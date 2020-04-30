iOS cihazlarınızda çektiğiniz canlı fotoğrafları video olarak kaydetmek istiyorsanız, bu rehberde iOS'ta canlı fotoğraflar videoya nasıl dönüştürülür? konusunu sizlere anlatıyoruz.

iOS işletim sistemli cihazlarda kullanılabilen Canlı Fotoğraf yani Live Photo özelliği, çektiğiniz fotoğraflarda bulunan 2 saniyelik videolar olarak biliniyor. Bir fotoğrafın hikayesini, o anın canlandırılmasını temsil eden ve oldukça da hoş bir anı olarak saklanan canlı fotoğrafları video olarak kaydetmek istiyorsanız, herhangi bir programa ihtiyaç olmadan bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Canlı Fotoğrafı Videoya Dönüştürme

Yeni çektiğiniz ya da daha önce çektiğiniz canlı fotoğraflardan birini açtıktan sonra sol üstte Live yazısını görebilirsiniz. Bu ekranda Paylaş butonuna tıklıyoruz.

Menüyü aşağı kaydırarak paylaşım seçeneklerinden Video Olarak Gönder seçeneğine tıklıyoruz.