarak birçok avantaj elde edilebilir. İşte iOS 18’de yeni Odak modları ayarlama!
iOS 18 işletim sistemi kullanıcılarına yeni Odak modları sunuyor. Bu modlar sayesinde kullanıcılar, günlük yaşamlarını düzenli hale getirebiliyorlar. Aynı zamanda kullanıcıların dikkatini artırma noktasında da öne çıkıyor. Biz de bu rehberde iOS 18’de Odak modu ayarlama yöntemlerinden bahsedeceğiz.
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iOS 18’de Yeni Odak Modları Oluşturma Yöntemleri
iOS 18’de yeni Odak modları oluşturmak için şu adımlar takip edilmeli;
- İlk olarak iPhone’dan “Ayarlar” kısmına gidilir.
- Odak seçeneğine basılır.
- Ekranın sağ üst köşesinde konumlanan “+” butonuna basılır.
- Açılacak liste içinden istenilen “Odak” modu seçilir. Ayrıca kullanıcılar “Özel” seçeneğine basarak da kendi modlarını oluşturabilir.
- Moda bir isim verilir ve simge seçilir.
- Modun hangi durumlarda etkin olacağı belirlenir.
- En son adımda “Tamam” butonuna basılarak Odak modu hazır hale getirilir.
iOS 18’de Oluşturulan Odak Modunu Özelleştirme
Odak modu oluşturulduktan sonra kullanıcı dilerse özelleştirebilir. Bu işlem içinse aşağıdaki adımlar takip edilmeli;
- “Kişiler” modundayken kimlerden bildirim almak istediğinizi seçmeniz gerekiyor. Burada önemli kişilerinizi ekleyip onlardan hem arama hem de mesaj almanız mümkün.
- “Otomatik Ayarlar” kısmında olduğunda Odak modu belirli saat dilimlerinde otomatik etkinleştirilir.
- “Uygulamalar” kısmıysa belirli uygulamalardan gelen bildirimlerin açılıp kapanmasını sağlıyor. Örneğin, Odak modu çalışırken iş modunda ayarlanabilir. Böyle durumlarda sosyal medya platformlarından gelen bildirimler kapatılmış olacak.
Odak modları şu farklı durumlar için ayarlanabiliyor;
- Kişisel zaman
- Dinlenme
- İş
Odak modları sayesinde kişiler, günlük yaşamlarını önemli ölçüde düzene sokabilir. Oluşturulan Odak modları, denetim merkezinden kolayca etkinleştirilir ya da pasif duruma getirilir. Denetim merkezi, ekranın üst tarafı sağa doğru kaydırıldığında ortaya çıkıyor. İş yerleri ya da okulda gelen bildirimler yüzünden konsantrasyonu kaybolanlar Odak modlarından yararlanabilir.