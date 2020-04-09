iOS'ta Kayıtlı Parolalar Nasıl Bulunur?

iOS işletim sistemli cihazlarınızda kayıtlı parolaları görmek istiyorsanız bu rehberimize göz atmanızda fayda var.

Bir uygulama veya web sitesindeki kullanıcı adınızı veya parolanızı hatırlamıyorsanız, ios ayarlarından kayıtlı parolalarınızı görüntüleyebilmeniz mümkün. Otomatik Doldur seçeneğiyle ilgili uygulama veya web sitesine giriş yapabiliyorsunuz fakat masaüstü cihazlardan giriş yaparken bilgilerinizi hatırlamıyorsanız aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz.

İlk olarak Ayarlar > Parolalar ve Hesaplar adımlarını izliyoruz.

Açılan ekranda Uygulama ve Web kısmına giderek kullanıcı adı ve şifre bilgilerinizi görüntüleyebilmeniz mümkün.

Buradaki giriş bilgilerinizi silmek için ekranı sola kaydırabilir, yeni bir hesap eklemek için sağ üst köşedeki + işaretine basabilirsiniz.

Ayrıca, yukarıdaki ekranda yer alan Parolaları Oto. Doldur seçeneğini etkinleştirerek ilgili uygulama ve web sitelerine kullanıcı adı ve şifre yazmadan kolayca giriş yapabilirsiniz.