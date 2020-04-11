iOS işletim sistemli cihazlarınızda yüklediğiniz uygulamaları gizlemek istiyorsanız, bu rehberimizde iOS'ta uygulamalar nasıl gizlenir? Anlatıyoruz.

Akıllı telefonunuzu çocuğunuza vermeden önce uygulamaları gizlemek istiyorsanız ya da diğer meraklı kimselerden kişisel bilgilerinizi gizlemek istiyorsanız, ek bir uygulama kullanmadan uygulamalarınızı gizleyebilirsiniz. Bunun için aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz.

Öncelikle Ayarlar > Ekran Süresi adımlarını izliyoruz. Ardından İçerik ve Gizlilik Sınırlamaları seçeneğine tıklıyoruz.

Açılan ekranda İçerik Sınırlama seçeneğine ve ardından da Uygulamalar seçeneğine gidiyoruz.

Gördüğünüz gibi bu ekranda farklı seçenekler bulunuyor. Yüklediğiniz uygulamaların tamamını gizlemek istiyorsanız Uygulamalara İzin Verme seçeneğini kullanabilirsiniz. Ancak belirli uygulamaları gizlemek için 4+, 9+, 12+, 17+ gibi yaş seçeneklerini kullanabilirsiniz.

Hangi uygulamanın hangi yaş aralığına hitap ettiğini öğrenmek için App Store’da uygulama sayfasına göz atabilirsiniz. Eğer siz de telefonunuzu çocuklarınıza verirken zararlı içeriklerden korumak istiyorsanız ya da meraklı gözlerden bilgilerinizi saklamak istiyorsanız, yukarıdaki adımları uygulayabilirsiniz.