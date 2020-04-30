  1. Tamindir
  2. Blog
  3. nasıl yapılır
  4. iOS'ta Canlı Fotoğraflar Videoya Nasıl Dönüştürülür?

iOS'ta Canlı Fotoğraflar Videoya Nasıl Dönüştürülür?

iOS'ta Canlı Fotoğraflar Videoya Nasıl Dönüştürülür?
Volkan Yılmaz
Volkan Yılmaz -

iOS cihazlarınızda çektiğiniz canlı fotoğrafları video olarak kaydetmek istiyorsanız, bu rehberde iOS'ta canlı fotoğraflar videoya nasıl dönüştürülür? konusunu sizlere anlatıyoruz.

iOS işletim sistemli cihazlarda kullanılabilen Canlı Fotoğraf yani Live Photo özelliği, çektiğiniz fotoğraflarda bulunan 2 saniyelik videolar olarak biliniyor. Bir fotoğrafın hikayesini, o anın canlandırılmasını temsil eden ve oldukça da hoş bir anı olarak saklanan canlı fotoğrafları video olarak kaydetmek istiyorsanız, herhangi bir programa ihtiyaç olmadan bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Canlı Fotoğrafı Videoya Dönüştürme

ios canlı fotoğraf

Yeni çektiğiniz ya da daha önce çektiğiniz canlı fotoğraflardan birini açtıktan sonra sol üstte Live yazısını görebilirsiniz. Bu ekranda Paylaş butonuna tıklıyoruz.

ios canlı fotoğrafı video olarak kaydet

Menüyü aşağı kaydırarak paylaşım seçeneklerinden Video Olarak Gönder seçeneğine tıklıyoruz.

ios canlı fotoğraf video

Fotoğraflar uygulamasına otomatik olarak kaydedilen videoyu kolayca bulabilirsiniz. Bu yaptığınız işlem sonucunda canlı fotoğraf silinmeyecektir, bu nedenle rahat olabilirsiniz. Ayrıca, bu kaydedilen videonun da sesli olduğunu ve MOV formatında olduğunu bilmenizde fayda var diye düşünüyorum.

ETİKETLER : live photos canlı fotoğraf

YORUMLAR